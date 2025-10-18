L’uomo di neve: la spiegazione del finale del film

Harry Hole probabilmente avrebbe dovuto sospettare che l’assassino in L’uomo di neve (qui la nostra recensione) fosse qualcuno vicino a lui, e il finale chiarisce gran parte del mistero che circonda il colpevole. Il thriller britannico del 2017 segue Harry che lavora con Katrine Bratt per risolvere il mistero di un assassino che uccide donne e lascia dietro di sé un pupazzo di neve. Harry lavora instancabilmente per risolvere il caso, prendendo in considerazione molti sospetti lungo il percorso, ma senza arrivare al fondo degli omicidi fino alla fine del film. Il film è basato sull’omonimo romanzo del 2007 di Jo Nesbø. Purtroppo, non ha ricevuto gli stessi elogi del romanzo, nonostante fosse molto atteso dai fan.

Il film è ambientato in un paesaggio innevato, che aggiunge il tema degli omicidi del pupazzo di neve. L’uomo di neve è stato girato in Norvegia, principalmente a Oslo, mettendo in mostra le bellissime montagne innevate della città. Durante tutto il film, Harry affronta anche la separazione da Rakel, per la quale sembra provare ancora dei sentimenti. Harry combatte con l’alcolismo, ma la sua passione per la risoluzione del caso lo riporta sulla strada giusta nella sua vita. Harry e Katrine avanzano molte ipotesi durante il film, ma trascurano una persona molto vicina a Harry, che alla fine si rivela essere il colpevole. Il finale necessita di una spiegazione completa a causa della sua complessità.

Chi è il killer in L’uomo di neve

Il finale di L’uomo di neve ha rivelato che il killer era il chirurgo Mathias, che utilizzava la sua reputazione professionale per nascondere le sue attività omicide. Harry e Katrine sospettano di molti potenziali killer nel corso della trama, da Arve Støp a Idar Vetelsen. Tuttavia, alla fine del film, Harry scopre che Mathias Lund-Helgesen è stato il killer fin dall’inizio. Harry e Mathias hanno diverse scene insieme nel corso del film, ma Harry non riesce mai a mettere insieme gli indizi. Mathias è un chirurgo rinomato, il che lo fa sembrare un professionista premuroso incapace di fare del male a qualcuno. Chiaramente, si trattava solo di una facciata, poiché Mathias era in realtà un pericoloso assassino.

Il movente del killer

L’uomo di neve si apre con una scena che vede protagonisti un ragazzino, sua madre e il suo padre biologico. Il ragazzo era il frutto di una relazione extraconiugale e quando sua madre minaccia di dire la verità alla moglie di suo padre, lui fugge con la sua auto. La madre del ragazzo lo segue con lui sul sedile del passeggero, ma finisce fuori strada su un lago ghiacciato. Il ragazzo esce dall’auto e dice a sua madre di fare lo stesso, ma lei non lo fa. Rimane in macchina mentre il ghiaccio si rompe e l’auto affonda nell’acqua ghiacciata. Dalle scoperte di Harry e della sua squadra diventa chiaro che Mathias è il ragazzino della scena iniziale del film.

Mathias è rimasto orfano dopo la morte della madre e la fuga del padre, e ha trascorso il resto della sua vita provando rabbia e risentimento per quanto accaduto. Tuttavia, la rabbia di Mathias è mal riposta. Mathias crede che sua madre non lo amasse e che per questo abbia scelto di morire in macchina. Spinto dall’odio che prova per sua madre, inizia ad uccidere donne che hanno abortito o che non conoscono il padre dei loro figli. Alla fine di L’uomo di neve, Harry gli dice che ha sbagliato tutto nella sua vita. Non era sua madre a non volerlo, ma suo padre.

Come il killer è collegato a Harry Hole

La vita personale di Harry lo porta a scoprire l’identità del killer alla fine di L’uomo di neve , e il detective è scioccato dal fatto che il killer gli sia noto e abbia un legame con il suo passato. Harry sa chi è l’assassino perché Mathias sta frequentando Rakel, l’ex di Harry. Durante tutto il film, è ovvio che Rakel e Harry provano ancora qualcosa l’uno per l’altra, anche se lei sembra aver voltato pagina. Mathias e Harry sono cordiali l’uno con l’altro, poiché lui è ancora nella vita di Rakel perché è come una figura paterna per il figlio di Rakel, Oleg, che non sa chi sia il suo padre biologico.

Tuttavia, c’è anche una certa tensione tra Mathias e Harry a causa del passato di Harry con Rakel. Mathias dice a Harry che quando lo ha visto per la prima volta, ha pensato che avesse una famiglia perfetta, anche se la vita di Harry è piena di difetti. Mathias prova risentimento verso Harry perché Rakel e Oleg lo amano entrambi, mentre lui non ha nessuno.

In che modo Katrine è collegata a Rafto?

Tra i tanti misteri presenti in L’uomo di neve , uno dei più sconcertanti è il legame tra Katrine, interpretata da Rebecca Ferguson, e Gert Rafto, interpretato da Val Kilmer. Harry scopre che anni prima c’era stato un caso di omicidio simile, quindi va a incontrare Gert Rafto, uno degli agenti che si era occupato del caso. Tuttavia, scopre presto che Rafto è morto otto anni prima in un presunto suicidio. Mentre si trova nella baita di Rafto, Harry scopre una giacca e una fotografia e scopre che Rafto è il padre di Katrine. Si rende conto che Katrine sta lavorando con lui al caso perché crede che suo padre sia stato assassinato e vuole scoprire chi lo ha ucciso.

Arve Støp è colpevole?

Rafto potrebbe essersi suicidato diversi anni prima degli eventi narrati in L’uomo di neve, ma la sua morte finisce per diventare un altro tassello del complesso puzzle. Katrine è convinta che l’uomo d’affari corrotto Arve Støp abbia ucciso suo padre. Tuttavia, non riesce mai a provare che lui sia collegato alla morte di suo padre o ai nuovi omicidi su cui Harry sta indagando.

Nonostante i suoi altri affari loschi, Støp è innocente in termini di omicidio e non ha ucciso Rafto. Tuttavia, è coinvolto in un giro di prostituzione insieme a Vetelsen, un medico che tutte le vittime hanno visitato ad un certo punto. Vetelsen diventa presto lui stesso vittima di un omicidio, e l’ultima scena di Støp è quando Katrine cerca di sedurlo. Støp non compare più e, a parte essere corrotto, L’uomo di neve non suggerisce che sia colpevole di altro.

Cosa succede a Katrine?

Dopo che Katrine ha tentato di sedurre Støp, lui le dice di incontrarlo nella sua stanza d’albergo. Lei cerca di coglierlo in flagrante nella stanza e provare la sua colpevolezza. Invece, viene catturata dall’assassino. L’assassino droga e uccide Katrine, poi le taglia il dito destro e lo usa per sbloccare il suo tablet di lavoro. Harry trova il cadavere di Katrine nella sua auto, con un pupazzo di neve disegnato sul tetto. Quando Mathias viene rivelato come l’assassino, il dito di Katrine viene visto inchiodato alla sua porta.

Il vero significato del finale di L’uomo di neve

Sebbene, come riconosce il regista, L’uomo di neve non sempre sia lineare, il film trasmette un messaggio forte su come i traumi infantili e il risentimento possano far impazzire una persona. Non tutti coloro che hanno vissuto difficoltà durante la crescita o hanno serbato rancore diventeranno assassini, ma questo è ciò che è successo a Mathias. Non ha mai superato ciò che i suoi genitori gli hanno fatto e lo ha usato per alimentare la sua serie di omicidi da adulto. Il finale tocca anche il modo in cui la società spesso incolpa le donne e le madri, mentre lascia impuniti i padri.

Mathias provava più rabbia verso sua madre per la sua morte che verso suo padre per averlo abbandonato. Anche se in L’uomo di neve ha ucciso degli uomini, la maggior parte delle sue vittime erano donne in situazioni di vulnerabilità, come quelle che non conoscevano il vero padre dei loro figli. Il finale rivela anche come il risentimento porti inevitabilmente alla rovina, poiché Mathias finisce per cadere nel lago ghiacciato, morendo esattamente come sua madre.

