La spezia di Dune: che cos’è e perché tutti lo vogliono?

Non sono molte le imprese cinematografiche che si sono rivelate erculee come l’adattamento dell’acclamato romanzo di Frank Herbert, Dune. Ci sono voluti solo trentasette anni, ma finalmente è stato rappresentato in un modo che racchiude l’essenza del libro. Diretto da Denis Villeneuve, il film del 2021 ha dato agli spettatori uno sguardo su una galassia complessa costruita su concetti e ideologie sconvolgenti, e ora Dune: Parte Due conclude la serie di film di Villeneuve (per ora). Il successo di critica non toglie che ci sia ancora molto da scoprire e da capire nel vasto universo di Herbert. Per coloro che hanno letto i libri, non c’è molto che possa sfuggire loro di mano, poiché un’ampia esposizione ha contestualizzato il tutto. Tuttavia, il film solleva alcune domande lungo il percorso, e una di queste è la più importante: Che cos’è la spezia?

Perché tutti vogliono questa spezia?

Una cosa è subito evidente: questa sostanza è molto importante e ancora più rara in tutta la galassia. Questo concetto è ribadito e confermato dalle parole del Barone Harkonnen (Stellan Skarsgård): “Chi controlla la Spezia, controlla l’universo”. Tutti i “cosa” e i “perché” che circondano la spezia sono numerosi, quindi iniziamo con l’affermare che la spezia è in qualche modo un nome di strada. La sostanza psichedelica in sé è più formalmente chiamata spice melange. Si trova esclusivamente sul pianeta desertico di Arrakis ed è preziosa per una miriade di motivi, uno dei quali è che è vitale per i viaggi nello spazio.

L’assenza di computer nell’universo immaginario di Herbert significa che hanno dovuto escogitare altri mezzi per spostarsi nella distesa dello spazio. Per questo motivo, si sono affidati alle proprietà di apertura mentale della spezia per dare ai loro navigatori una sorta di spinta per piegare lo spazio, il che ci porta al punto successivo. Quando viene inalata o ingerita, la sostanza spesso apre il terzo occhio, innescando imprese di livello geniale e abilità psichiche. Se si aggiunge il fatto che la spezia ha proprietà che prolungano la vita, ecco che si ottiene una sostanza che praticamente trasforma gli esseri umani in versioni superman di se stessi. Già solo per questo motivo, ispira fortemente alcuni a sballarsi con le proprie scorte.

La spezia è molto limitata in Dune

Per sottolineare quanto sia preziosa, vale la pena ricordare che la spezia si trova solo sul pianeta Arrakis. Non si tratta di una fuga idealistica. Il pianeta è considerato altamente pericoloso, soprattutto se si tiene conto del clima tutt’altro che favorevole e dei vermi sandwich di dimensioni gigantesche che sono fondamentali per la produzione della spezia. Oltre a essere disponibile solo su un pianeta trappola mortale, per gli stranieri l’estrazione e i rapporti con i Fremen– gli abitanti di Arrakis – costano una piccola fortuna e sono un processo tanto impegnativo quanto vitale. Mentre il resto della galassia considera il possesso della spezia un segno di grande ricchezza, i Fremen la considerano una sostanza sacra. La mescolano al cibo e alle bevande, creano tessuti e forgiano persino armi con essa. Non c’è quindi da stupirsi che probabilmente abbiano problemi con il modo in cui il resto della galassia la baratta. Il tasso di cambio è molto alto: la spezia può essere scambiata con ville e persino pianeti.