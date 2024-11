Dune: Prophecy, la spiegazione della guerra con le macchine pensanti e perché sono vietate

Il primo episodio di Dune: Prophecy mostra scorci della guerra delle macchine avvenuta prima degli eventi della serie. Dune: Prophecy è una serie in sei parti basata sul romanzo del 2012 Sisterhood of Dune, scritto dal figlio dell’autore originale di Dune Frank Herbert, Brian, e da Kevin J. Anderson. La storia si svolge più di 10.000 anni prima dell’ascesa di Paul Atreidies, raccontata in Dune(2021) e Dune: Parte Due (2024). Dune: Prophecy rivela le origini della potente sorellanza ombra nota come Bene Gesserit e come hanno manipolato il destino dell’umanità.

La guerra contro le macchine pensanti ha unito le Grandi Case contro un nemico comune. Valya Harkonnen rivela nelle prime scene di Dune: Prophecy che mentre un soldato Atredies fu accreditato per aver dimostrato valore contro le macchine, suo nonno Harkonnen disertò la guerra e fu considerato un codardo. Le Grandi Case punirono la Casa Harkonnen inviandola sul pianeta indesiderato di Giedi Prime. La prima Madre Reverenda Superiora Raquella fu un eroe durante le guerre contro le macchine e in seguito addestrò le Sorelle delle Bene Gesserit a diventare Veritatrici. Questo portò le Bene Gesserit a diventare potenti strumenti per tutte le Grandi Case e permise a Raquella di governare il futuro. I nuovi episodi di Dune: Prophecy escono ogni domenica alle 21 su HBO e MAX.

Cosa ha causato la Guerra delle Macchine in Dune

Uomini con potenti macchine che miravano a schiavizzare l’umanità

La guerra contro le macchine pensanti nell’ universo di Dune è nota anche come Jihad Butleriana. La Jihad butleriana, “nota anche come Grande Rivolta e comunemente abbreviata in Jihad, fu la crociata contro i computer, le macchine pensanti e i robot coscienti che iniziò nel 201 BG e si concluse nel 108 BG” (via Dune Wiki). Le macchine erano guidate dall’intelligenza artificiale e alla fine divennero un ostacolo allo sviluppo dell’umanità. La dipendenza dell’umanità da queste tecnologie avanzate, molto più sofisticate della moderna intelligenza artificiale, portò al desiderio di sterminare tutte le macchine una volta per tutte.

Il senso della guerra contro le macchine pensanti è riassunto nel romanzo Dune di Frank Herbert. “Un tempo gli uomini affidavano il loro pensiero alle macchine, nella speranza che questo li rendesse liberi. Ma questo ha solo permesso ad altri uomini con macchine di renderli schiavi”. Poiché Dune è ambientato in un futuro lontano, Herbert ha potuto evitare di far ruotare il suo universo intorno a questioni di tecnologia, permettendo invece alla narrazione di immergersi in ambiti più filosofici con la struttura feudale. Nessuno dei libri di Dune parla a lungo della Jihad butleriana, ma viene menzionata sia in Dune che in Dune: Messiah.

Quando ebbe luogo la Guerra delle Macchine di Dune

Circa un secolo prima di Dune: Prophecy

La Jihad Butleriana iniziò nel 201 BG (Prima della Gilda) e si concluse nel 108 BG, per una durata totale di 93 anni. Ciò significa che è avvenuta circa 100 anni prima degli eventi di Dune: Prophecy e più di 10.100 anni prima della nascita di Paul Atreides. La showrunner di Dune: Prophecy ha dichiarato a Entertainment Weekly: “I personaggi della nostra serie esistono all’ombra di una guerra contro le macchine pensanti e l’intelligenza artificiale, che hanno sostanzialmente schiavizzato o sottomesso l’umanità per un periodo di tempo enorme”. Dopo che le macchine sono state sconfitte e distrutte, diverse nuove organizzazioni e gruppi hanno cercato di colmare l’ampio vuoto, instillando i propri gradi di potere e di dominio, uno dei quali è stato il Bene Gesserit.

L’impatto delle guerre contro le Macchine Pensanti cambiò il funzionamento interno della società. Schapker continua: “Insorgendo, entrando in guerra e infine sconfiggendo le macchine, gli esseri umani si sono anche trovati sull’orlo della propria estinzione. Ci sono state perdite a livello planetario, e questo fa male alla psiche individuale. Brian Herbert e Kevin Anderson, nei loro libri, chiariscono che quando è stata necessaria una tale perdita di vite umane per far sì che gli esseri umani si liberassero, la concezione che le persone hanno del loro ruolo e del significato del sacrificio è stata messa a dura prova a livello di specie”.

Le “macchine pensanti” di Dune spiegate

Nel libro erano computer molto avanzati

Le Macchine Pensanti erano computer altamente sofisticati, ma non avevano coscienza e quindi non erano esseri senzienti. Erano computer incredibilmente intelligenti e potenti da cui l’umanità era diventata dipendente, il che li rendeva estremamente pericolosi. Herbert non è stato molto chiaro sull’aspetto delle Macchine Pensanti nei suoi romanzi originali. Tuttavia, suo figlio Brian e il suo partner di scrittura Kevin J. Anderson sono stati coloro che hanno reso popolare l’idea che le Macchine Pensanti fossero in realtà robot giganti dotati di armi. Il concetto originale di Herbert rendeva le macchine pensanti più simili a computer e telefoni altamente avanzati che a veri e propri mostri militanti.

La distruzione delle Macchine Pensanti ha dato il via alla creazione di persone note come Mentat, o computer umani. Sebbene i Mentat non abbiano un ruolo importante nei film di Dune di Villenueve, hanno un ruolo molto più importante nel libro, in particolare il Mentat della Casa Atreides, Thufir Hawat, la cui stirpe era stata Mentat della Casa Atreides per tre generazioni. I Mentat erano gli unici custodi accettabili dei registri dopo la distruzione delle macchine. La lucertola robot del giovane Principe è un esempio di Macchina Pensante in Dune: Prophecy o almeno una macchina costruita con una tecnologia proibita simile.

Perché le “macchine pensanti” sono vietate durante gli eventi di Dune: Prophecy

La tecnologia un tempo schiavizzava l’umanità

Le macchine pensanti in Dune: Prophecy sono diventate proibite a causa di come sono state usate per schiavizzare l’umanità da uomini potenti. Questo è probabilmente il motivo per cui Madre Reverenda e molte altre Sorelle delle Bene Gesserit erano così contrarie alla visione di Raquella di ingegnerizzare geneticamente i leader reali, poiché sarebbe stato come se gli uomini che possedevano le Macchine Pensanti giocassero a fare gli dei. Sebbene dopo la Jihad butleriana l’umanità sia rimasta priva di tecnologie altamente avanzate, a livello umano ne ha tratto giovamento e le società hanno iniziato a ricostruirsi e a migliorare.

Sebbene il giocattolo del giovane Principe non sembri in alcun modo dannoso, la sua tecnologia ricorda a tutti i presenti alla cerimonia nuziale gli orrori della guerra dei 93 anni. È visto come una grande offesa, considerando quante persone sono state uccise durante la guerra, e come un gesto terribile. È chiaro che al Principe non interessa o non è informato su quanto siano state devastanti le guerre per le persone che le hanno vissute, anche se alla fine l’umanità ha vinto. La guerra contro le Macchine Pensanti fornisce un contesto cruciale per il mondo di Dune: Prophecy.