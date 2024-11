Dune: Prophecy, episodio 2, spiegazione del finale

L’episodio 2 di Dune: Prophecy vede Desmond Hart opporsi all’uso della Voce da parte di Valya Harkonnen, oltre ad altri momenti scioccanti che potrebbero richiedere una spiegazione. La serie prequel della HBO è ambientata 10.000 anni prima dei film sulla linea temporale di Dune, esaminando le prime fasi della Sorellanza Bene Gesserit mentre sale alla ribalta nell’Imperium. L’episodio 1 ha dato vita a diverse fazioni e al personaggio originale di Desmond Hart, che è ancora il più grande punto interrogativo della prima stagione dello show. La première ha visto Hart uccidere miracolosamente Pruwet Richese e la Reverenda Madre Kasha, mentre l’episodio 2 lo vede affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Emily Watson guida Dune: Prophecy (la nostra recensione) nel ruolo della Madre Superiora Valya Harkonnen, che conclude l’episodio cercando di uccidere Desmond Hart nello stesso modo in cui ha ucciso la Reverenda Madre Dorotea, usando la Voce per farla pugnalare al collo. Desmond Hart riesce a resistere al suo comando. L’Imperatore Javicco Corrino fa usare a Desmond Hart i suoi poteri sul Duca Ferdinando Richese, ma alla fine decide di risparmiarlo. Su Wallach IX, Tula Harkonnen fa in modo che Sorella Lila cerchi di comunicare con la Madre Superiora Raquella attraverso la sua memoria genetica; sebbene questo sblocchi informazioni pertinenti, Lila muore nel processo.

Powered by

Come Desmond Hart resiste alla voce in Dune: La profezia – Episodio 2

In Dune: Prophecy, a Desmond Hart sono stati mostrati poteri misteriosi che non esistono nei libri, quindi la natura esatta delle sue abilità è difficile da valutare. Ha il potere di bruciare qualcuno dalle sue viscere, che può avviare e fermare per capriccio, e sostiene di essere stato inghiottito da un verme di sabbia su Arrakis, che l’imperatore Javicco ha visto nel filmato alla fine del primo episodio. All’interno di quel luogo, potrebbe aver acquisito i poteri dall’Acqua della Vita, dalla spezia o da qualche altro fenomeno sconosciuto.

In Dune è possibile resistere alla Voce, poiché la mente può essere addestrata a ignorarne l’effetto. Duncan Idaho si allena con Paul nei libri per costruire un’immunità ad essa. Tuttavia, l’episodio 1 ha mostrato che, in questo momento, la Voce è un nuovo sviluppo, quindi non avrebbe molto senso se Desmond Hart avesse già acquisito questa abilità . Probabilmente è dovuto a qualsiasi potere mistico che possiede, che dovrebbe essere ulteriormente esplorato nel corso della stagione con un contesto più ampio per la sua backstory.

Spiegata la memoria genetica di Lila e la connessione con l’Acqua della Vita di Dune

L’episodio 2 di Dune:Prophecy rivela che Lila è una discendente della Madre Superiora Raquella e della Reverenda Madre Dorotea, cresciuta da Tula Harkonnen. Tula spera di ottenere da Raquella maggiori informazioni sulla sua profezia della resa dei conti. Così, Tula mente a Lila su ciò che è accaduto a Dorotea, sapendo che è stata uccisa da Valya, ma le mette in testa l’idea che potrebbe essere in grado di vedere sua madre se entrasse nella sua memoria genetica. Questo avviene attraverso un processo che coinvolge l’Acqua della Vita, che i fan dovrebbero ricordare da Dune: Parte seconda.

Lila non è abbastanza addestrata per convertire il veleno che le consentirebbe di sopravvivere

Per diventare una Madre Reverenda in Dune, le Sorelle devono bere l’Acqua della Vita, che garantisce loro l’accesso alla memoria genetica. Questo permette loro di vedere i ricordi delle loro antenate, ma il processo le costringe a subire un grande dolore chiamato Agonia. In Dune: Prophecy, Lila non è abbastanza addestrata per convertire il veleno che le permetterebbe di sopravvivere, e alla fine muore per questa decisione, ma non prima di aver rivelato alcune informazioni affascinanti.

Il vero significato della profezia della Madre Superiora Raquella

Quando si trova all’interno della sua memoria genetica, Lila incrocia sia Raquella che Dorotea. Per prima cosa, Raquella condivide ulteriori informazioni sulla profezia, che si possono leggere qui di seguito. Le parole descrivono un soldato rinato dalla spezia e descritto come pieno di cicatrici, quasi identico a Desmond Hart, il che potrebbe implicare che sia la spezia a dargli il potere. È importante notare che la rinascita è fondamentale anche per Paul Atreides che diventa il Kwisatz Haderach, se la “resa dei conti” si riferisce alla guerra santa di Paul.

Dorotea è la prossima persona che Lila vede e rivela che è stata Valya Harkonnen a ucciderla. Si impossessa del corpo di Lila per dire a Tula che “le sta togliendo la speranza” in cambio della sua vita, poi uccide Lila costringendola a ingerire il veleno. Tula avrà anche usato Lila, ma dimostra un amore sincero nei suoi confronti e la sua morte dovrebbe causare problemi tra le Sorelle, soprattutto a Jen.

Keiran Atreides e la ribellione spiegati

Keiran Atreides è stato piuttosto discreto nel primo episodio di Dune: Prophecy, ma il secondo rivela qualcosa di più sul suo ruolo nella serie. Fa parte di una ribellione che lavora attivamente contro la Casa Corrino e le Grandi Case perché la ricchezza derivante dal flusso di spezie va a beneficio solo della nobiltà dell’Imperium. Keiran crede nella sua causa, ma ora è combattuto a causa del suo affetto per la principessa Ynez. La sua lealtà alla ribellione potrebbe vacillare nel corso della stagione, il che potrebbe essere un problema per lui quando Valya Harkonnen scoprirà che è una spia.

Cosa significa la decisione dell’imperatore Javicco Corrino per Dune: Prophecy – Stagione 1

Una delle scene finali di Dune: Prophecy, episodio 2, vede Javicco Corrino affrontare il Duca Ferdinando Richese nella sala del trono. Piuttosto che subire insulti come tante altre volte, ordina a Desmond Hart di usare la sua abilità di tortura sul Duca, facendolo cadere a terra sofferente. All’inizio dell’episodio, Natalya cerca di convincere Javicco a usare Desmond Hart invece di imprigionarlo, e Javicco ascolta. Mostra ancora pietà per Richese, invece di farlo uccidere, ma fa abbastanza danni per dimostrare la sua forza.

È importante notare che ascoltare Desmond Hart significa che Javicco si schiera contro Valya Harkonnen e la Sorellanza. Ha ascoltato Desmond, che sostiene che la Sorellanza ha indebolito l’Imperatore orchestrando gli eventi dall’ombra. È da vedere se ci si può fidare di Desmond, poiché non è chiaro se sarà lui a causare o impedire la distruzione prevista da Raquella. Il resto di Dune: Prophecy mostrerà Javicco alle prese con questa scelta, in un modo o nell’altro.