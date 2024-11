Dune: Prophecy, episodio 2 Recap: Valya Harkonnen incontra il suo partner

Gli eventi della prima stagione di Dune: Prophecy (la nostra recensione) si ripercuotono ancora nell’episodio di questa settimana, “Two Wolves”. La morte simultanea e identica della Reverenda Madre Kasha (Jihae) e di Pruwet Richese (Charlie Hodson-Prior), a mezza galassia di distanza l’una dall’altra, ha scosso i piani della Sorellanza e della Madre Superiora Valya Harkonnen (Emily Watson), mettendo a nudo fragilità che hanno fatto di tutto per nascondere. In Salusa Secundus, l’imperatore Javicco Corrino (Mark Strong) e l’imperatrice Natalya (Jodhi May) sembrano trovare la soluzione ai loro problemi quando il misterioso soldato Desmond Hart (Travis Fimmel) ammette casualmente di aver commesso questi omicidi – anche se nessuno sembra capire come o perché.

Un accolito deve fare una scelta impossibile in Dune: Prophecy, episodio 2

La morte inaspettata di Kasha fa parlare di sé nella Scuola Madre. Gli accoliti sono particolarmente scossi e la Reverenda Madre Tula Harkonnen (Olivia Williams) apprende dall’autopsia che a uccidere Kasha è stato uno squilibrio acuto del suo corpo, la cui origine è però ancora un mistero. Per cercare di correggere la rotta, Valya decide di andare a Salusa Secundus, lasciando a Tula il compito di dirigere la scuola e con una missione a malincuore: convincere la giovane Suor Lila (Chloe Lea), pronipote della Madre Superiora Raquella Berto-Anirul (Cathy Tyson), a sottoporsi all’Agonia, un rituale doloroso e forse mortale che attiva la sua memoria genetica e le permette di parlare con Raquella, per capire se questa è “la bruciante verità” di cui ha parlato prima di morire.

Lila è doverosa e obbediente, capisce perché la Sorellanza le ha tenuto nascosto il suo retaggio ma è ancora diffidente nei confronti del rituale. Si confronta con le sue compagne accolite, con Sorella Jen (Faoileann Cunningham) che sostiene che alla Sorellanza non importa nulla di lei e Sorella Emeline (Aoife Hinds), che proviene da una stirpe di martiri della Guerra delle Macchine, che sostiene che sacrificare la propria vita per uno scopo più grande è un onore. Tula, che ha un rapporto speciale con Lila, informa la donna più giovane che sua madre è morta durante il parto e che Lila potrebbe essere in grado di parlare anche con lei durante l’Agonia. Alla fine, però, spetta a Lila la scelta di accettare o rifiutare.

Il rituale in sé è diverso dall’Agonia a cui si sottopone Paul Atreides (Timothée Chalamet) in Dune: Parte Due. La spezia non è ancora disponibile per la Sorellanza, quindi usano un altro componente: il veleno di Rossak. Tula lo versa sugli occhi di Lila e guida la ragazza attraverso i passaggi, dicendole di seguire la voce di Tula e di concentrarsi su chi deve vedere, altrimenti i morti non la lasceranno tornare. La scena sembra un film dell’orrore: tra buio e luci in un palazzo in rovina, Lila deve affrontare un’orda di antenati morti finché non trova Raquella. Tula cerca di parlare con Raquella, che le dice: “La chiave della resa dei conti è una persona nata due volte: una volta nel sangue, una volta nella spezia. Un revenant pieno di cicatrici. Un’arma nata dalla guerra su un sentiero troppo breve”.

Desiderosa di vedere sua madre, Lila non parte e viene posseduta dalla memoria genetica di un’altra persona, Madre Dorotea (Camilla Beeput), che la giovane Valya (Jessica Barden) ha ucciso decenni prima. Si scopre che Lila è anche la nipote di Dorotea. Furiosa, Dorotea riconosce in Tula la sorella di Valya. Dice a Lila che sua madre non c’è e che le sorelle Harkonnen le hanno mentito. Infine, Dorotea deride Tula, dicendo che le hanno rubato il futuro e che lei avrebbe rubato la loro speranza. Lila cade poi morta, tra l’orrore di Tula e degli accoliti che la stanno osservando.

L’imperatore Javicco si avvicina a Desmond Hart in Dune: Prophecy, episodio 2

La morte di Pruwet Richese sta facendo scalpore anche nella capitale dell’Imperium, Salusa Secundus. Il duca Ferdinando Richese (Brendan Cowell) è furioso per le affermazioni secondo cui a uccidere Pruwet potrebbe essere stato un robot giocattolo, sospettando che la morte del figlio sia opera della casa reale per destabilizzare il casato Richese e rivendicare la sua flotta. Nel frattempo, l’Imperatore Javicco parla con Desmond Hart, che confessa di aver ucciso Pruwet in apparente accordo con i desideri dell’Imperatore. Javicco nega di aver mai dato un ordine del genere, ma Hart risponde che ha fatto ciò che ha fatto per Javicco e che può farlo di nuovo. Conflitto, Javicco arresta Hart e lo fa gettare in una delle celle di sospensione del palazzo.

In seguito, parlando con l’imperatrice Natalya, Javicco le dice che Hart è sopravvissuto all’attacco di un sandworm su Arrakis – che lei chiama Shai-Hulud, rivelando di credere nella sacralità di questi esseri giganteschi. Natalya convince Javicco a non giustiziare Hart, che può ancora aiutarli. Purtroppo, il figlio bastardo di Javicco, Constantine (Josh Heuston), ha incautamente detto alla sua amante, la figlia del Duca Richese, Lady Shannon (Tessa Bonham Jones), che Pruwet è stato ucciso da Hart. L’accesa udienza tra Corrinos e Richese viene interrotta dall’arrivo a corte di Valya. La Madre Superiora non ha detto alla casa reale che stava arrivando, cercando di scoprire di proposito come stanno realmente le cose a palazzo. In poco tempo disarma sia il Duca Ferdinando che l’Imperatore Javicco e capisce che Javicco mente quando dice che non c’è nessuno in custodia sospettato dell’omicidio di Pruwet. Quando il Duca Richese se ne va, Valya dice a Javicco e Natalya che Kasha è morta esattamente come Pruwet, ma a mezza galassia di distanza, e chiede di interrogare Desmond Hart.

L’interrogatorio va malissimo. Hart confessa di aver ucciso sia Pruwet che Kasha, ma afferma anche che Shai-Hulud gli ha donato un occhio in grado di vedere ciò che la gente comune non può vedere, compresa una scia di sangue dietro ogni passo di Valya. Con Javicco e Natalya che osservano e partecipano apertamente all’interrogatorio, Valya fa notare che Hart crede in quello che dice, ma che sta comunque mentendo. Hart replica, sostenendo che le intenzioni della Sorellanza sono quelle di manipolare l’Imperium e che quello che ha fatto è stato semplicemente un atto di giustizia. Chiaramente influenzato dalle parole di Hart, Javicco dice di avere molto da considerare e pone fine all’interrogatorio, nonostante le proteste di Valya e ricordando all’Imperatore che Hart ha confessato un omicidio e un tradimento.

Sotto il naso dei nobili, il maestro di spada dell’Imperatore, Keiran Atreides (Chris Mason), ha costruito una pianta completa del palazzo reale. Si scopre che fa parte della ribellione che ha attaccato il reggimento di Desmond Hart su Arrakis e che ora sta organizzando una rivolta su Salusa Secundus. Il piano non è ancora chiaro, ma prevede l’infiltrazione nel palazzo. Keiran fornisce la planimetria a Horace (Sam Spruell), che guida la cellula, e alla spia Fremen Mikaela (Shalom Brune-Franklin), e viene a sapere che il momento di agire si avvicina rapidamente, con un ultimo tassello ancora da completare. Più tardi, scopriamo che Mikaela è anche un membro della Sorellanza quando si incontra segretamente con Valya, che è a conoscenza dell’attacco al reggimento di Hart su Arrakis. Tuttavia, con la Casa Corrino che sta sfuggendo alla presa della Sorellanza a favore di Hart, Valya ritiene che sia giunto il momento di sacrificare questa cellula per riconquistare la loro fiducia. Mikaela inizialmente resiste, ma poi dice a Valya di consegnare Keiran all’Imperatore. Valya, che nutre un perenne rancore nei confronti della Casa Atreides, è immediatamente interessata.

Il confronto con Desmond Hart costringe Valya a rivalutare la situazione in ‘Dune: Prophecy’, episodio 2

Nel cuore della notte, l’imperatrice Natalya libera Desmond Hart dalle celle di sospensione. Gli chiede se è un profeta e lui risponde che non lo sa. In passato ne avrebbe riso, ma ora ci sono cose bellissime e terribili che può fare dopo essere stato inghiottito da Shai-Hulud. Natalya dice poi che il Duca Richese ha deciso di richiamare la sua flotta e di impadronirsi di Arrakis, quindi lei e l’Imperatore hanno deciso di consegnarlo al Duca. Nell’udienza successiva, Hart brucia il Duca esattamente come ha fatto con Pruwet e Kasha, fermandosi solo al comando dell’Imperatore.

Quando Valya torna a Palazzo Reale dopo l’incontro con Suor Mikaela, è sorpresa di incontrare Desmond Hart nell’ufficio dell’Imperatore Javicco. Stava per raccontare all’Imperatore della ribellione, ma Hart la informa che i suoi servizi non sono più richiesti e che i suoi privilegi sono stati revocati. Egli afferma ancora una volta di volere il meglio per l’Imperium, il che significa eliminare la Sorellanza. Istintivamente, Valya usa la Voce per dire ad Hart di tagliarsi la gola, ma lui riesce sorprendentemente a resistere. Hart conclude l’incontro dicendo che ora capisce che la paura più grande di Valya non è che nessuno la senta, ma che la sentano e se ne freghino.

L’episodio precedente aveva già lasciato intendere che Desmond Hart è più di quanto lasci intendere, e ora “Two Wolves” lo rende l’aggiunta più interessante alla storia di Dune degli ultimi anni. Il personaggio è una creazione originale per Dune: Prophecy, e ciò che attira di lui, oltre alla recitazione squilibrata di Travis Fimmel, è che Hart è riuscito a far sentire fuori dal suo elemento un personaggio straordinario come Valya Harkonnen. Come dice all’Imperatrice Natalya, è in grado di fare cose grandi e terribili, e c’è un accenno al fatto che questo potere deriva dalla spezia a cui è stato probabilmente esposto quando è stato inghiottito da Shai-Hulud su Arrakis. Tuttavia, nemmeno Paul Atreides è mai stato in grado di fare le cose che fa Hart. Anche la frase di Madre Raquella mentre possiede il corpo di Lila sembra implicare che Hart sia la chiave della resa dei conti che si sta avvicinando, ma come, esattamente, resta da vedere.