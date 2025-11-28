7500: la spiegazione del finale del film

7500 (qui la recensione) è la storia di un dirottamento aereo raccontata dal punto di vista della cabina di pilotaggio. Protagonista di questo dramma ad alta quota ambientato del 2017 è Joseph Gordon-Levitt nel ruolo di Tobias Ellis, un copilota americano su un volo diretto da Berlino a Parigi. Insieme al capitano Michael Lutzmann (Carlo Kitzlinger) e alla sua fidanzata Nathalie (Aurélie Thépaut), assistente di volo incinta, Tobias intraprende con successo il breve viaggio di due ore prima che il volo prenda una piega terribile. Un gruppo di dirottatori è salito a bordo dell’aereo con l’intenzione di farlo precipitare e uccidere tutti i passeggeri.

In pochissimo tempo, riescono a prendere il controllo della cabina e puntano alla cabina di pilotaggio. Con Tobias al comando dell’aereo e impossibilitato ad aprire la porta, il pilota deve trovare un equilibrio tra il suo dovere di negoziare un atterraggio sicuro e il desiderio di proteggere la vita dei singoli passeggeri. Mentre cerca di salvare il suo aereo da un 7500 – il codice utilizzato per segnalare un dirottamento – Tobias instaura lentamente un rapporto di fiducia con un giovane dirottatore emotivamente instabile che mette in discussione il suo ruolo nel complotto.

Il thriller di 90 minuti segna il ritorno sul grande schermo del protagonista Gordon-Levitt, che si è fatto un nome in intensi film d’azione come Looper e Il cavaliere oscuro – Il ritorno di Christopher Nolan. In un’intervista a Variety, Gordon-Levitt ha definito il ruolo “il lavoro di recitazione più impegnativo” che abbia mai avuto, nonostante il suo ultimo ruolo significativo fosse stato quello del protagonista nel film biografico del 2016 Snowden.

Il primo lungometraggio dello sceneggiatore e regista candidato all’Oscar Patrick Vollrath inizia dunque in silenzio con le immagini dei dirottatori che attraversano l’aeroporto di Berlino prima di imbarcarsi sul volo. Una volta che la porta della cabina di pilotaggio si chiude e l’aereo decolla, Vollrath trascorre quasi tutto il film con la telecamera puntata su Levitt nella cabina di pilotaggio, anche dopo che la situazione all’esterno diventa sanguinosa.

I momenti finali di 7500 vedono Tobias perdere il controllo della cabina di pilotaggio.

La maggior parte del film è dunque una battaglia di volontà tra Tobias, interpretato da Levitt, e i quattro dirottatori, con il controllo dell’aereo che passa da uno all’altro in vari momenti. Alla fine del film, i dirottatori e i passeggeri hanno subito delle perdite, mentre Tobias, ferito fisicamente ed emotivamente, cerca di mantenere il controllo di una situazione mortale e caotica a decine di migliaia di metri di altezza. Mentre i dirottatori riescono alla fine a entrare nella cabina di pilotaggio, Tobias convince il più giovane di loro, Vedat (Omid Memar), che se atterrano con l’aereo, le autorità hanno acconsentito a lasciarli rifornire, dando a lui e agli altri la possibilità di fuggire.

Quella bugia è il legame che unisce i due per la maggior parte del volo, mentre lavorano in tandem per far atterrare l’aereo in sicurezza. All’atterraggio, Vedat, sempre più paranoico e spaventato, inizia però a perdere il controllo di fronte alla crescente presenza della polizia, trasformando quello che era già un rapporto teso in una situazione di ostaggio. Vedat inizia a vedere i 30 minuti di rifornimento negoziati come una trappola. Risponde a una telefonata personale e alla fine perde la ragiione. In quel momento, Tobias si rende conto di aver perso il controllo sia del giovane che della situazione all’interno e all’esterno della cabina di pilotaggio.

Vedat diventa aggressivo, minacciando di tagliare la gola a Tobias con un coltello improvvisato ricavato da un pezzo di vetro. Mentre Vedat sta dietro a Tobias ferito, ora seduto al posto del capitano nel tentativo di convincere il dirottatore a desistere, la polizia ha una chiara visuale della cabina di pilotaggio. Sparano. Vedat viene colpito alla spalla e cade a terra, mentre Tobias si alza per aiutarlo e chiede assistenza medica mentre la polizia entra nella cabina di pilotaggio.

Il regista Patrick Vollrath afferma che il finale rappresenta il “ciclo di violenza” che circonda il dirottamento aereo

Tobias fatica a sopportare la vista del corpo di Vedat trascinato fuori dall’aereo. Lacrime, sudore e macchie di sangue ricoprono il suo viso e i suoi vestiti; Tobias è visibilmente sconvolto dall’immagine. Mentre la polizia controlla la cabina di pilotaggio, conferma la morte di un dirottatore e del capitano prima di trascinare Vedat fuori dall’aereo. All’uscita, vediamo una cabina di pilotaggio immobile, con la suoneria del telefono di Vedat che riecheggia in sottofondo.

In un’intervista con Collider, il regista Patrick Vollrath ha spiegato che, dopo aver trascorso quasi tutto il film confinato nella cabina di pilotaggio dell’aereo, la decisione di concludere con quella ripresa piovosa e buia della cabina di pilotaggio dalla prospettiva della cabina passeggeri era volta a trasmettere il viaggio del suo personaggio principale. Il momento è un’illustrazione di come un luogo un tempo così pieno di tensione e paura potesse, in pochi istanti, sembrare “così calmo ora”.

“Penso che fosse importante lasciare la cabina di pilotaggio alla fine, non solo per Tobias, ma anche per il pubblico”, ha detto Vollrath. “Tobias è di nuovo libero, non è più fisicamente rinchiuso, può tornare nel mondo esterno, ma tutto ciò che è successo all’interno della cabina di pilotaggio cambierà la sua vita per sempre”.

Per quanto riguarda il fatto che Vedat sia stato ucciso nonostante gli sforzi di Tobias per salvarlo, Vollrath ha rivelato che questa scelta narrativa sottolinea il “circolo vizioso della violenza” che caratterizza questo tipo di situazioni con ostaggi. “Il destino di Vedat dimostra che questo circolo vizioso della violenza continuerà all’infinito anche se cerchiamo di fermarlo”, ha dichiarato lo sceneggiatore e regista a Collider. “Ci sarà sempre un proiettile che arriverà da qualche altra parte”.

