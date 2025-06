Il regista di Spider-Man parla apertamente dei motivi che lo hanno spinto ad abbandonare I Fantastici Quattro – Gli inizi

Con l’avvicinarsi dell’uscita estiva di I Fantastici Quattro – Gli inizi (The Fantastic Four: First Steps), il regista originale del film del Marvel Cinematic Universe spiega perché ha abbandonato il progetto. Dopo la sua avventura con WandaVision, Matt Shakman sta rilanciando la Prima Famiglia Marvel per la timeline del MCU, dato che ha diretto I Fantastici Quattro – Gli inizi, che darà il via alla Fase 6 quest’estate.

Tuttavia, il piano originale era quello di affidare a Jon Watts la regia del tanto atteso reboot dei I Fantastici Quattro – Gli inizi per il MCU. Ma Watts, che aveva diretto la trilogia di Spider-Man con Tom Holland, ha finito per abbandonare il film nell’aprile 2022, e Shakman ha ottenuto l’incarico nel settembre dello stesso anno.

Durante un recente panel (tramite THR) al Mediterrane Film Festival, con Watts ha parlato candidamente delle sue dimissioni da I Fantastici Quattro – Gli inizi. Dopo aver lavorato a Spider-Man: No Way Home nel bel mezzo della pandemia di COVID-19, Watts ha ammesso di non sentirsi il regista giusto per riportare i Fantastici Quattro sul grande schermo, condividendo quanto segue:

Lo stress emotivo di dover seguire tutti i protocolli COVID mentre cercavo di realizzare qualcosa di creativo e allo stesso tempo di garantire la sicurezza del cast e della troupe – letteralmente, se avessi sbagliato qualcosa, qualcuno avrebbe potuto morire – questo, insieme al processo di post-produzione, è stato molto difficile. Quando si lavora [agli effetti visivi], c’è tutta una componente internazionale che coinvolge fornitori da tutto il mondo, e la catena di approvvigionamento era stata interrotta a causa del COVID. È stato davvero difficile realizzare gli effetti in modo tradizionale.

Quando No Way Home è stato completato e uscito, sono tornato a lavorare alla storia di Fantastic Four. Mi sentivo completamente svuotato. Il COVID, oltre alla realizzazione di un film gigantesco, mi impediva di avere ciò che serviva per rendere grande quel film. Ero semplicemente esausto, quindi avevo bisogno di tempo per riprendermi. Tutti alla Marvel mi hanno capito perfettamente. Avevano vissuto la stessa cosa con me, quindi sapevano quanto fosse stata dura e faticosa quell’esperienza; alla fine molto soddisfacente, ma a un certo punto, se non riesci a farlo al livello che ritieni necessario per renderlo fantastico, allora è meglio non farlo.

Watts ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora di vederlo, sono molto emozionato”. Poi, quando gli è stato chiesto se alcune delle sue idee originali fossero state inserite in The Fantastic Four: First Steps, Watts ha spiegato:

Non so esattamente cosa succede nel film. Ma ho visto i trailer, ho sentito un paio di cose. Penso che sia abbastanza fedele a quello che avevamo inizialmente ideato nella nostra storia. Ovviamente, con il tempo si evolve e si adatta, ma il cattivo principale, la minaccia di base, le linee generali… la versione retrofuturistica dei Fantastici Quattro… Sarà un’esperienza totalmente surreale per me andare a vedere quel film.

Cosa significa l’uscita di Jon Watts da I Fantastici Quattro – Gli inizi per il MCU

Considerando gli effetti devastanti che il COVID-19 ha avuto nel 2020 e oltre, molti possono capire il punto di vista di Watts quando parla di quanto fosse esausto dopo aver realizzato Spider-Man: No Way Home. Affrontare poi la Prima Famiglia Marvel e reinventare i personaggi, compreso il casting dei Fantastici Quattro del MCU, è più facile a dirsi che a farsi.

Dalla spiegazione di Watts, è chiaro che sapeva quanto sarebbe stato importante The Fantastic Four: First Steps per il MCU e quindi si è reso conto che occuparsi del film mentre era in quello stato avrebbe danneggiato la Marvel Studios. Grazie alla consapevolezza di Watts, Shakman ha avuto la possibilità di cimentarsi con questi amati personaggi del MCU.

Il vantaggio della rinuncia di Watts a I Fantastici Quattro – Gli inizi è che gli lascia la porta aperta per affrontare un altro progetto Marvel, se lui e la Marvel Studios dovessero mai valutare la possibilità di lavorare di nuovo insieme. Questa volta, il rinnovamento creativo di Watts porterà maggiori benefici al MCU rispetto a quanto avrebbe fatto se fosse rimasto per il reboot di Fantastic Four.