Furiosa: A Mad Max Saga ha una scena post-credits?

Mentre i fan del franchise di Mad Max attendono da quasi un decennio il prossimo capitolo della serie, Furiosa: A Mad Max Saga (la nostra recensione) contiene sia una sequenza di accredito che uno stinger post-credito che rendono omaggio all’eredità della saga. Nessuna delle due offre una forte indicazione sulla prossima direzione del franchise, ma i fan di Mad Max: Fury Road in particolare potrebbero essere entusiasti di vedere le Easter eggs fornite dal regista George Miller.

In ogni caso, gli spettatori saranno propensi a rimanere fino ai titoli di coda, perché Furiosa: A Mad Max Saga è uno spettacolo d’azione senza fiato che presenta alcune acrobazie davvero sbalorditive, tra cui un momento che, secondo quanto riferito, ha richiesto alla sua protagonista Anya Taylor-Joy 78 giorni per completare le riprese.

Furiosa: A Mad Max Saga è il primo film di Mad Max con uno stinger post-credit, ma è certamente una ricompensa soddisfacente considerando la storia frenetica che il franchise ha avuto fino a questo momento. Mad Max: Fury Road è rimasto bloccato nell’inferno dello sviluppo per decenni dopo l’uscita nelle sale di Mad Max Beyond Thunderdome, e ha sofferto di molti litigi sul set che hanno reso le riprese più difficili. Fortunatamente, le recensioni positive finora hanno indicato che Furiosa: A Mad Max Saga vale più che l’attesa.

Furiosa: A Mad Max Saga è un’epopea della vendetta

Furiosa: A Mad Max Saga è un film molto diverso dagli altri episodi del franchise di Mad Max. Non si tratta tanto di un film di inseguimento quanto di un’epopea spirituale che racconta l’intera storia di Furiosa fino agli eventi culminanti di Mad Max: Fury Road. Anya Taylor-Joy mostra un lato più vulnerabile e sensibile del personaggio rispetto a Charlize Theron. Detto questo, Furiosa: A Mad Max Saga non lesina certo in spettacolarità. Mentre cresce nella sua agenzia, Furiosa si ritrova bloccata in un’aspra faida tra i signori della guerra Dementus (Chris Hemsworth) e Immortan Joe (Lachy Hulme).

Oltre a fornire un interessante contesto sulle origini del franchise di Mad Max, Furiosa: A Mad Max Saga introduce alcuni volti nuovi nella serie. La star di The Souvenir e Mank Tom Burke ha interpretato in modo memorabile il ruolo del pretoriano Jake, un comandante che lavora sotto Immortan Joe. Anche Charlee Fraser offre una performance ricca di emozioni nel ruolo della madre di Furiosa, Mary Jo Bassa.

Dove andrà a finire il franchise di “Mad Max”?

Non è chiaro se Taylor-Joy riprenderà il suo ruolo in un futuro capitolo, ma Miller ha lasciato intendere di avere delle idee su un altro film prequel di Mad Max. Miller ha dichiarato che prima della produzione di Mad Max: Fury Road ha sviluppato “non solo la storia di ogni personaggio, ma anche ogni oggetto di scena, ogni veicolo, ogni gesto”. Il destino del Max Rockatansky di Tom Hardy viene lasciato ambiguo alla fine di Mad Max: Fury Road, suggerendo che potrebbe riprendere il suo ruolo in un’altra avventura. Hardy dovrebbe tornare nei panni di Eddie Brock in Venom: The Last Dance, ma la sua interpretazione di Max è ancora considerata una delle migliori della sua carriera.

Indipendentemente dalla direzione che prenderà la serie, l’attenzione di Miller per i dettagli ha sicuramente giovato a Furiosa: A Mad Max Saga. Anche con un dialogo minimo, il film contiene una costruzione del mondo più impressionante di quella che la maggior parte dei blockbuster estivi tenterebbe mai. Considerando che Mad Max: Fury Road è diventato uno dei rari film d’azione che hanno fatto breccia nella rosa dei premi Oscar come miglior film, Furiosa: A Mad Max Saga potrebbe benissimo essere in lizza per i principali premi della critica del prossimo anno.