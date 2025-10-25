Il vero significato della storia e dei personaggi di Nightmare Before Christmas

Nightmare Before Christmas di Tim Burton e Henry Selick è un classico senza tempo che sfida i generi, ma il messaggio alla base del film e l’evoluzione dei personaggi richiedono una certa riflessione. Jack Skellington, il Re delle Zucche di Halloween Town, è in crisi creativa quando decide di rubare il Natale e di organizzare lui stesso le festività al posto di Babbo Natale. Alla fine, Jack capisce il proprio errore, restituisce il Natale a Babbo Natale e continua a essere il Re delle Zucche. Lungo il percorso, si rende conto del suo amore per Sally, un’abitante oppressa di Halloween Town, che lo ha sempre amato a sua volta.

La trama è moderatamente contorta, ma ricca di personaggi affascinanti e di un design di produzione accattivante, oltre che della magistrale colonna sonora di Danny Elfman in uno dei suoi primi film. I migliori testi e citazioni da Nightmare Before Christmas sono di grande impatto, anche se gli spettatori non ne comprendono appieno il motivo. È un’avventura buffa e un mix emozionante di due estetiche drasticamente opposte che non è stato apprezzato dalla Disney quando Burton ha avuto l’idea per la prima volta, forse in parte perché il significato della storia di Jack e Sally è sottile e si compone di molti elementi minori della trama.

Jack Skellington ritrova la felicità attraverso una catastrofe

È praticamente scontato che alla base di Nightmare Before Christmas ci sia l’affermazione fondamentale: Jack non avrebbe dovuto rubare il Natale. Questo è uno degli aspetti che rendono la storia confusa, poiché ad alcuni potrebbe sembrare che la lezione sia semplicemente quella di non provare mai nulla di nuovo. Nonostante tutti i suoi difetti, Jack è un personaggio profondamente coinvolgente che vive un’esperienza di vita comune, intrisa delle emozioni di una persona reale. Elfman afferma nell’episodio di The Movies That Made Us su Nightmare Before Christmas che si identificava con Jack, essendo stanco della sua carriera di rock star.

Jack probabilmente ama il caos, ma il caos abituale di Halloween Town è diventato una routine per lui, quindi cerca qualcosa di nuovo.

Per questo motivo, Elfman è stato motivato a fornire la voce cantata di Jack e si è concentrato sulla composizione di musica per film, ma Jack ha un finale diverso. Attraverso il Natale, Jack trova un nuovo modo di festeggiare Halloween e rivitalizza la sua passione per il suo lavoro. È realistico sentirsi infelici e nichilisti a causa della banalità e della routine della vita, ma l’arco narrativo di Jack ha conseguenze più grandi per tutte le altre persone coinvolte. Jack probabilmente ama il caos, ma il caos abituale di Halloween Town è diventato una routine per lui, quindi cerca qualcosa di nuovo.

Jack apprezza sinceramente l’esperienza del suo frenetico Natale, anche se i risultati sono negativi, il che lo aiuta a ritrovare il ruolo che in realtà gli piace nei giorni buoni. Un piccolo difetto nella trama del film è che non fornisce il contesto di quanto tempo Jack sia stato annoiato; questo potrebbe essere solo un breve episodio negativo nella sua esistenza altrimenti appagante. Owen Keenan sostiene anche (tramite The Daily Targum) che gli eventi di Nightmare Before Christmas sono una metafora dell’appropriazione culturale, contestualizzando il danno ancora maggiore causato dalle azioni di Jack.

Il personaggio di Sally mostra le ingiustizie di Halloween Town

Sally è autosufficiente e resiliente, e rende migliore la storia di The Nightmare Before Christmas

C’è chi sostiene che Sally sia la vera eroina di Nightmare Before Christmas, mentre ciò che fa Jack è ben lungi dall’essere eroico. La sceneggiatrice Caroline Thompson ha riscritto il personaggio di Sally da tipica femme fatale a persona che vive “la visione del mondo della Piccola Fiammiferaia” (The Movies That Made Us). La vita di Sally è ingiusta: è la creazione di uno scienziato ispirato a Frankenstein che si aspetta che lei gli obbedisca, non ha alcun potere a Halloween Town, vaga per i vicoli senza l’aiuto di nessuno. È così autosufficiente che è abituata a distruggersi letteralmente e poi a ricucirsi da sola.

In sostanza, il personaggio di Sally è la prova di un significato più profondo dietro Nightmare Before Christmas che va oltre la noia di un potente organizzatore di feste che semina il caos. Le azioni di Jack influenzano le persone nel mondo reale per un giorno, ma Sally viene maltrattata e sminuita continuamente. Anche Jack, che sembra avere una grande stima di lei, le parla con condiscendenza e non presta attenzione ai suoi avvertimenti. “Sally’s Song” è una melodia incantevole e profondamente triste che parla esclusivamente di Sally preoccupata per Jack, ma traspare anche qualcosa della sua visione cupa del mondo.

I “veri” cattivi di Nightmare Before Christmas sono un’estensione di Jack

Oogie Boogie e il dottor Finkelstein dimostrano alcune delle stesse abitudini dannose di Jack

C’è un aspetto molto tossico nel carattere di Jack, perché la sua crisi esistenziale significa un disastro per gli altri. Molte persone reali potrebbero provare le stesse cose che prova lui, ma non sono i governanti di una festa che possono incitare a un tale caos. Se Nightmare Before Christmas parla di persone egoiste al potere che cercano di divertirsi e nel frattempo feriscono gli altri, allora Jack è da una parte della storia e Sally dall’altra. Nel frattempo, i “veri” cattivi, Oogie Boogie e il dottor Finkelstein, sono estensioni della caratterizzazione di Jack e delle sue conseguenze.

È appropriato che Oogie Boogie e Finkelstein fossero originariamente un unico personaggio; come Jack, sono entrambi creativi, caotici e hanno poco rispetto per gli altri. Hanno un certo potere nella Città di Halloween e usano le altre persone come giocattoli. Jack è il protagonista del film, se non l’eroe, quindi si rende conto di aver sbagliato e migliora. Nel frattempo, Oogie Boogie deve essere distrutto dal personaggio più potente, mentre Finkelstein riesce semplicemente a creare un essere che è servile come lui si aspetta. Eppure questi personaggi creano un motivo sottovalutato nel film.

Nightmare Before Christmas mette ancora in mostra i temi tradizionali dei film natalizi

Nightmare Before Christmas ha diverse trame cupe che sono rese più leggere dalla natura stravagante del film, ma che comunque toccano temi come la solitudine e l’oblio contrapposti alla celebrazione. Tuttavia, può essere definito un film natalizio o di Halloween, sia per le varie decorazioni festive che per i temi alla fine felici. Come altri film natalizi, Nightmare Before Christmas trasmette un messaggio di pace e amore. Jack lotta per salvare il Natale e ci riesce; Babbo Natale, per qualche motivo sconcertante, porta la neve nella città di Halloween per le festività.

I residenti della città di Halloween che ripetono “What’s This?” quando nevica mettono in evidenza la lezione più superficiale del film: provare cose nuove, ma in modo da non ferire gli altri. Poi, come parte della sua crescita caratteriale, Jack si rende conto di aver trascurato Sally per anni, e i due si riuniscono nella scena finale, stranamente ultraterrena e dolce. Dopo tutta la distruzione causata in Nightmare Before Christmas, la giustapposizione della trama letterale e dei motivi natalizi diventa parte del fascino del film, e Jack e Sally trovano davvero la felicità.

