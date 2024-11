Nope: la spiegazione del finale del film di Jordan Peele

Il film horror di Jordan Peele, Nope (qui la recensione) si è rivelato intrigante come i trailer suggerivano, con il finale che ha svelato diversi misteri su cosa sia il “Craft” del film e sul motivo per cui sembra terrorizzare le persone e allo stesso tempo fungere da attrazione turistica. Nope ha come protagonista Daniel Kaluuya nel ruolo di OJ Haywood, fratello della Emerald Haywood di Keke Palmer, che aiuta a gestire un ranch di cavalli nel deserto della California, che fornisce cavalli per produzioni cinematografiche e televisive. Steven Yeun interpreta Ricky “Jupe” Park, un ex attore bambino diventato proprietario di un parco a tema, mentre Brandon Perea veste i panni di Angel, un impiegato di un negozio di tecnologia che viene coinvolto nel selvaggio viaggio degli Haywood.

Michael Wincott completa il cast di Nope nel ruolo di un leggendario direttore della fotografia di nome Antlers Holst, mentre Keith David fa un cameo nel ruolo dell’anziano Haywood. Andando oltre il cast, Nope di Peele è pieno di mistero e suspense, che ruotano intorno all’apparizione di uno strano “Craft” che si presume essere un UFO fin dall’inizio. Dopo la morte prematura del padre, OJ ed Emerald cercano di capire come mantenere a galla il loro ranch, e le loro strade si incrociano con questo fenomeno. OJ inizia a vendere cavalli a Jupe, proprio quando ha il suo primo incontro con il “Craft”, dando il via a una catena di eventi avvolti nel mistero.

Eventi che si dipanano con momenti di esca e di scambio, rivelazioni scioccanti e flashback metaforici che fanno di Nope un rompicapo costruito con cura, oltre che un’emozionante avventura horror fantascientifica. Il finale vede gli Haywood, Angel e Antlers allearsi per catturare il filmato del “Craft”, che diventa un emozionante gioco di sopravvivenza e un viaggio metaforico che lega tutto insieme in modi sottili e non. C’è molto da spiegare su questo insolito film dell’orrore, con alcuni aspetti molto chiari e altri più ambigui.

Cos’era il misterioso “Craft” di Nope e cosa voleva?

L’UFO (Unidentified Flying Object, oggetto volante non identificato) o UAP (Unidentified Aerial Phenomena, fenomeno aereo non identificato) di Nope è in realtà un essere alieno vivente e volante, piuttosto che un vero e proprio veicolo spaziale. Il suo aspetto e i suoi movimenti sono molto simili a quelli del prototipo di UFO, ma dà un significato completamente nuovo al termine “rapimento”, in quanto risucchia essenzialmente gli oggetti terrestri, comprese le persone, gli animali e tutto ciò che li circonda, nutrendosi della carne e scartando il resto.

Il “Craft” è concepito come un essere predatore che caccia le sue prede dal cielo, mimetizzandosi tra le nuvole, osservando e aspettando di fare la sua mossa. In Nope il “Craft” sembra semplicemente volersi nutrire, ma si interessa in modo particolare a OJ, Emerald e al ranch Haywood, come se avesse trovato una preda più degna da cacciare, portando agli eventi del finale.

Perché il “Craft” ha lasciato cadere oggetti metallici (e sangue)?

Il “Craft” del film horror fantascientifico Nope si nutre di creature viventi, ma gli oggetti inanimati (compresi quelli metallici) si rivelano dannosi per la sua digestione. Gli oggetti metallici includevano monete, chiavi e qualsiasi altra cosa si trovasse nelle tasche delle vittime umane del “Craft”. Gli oggetti che non possono essere digeriti sembrano far arrabbiare il “Craft”, che si arrabbia quando una statua di cavallo che tenta di mangiare gli si incastra in bocca.

Sebbene sembri che il “Craft” abbia digerito la maggior parte delle sue catture, a un certo punto getta sangue sulla casa degli Haywood, che probabilmente proviene dal gruppo di persone che ha risucchiato dalla performance di Jupe. Il sangue che sparge potrebbe essere visto come un modo per il “Mestiere” di mostrare il suo potere, terrorizzando allo stesso tempo le sue prede (gli Haywood), mostrando loro che non hanno alcuna possibilità contro di lui – e suggerisce anche che non usa il sangue delle sue vittime per sopravvivere.

Qual è il significato di Gordy lo scimpanzé e Jupe?

Nel corso di Nope viene rivelato che Jupe è stato un attore bambino che ha recitato in diverse sitcom, tra cui La casa di Gordy, uno show su una famiglia che vive con uno scimpanzé domestico di nome Gordy. Jupe è testimone di un incidente in cui Gordy impazzisce dopo lo scoppio di un palloncino sul set, uccidendo e mutilando il cast della scena. Gordy è ricoperto di sangue e torna a terrorizzare più volte i coprotagonisti abbattuti, mentre Jupe si nasconde sotto un tavolo. Alla fine Gordy vede Jupe e gli si avvicina, ma invece di attaccare, allunga la zampa per un pugno, come era stato addestrato a fare nello show. Gordy viene poi ucciso dalle autorità intervenute.

Jupe crescerà con un senso di arroganza per la sua sopravvivenza, gestendo un parco a tema in stile western nel deserto e conservando segretamente un santuario della sua esperienza nello show. Quando Jupe scopre il “Mestiere”, pensa di poterlo controllare e di farne un nuovo spettacolo per il suo show (essendo sopravvissuto al sanguinoso attacco di Gordy), comprando cavalli da OJ e “sacrificandoli” al “mestiere” per farlo apparire, essenzialmente addestrandolo. Il padre di OJ dice in un flashback: “Alcuni animali non vogliono essere addomesticati”, che diventa un tema centrale in Nope, sia per quanto riguarda Gordy, i cavalli, il “Craft” o l’umanità stessa.

Qual era il piano nel finale ed OJ è sopravvissuto?

Il piano originale dei protagonisti nel finale di Nope, una volta scoperto il desiderio del “Craft” di nutrirsi, è semplicemente quello di ottenere un video ad alta risoluzione da vendere ai network e fare un po’ di soldi. Anche quando OJ di Daniel Kaluuya e Emerald di Palmer scoprono che il “Craft” è una creatura reale, continuano a puntare alla cattura di filmati, assumendo un vero direttore della fotografia (Wincott) come assistente. L’obiettivo è attirarla per ottenere il filmato, che a sua volta li renderà ricchi e metterà in guardia il mondo su ciò che è, istigando così quella che alla fine diventerà una reazione massiccia alla sua presenza e forse la spaventerà.

È un piano costruito sull’avidità, piuttosto che sull’obiettivo di uccidere il “Craft”, che alla fine si trasforma in una lotta per la sopravvivenza che lo distrugge. Quando OJ sembra sacrificarsi per aiutare Emerald a fuggire, lei libera un palloncino pieno di gas che il “Craft” tenta di mangiare, facendolo esplodere. Nel frattempo, Emerald scatta foto, sempre nella speranza di catturare lo scatto che le permetterà di fare soldi. Dopo che il “Craft” è stato sconfitto e il polverone comincia a diradarsi, Emerald vede OJ in cima al suo cavallo, Lucky, a dimostrazione che è sopravvissuto al tentativo di attirarlo.

Tuttavia, è del tutto possibile che Emerald abbia un’allucinazione, proprio come OJ aveva avuto un’allucinazione in precedenza, ricordando i momenti con suo padre, che era stato visto come se fosse realmente presente. Spetta allo spettatore decidere se credere alla verità di ciò che vede (OJ vivo e in sella al suo cavallo) o se considerarlo una visione di qualche tipo. In ogni caso, è l’ultima scena del finale Nope prima dei titoli di coda, quindi non vengono fornite ulteriori spiegazioni, il che significa che può facilmente rimanere ambigua.

Qual è il vero significato del finale di Nope?

Jupe si riferisce al “Craft” di Nope come a “The Viewers‘, che serve come un’altra metafora nel film, in quanto sta attirando ’spettatori” al suo spettacolo. Lo spettatore vuole nutrirsi e continuerà a tornare per avere di più, finché c’è qualcosa che mantiene la sua attenzione. Il film parla della sete del pubblico di essere nutrito e dell’ossessione dell’umanità di fare uso di qualcosa che apparentemente può essere addomesticato, senza mai considerare che forse non dovrebbe (o non può esserlo).

Finché serve al suo scopo – che si tratti di uno scimpanzé in uno show televisivo, di un cavallo in un film o di una forma di vita aliena che fa spettacolo per il pubblico – Nope mette in evidenza l’arroganza nell’usare esseri viventi per alimentare il nostro intrattenimento, umani, animali o alieni, e si chiede se valga la pena di rischiare e sacrificarsi, soprattutto nel finale. Nel film, il prezzo finale è la morte, ed è un prezzo che molti pagano per essere intrattenuti da qualcosa che non possono controllare, invece di chiedersi se sia davvero la scelta giusta.