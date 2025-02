Nowhere Special – Una storia d’amore: la storia vera dietro il film

Presentato in Concorso nella sezione Orizzonti al Festival di Venezia 2020, il film Nowhere Special – Una storia d’amore (qui la recensione) è il terzo di quattro lungometraggi realizzati come regista da Uberto Pasolini (recentemente tornato al cinema con Itaca. Il ritorno, il film con Ralph Fiennes e Juliette Binoche ispirato all’Odissea). Un terzo lungometraggio che si svela essere un’opera particolarmente struggente e delicata, che riflette sull’essere genitori e sull’essere figli, su questo legame insostituibile.

Nel concepirlo, Pasolini si è ispirato ad una storia vera, con la decisione in fase di scrittura della sceneggiatura di avvicinarsi ad essa in un modo molto sottile, discreto, il più lontano possibile dal melodramma e dal sentimentalismo. Il film è poi stato apprezzato proprio per la sua capacità di non scadere nell’eccessivo dolore, offrendo invece tanta rincuorante speranza.

In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Nowhere Special – Una storia d’amore. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera a cui si ispira il film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il titolo nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Nowhere Special – Una storia d’amore

Il film racconta la storia di John (James Norton), un lavavetri 35enne, abbandonato dalla moglie subito dopo la nascita del figlioletto Michael (Daniel Lamont). L’uomo ha dedicato tutto se stesso a crescere il piccolo, cercando di non fargli mancare nulla, e ora che il figlio ha quattro anni, John riceve una pessima notizia: gli restano pochi mesi di vita. In questo breve periodo che gli è rimasto, l’uomo si mette quindi alla ricerca di una nuova famiglia per Michael, deciso a tutelare suo figlio dalla sua morte e determinato a dargli un futuro radioso.

Ben presto, però, John si renderà conto che reputare “perfetta” e adatta una famiglia, soltanto dopo un breve incontro, non è affatto semplice. Sempre più titubante e indeciso, l’uomo decide quindi di accettare l’aiuto di una giovane assistente sociale, pronta a mostrargli un intero ventaglio di altre possibilità. Per lui e suo figlio, ha così inizio un viaggio ricco di imprevisti, durante il quale John scoprirà aspetti della paternità che non immaginava, aprendosi a nuovi orizzonti.

La storia vera dietro il film

Come anticipato, la storia di Nowhere Special – Una storia d’amore è ispirata ad una vera vicenda, in cui Pasolini si è imbattuto leggendola su un giornale. Veniva infatti riportata la storia di un padre che non aveva altra famiglia che il figlio di quattro anni. La madre del bambino li aveva abbandonati quando il figlio era un neonato di due mesi, e purtroppo anche il padre avrebbe di lì a poco dovuto lasciare da solo il bambino, ma per un motivo molto diverso: era malato terminale. Così ha dedicato i suoi ultimi mesi di vita a cercare una famiglia adottiva per il suo piccolo.

“Ho sentito subito che si trattava di una cosa molto speciale e di un’occasione per fare un film su una storia d’amore un po’ diversa: una storia che lasciasse un senso di speranza nella vita e nell’amore. Ho iniziato a documentarmi sui temi della morte e dell’adozione. Ho parlato con molte persone che lavorano nei processi di adozione, di mediazione… e poi ho iniziato a scrivere”, ha spiegato il regista. Il racconto di Nowhere Special – Una storia d’amore si sviluppa a partire da qui, ma la sceneggiatura è stata ovviamente arricchita da tutti gli incontri avuti da Pasolini nel corso della scrittura.

Come da lui stesso affermato, le conversazioni con operatori di associazioni che si occupano di adozioni e con le famiglie che avevano iniziato questo percorso, si sono rivelate estremamente preziose. Conversazioni che sono durate mesi e che hanno infine portato alla costruzione di una storia complessa, delicata e struggente. Per quanto riguarda il vero padre a cui la storia del film si ispira, la loro identità è sempre rimasta anonima, per rispetto della loro privacy. Ad oggi, dunque, non è noto come la loro vicenda si sia conclusa.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Nowhere Special – Una storia d’amore grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 11 febbraio alle ore 21:20 sul canale Rai 3.