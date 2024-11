Planet of Apes – Il pianeta delle scimmie: la spiegazione del finale del film di Tim Burton

Fin dalla sua uscita, si è discusso intensamente sul vero significato del finale de Planet of Apes – Il pianeta delle scimmie di Tim Burton. Rifacimento dell’omonimo e popolarissimo film del 1968, il film del 2001 ha come protagonista Mark Wahlberg nei panni di Leo Davidson, un astronauta che si schianta su un pianeta abitato da scimmie intelligenti. Tuttavia, le somiglianze tra questo film e l’originale risiedono solo nelle sue premesse. Nonostante l’aggiornamento del franchise con un’estetica fantascientifica più moderna, il fiilm Burton ha ricevuto recensioni contrastanti, con molti che hanno citato il finale confuso del film come una nota negativa.

In questo remake di Burton, infatti, Leo Davidson viene trasportato da una tempesta elettromagnetica nell’anno 5021, dove si schianta su un pianeta identificato come Ashlar. Da lì, la storia di Davidson assomiglia solo vagamente alla trama del film originale de Il pianeta delle scimmie. Il tutto culmina in un finale tanto sconcertante quanto inaspettato. Fortunatamente, l’insolito fallimento di Burton non ha condannato completamente il franchise, permettendo la realizzazione in seguito di altri sequel. In questo articolo, approfondiamo però proprio il finale di Planet of Apes – Il pianeta delle scimmie.

Cosa succede nel finale de Planet of Apes – Il pianeta delle scimmie di Tim Burton

Nel film Planet of Apes – Il pianeta delle scimmie di Tim Burton, il Leo Davidson di Mark Wahlberg scopre che i suoi ex compagni di equipaggio sono precipitati sul pianeta migliaia di anni prima del suo arrivo mentre cercavano di salvarlo, il che ha dato origine alla vita umana e scimmiesca su Ashlar e ha costituito la base per l’oppressione delle scimmie sugli umani. Nella confusa linea temporale del film, Leo viene poi raggiunto da Pericle, lo scimpanzé che aveva seguito nella tempesta all’inizio del film.

Questo fa cessare le ostilità tra umani e scimmie e permette a Leo di usare la capsula intatta di Pericle per volare di nuovo nella tempesta nella speranza di tornare a casa. È qui che il finale de Planet of Apes – Il pianeta delle scimmie del 2001 sconfina nel territorio delle stranezze di Burton, e purtroppo si ritorce contro. Quello che senza dubbio era stato concepito come un finale intrigante, in realtà è solo confuso, e né il pubblico né la critica vi hanno reagito bene.

Dopo aver volato nella tempesta elettromagnetica ed essere stato riportato nel suo tempo, Leo fa rotta verso la Terra, finendo per schiantarsi sui gradini del Lincoln Memorial. Entrando nel monumento, vede che la statua di Lincoln è stata sostituita con quella del generale Thade e, mentre guarda con orrore, viene circondato da una forza di polizia scimmiesca. La mancanza di un contesto per questo finale modifica l’originale capovolgendolo: invece di rendersi conto di essere nel futuro, Leo torna nel suo tempo solo per trovarlo controllato dalle scimmie.

Leo ha viaggiato nel tempo?

Anche se il finale de Planet of Apes – Il pianeta delle scimmie di Burton lo rende molto più confuso di quanto fosse strettamente necessario, la risposta breve è sì: Leo ha viaggiato nel tempo. La console della sua capsula indica che si è schiantato su Ashlar nel 51° secolo e, verso il culmine del film, ritorna nel suo tempo nel 2020. Tuttavia, il colpo di scena del Generale Thade rende questo aspetto un po’ più ambiguo, rendendo poco chiaro se la console della sua capsula fosse del tutto accurata.

Nel film originale, il colpo di scena finale rivelava che il pianeta titolare era la Terra. Tuttavia, il film di Tim Burton sovverte le aspettative e si svolge invece su un altro pianeta chiamato Ashlar. Nonostante il Planet of Apes – Il pianeta delle scimmie di Burton abbia esseri umani parlanti e condizioni simili alla Terra, il suo pianeta viene mostrato come un luogo separato su cui la vita è stata insediata dallo schianto dell’Oberon. La scena finale del film mostra Leo che ritorna sulla Terra guidato dalla console della sua capsula, indicando che le scimmie hanno in qualche modo preso il controllo del suo pianeta natale dopo gli eventi del film.

Il significato della statua del generale Thade

La scena culminante del film rivela un enorme monumento al Generale Thade, il cattivo di Tim Roth che odia gli umani. Con un contesto molto scarso, bisogna guardare ai dettagli più fini de Planet of Apes – Il pianeta delle scimmie per estrapolarne il significato esatto. L’iscrizione sul muro dietro la statua indica una possibile spiegazione per un momento “importante!” che ha suscitato più divisioni persino dei colpi di scena di M. Night Shyamalan.

L’iscrizione spiega che Thade ha salvato le scimmie dagli umani, lasciando intendere che in qualche modo è arrivato sulla Terra e l’ha conquistata e che Leo è entrato in una linea temporale alternativa. Questa conclusione richiede alcuni salti logici, ma il film stesso fornisce alcune prove a sostegno. Ad esempio, su Ashlar è rimasta una tecnologia semi-intatta e la tempesta elettromagnetica ha dimostrato di essere un wormhole attraverso il tempo e lo spazio. Se Thade è stato in qualche modo in grado di accedere alla tecnologia e alle capacità di viaggiare nel tempo della tempesta, potrebbe essere apparso sulla Terra molto prima del ritorno di Leo.

Il vero significato del finale del film di Tim Burton

Con il suo confuso colpo di scena finale, il finale de Planet of Apes – Il pianeta delle scimmie di Tim Burton diventa un po’ confuso. Tuttavia, la maggior parte della storia di Ashlar del film è ben chiusa, ed è il viaggio di Leo verso casa a creare la maggior parte dei problemi narrativi del film. La brusca constatazione di Leo di non essere tornato a casa, sulla Terra che aveva originariamente lasciato, vuole essere un climax terrificante e stimolante, ma senza un contesto adeguato, non è altro che un’immagine finale sconcertante.

Nel tentativo di emulare l’iconico finale degli altri film de Il Pianeta delle scimmie, il film di Burton rivela che le scimmie hanno conquistato la Terra, dopo tutto. Il film potrebbe essere interpretato come un ammonimento a non manomettere l’ignoto, soprattutto per quanto riguarda lo spazio e il tempo. È l’inosservanza degli ordini da parte di Leo a far precipitare la trama dell’intero film e, seminando la società di Ashlar e concedendo loro l’accesso a una tecnologia sofisticata, sembra condannare anche il suo pianeta natale.

La spiegazione dei temi del film

Come la maggior parte dei film della saga di Il Pianeta delle scimmie, compresi i prequel, il film di Tim Burton contiene un messaggio intrinseco sui diritti degli animali. Esplora la maggior parte delle stesse idee dell’originale del 1968, con un’aggiunta degna di nota: la breve esplorazione del ruolo abituale dell’uomo come aggressore. Il film contiene anche alcuni commenti sulla società, in particolare sul trattamento disumano delle scimmie nei confronti dei loro schiavi umani, dimostrando come in ogni condizione di disparità sociale si vengano a generare situazioni che andrebbero invece combattute e ripudiate con tutte le proprie forze.