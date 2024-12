Prisoners, la spiegazione del finale: cosa accade a Keller?

Il finale di Prisoners (qui la recensione) si aggiunge alla natura estremamente complessa e oscura del thriller poliziesco di Denis Villeneuve. Il film racconta la storia straziante di una cena di famiglia per il Ringraziamento che si conclude con la scomparsa di due ragazze. I due personaggi centrali, Keller Dover (Hugh Jackman) e il detective Loki (Jake Gyllenhaal), cercano di risolvere il mistero con i propri mezzi e trovare il responsabile, fino all’indimenticabile climax del film. Keller, padre di una delle due ragazze, si spinge in un territori oscuri, arrivando a rapire e torturare il presunto rapitore Alex Jones (Paul Dano) in nome della sua ricerca di risposte sulla figlia scomparsa.

Ciò rende Prisoners un avvincente film sui dilemmi morali e su ciò che si è disposti a compiere in nome del bene. Alla fine, Dover scopre che Alex è in realtà Barry Milland ed è stato rapito da sua “madre” Holly Jones (Melissa Leo), che ha preso anche la figlia di Keller, Anna, e la sua amica Joy. Il finale di Prisoners vede però anche Keller abbandonato in una fossa sotto la casa di Holly dopo che Loki ha smascherato la donna e salvato Anna. Prisoners raggiunge questo epilogo attraverso una serie di colpi di scena mozzafiato e si conclude dunque su un finale volutamente ambiguo.

La spiegazione del finale di Prisoners: Perché Holly Jones rapiva i bambini?

Una delle domande più grandi che il finale di Prisoners lascia è perché Holly Jones e suo marito, prima della sua scomparsa, rapissero dei bambini. Sebbene il film risponda a questa domanda, la complessa storia emotiva può far sì che alcuni aspetti si perdano sotto il modo duro in cui il racconto viene presentato. Inoltre, poiché Holly viene introdotta all’inizio del film, le cose che vengono rivelate su di lei quando è “innocente” agli occhi del pubblico possono essere dimenticate una volta che la sua vera natura viene alla luce.

Nel corso del film, viene infatti rivelato che Holly e suo marito hanno adottato Alex Jones dopo la morte del loro figlio per cancro. Nel corso del film, Alex viene mostrato come un ragazzo con un deficit intellettivo, che gli fa avere la mente di un bambino di 10 anni. Si scopre che questa disabilità deriva dal trauma del suo rapimento da parte di Holly, le cui ragioni vengono rivelate a Keller in un secondo momento, dopo aver scoperto i crimini della donna. Holly rivela infatti a Keller che, per vendicarsi di Dio per aver permesso che il loro figlio morisse di cancro, lei e il marito hanno iniziato a rapire i bambini delle famiglie cristiane affinché queste famiglie provassero una crisi di fede simile alla loro.

Questa guerra a Dio è stata portata avanti per decenni e Alex Jones è stata una delle vittime. Nel corso del film viene rivelata anche un’altra vittima, un uomo di nome Bob Taylor, interpretato dal solito David Dastmalchian. Anna e Joy sono solo due delle ultime vittime di Holly, poiché i Dover e i Birch sono due famiglie cristiane. Nonostante la scomparsa del marito, Holly ha continuato la sua “guerra” rapendo i due bambini e mandando Keller e la sua famiglia, insieme ai Birch, in crisi di fede.

Come è stato coinvolto Alex Jones

Nel finale di Prisoners, Alex Jones è uno dei personaggi centrali, in modi per certi versi strazianti. In primo luogo, la sua disabilità intellettuale lo pone come uno dei depistaggi del film, con Alex che spesso fa commenti che sembrano implicarlo nel rapimento di Anna e Joy, come quando dice a Keller: “Non hanno pianto finché non le ho lasciate”. Questo fa sì che Keller torturi Alex per tutto il film. Tuttavia, il film rivela che Alex non era coinvolto nell’effettivo rapimento delle ragazze; era presente solo perché viveva nella stessa casa di Holly.

Alex, spesso considerato uno dei migliori ruoli di Paul Dano, è una vittima del rapimento della stessa Holly e, a quanto pare, il suo figlio adottivo, ed era presente in casa quando Anna e Joy sono state rapite. Prima di ciò, Alex ha portato le ragazze a fare un giro sul suo camper con mezzi apparentemente innocenti a causa del suo stato mentale di 10 anni, e le ragazze sono state prese da Holly solo dopo essere tornate a casa di Alex. Per questo motivo Alex dice a Keller quella frase, che quest’ultimo crede erroneamente che dimostri la sua colpevolezza.

Perché Bob Taylor si è autoimplicato

Come detto, un’altra delle vittime del rapimento di Holly è Bob Taylor. Nel film, Taylor viene utilizzato come un altro depistaggio: irrompe nella casa dei Dover, viene trovato con i vestiti di Anna e Joy ricoperti di sangue e confessa i rapimenti prima di porre fine alla sua vita. Nella scena in cui Prisoners rivela che Holly è responsabile del rapimento, viene anche rivelato che Taylor è una ex vittima dei Jones che è effettivamente fuggita, e Holly ha dimenticato la sua esistenza fino a quando non è apparso nei notiziari.

Taylor, che ha subito un trauma simile a quello di Alex, ha iniziato a emulare i ricordi del suo rapimento da parte di Holly e di suo marito. Come Mr. Jones era ossessionato dai labirinti, l’infanzia traumatica di Taylor ha provocato la rottura della sua mente e ne è diventato ossessionato a sua volta, spiegando le scritte sui muri della sua casa. A causa dello stato mentale di Taylor, si può sostenere che stesse fantasticando sul rapimento di bambini per emulare il signor Jones. Questo spiega l’apparente buco nella trama del perché avrebbe coinvolto sé stesso, pur non avendo partecipato al rapimento di Anna e Joy.

Il significato dell’omicidio del sacerdote

Un altro punto della trama è l’indagine su Padre Dunn da parte di Loki. Nel film, Loki visita un prete locale e trova un corpo decomposto nel suo scantinato. Il sacerdote rivela che l’uomo ha confessato di aver ucciso 16 bambini in una guerra contro Dio, e per questo il sacerdote ha ucciso l’uomo per rappresaglia. L’uomo ucciso dal prete si rivela poi essere il signor Jones, con Holly che ancora non si spiega la scomparsa del marito. La collana del labirinto sul cadavere è proprio la stessa indossata dal signor Jones in un’immagine nella casa di Holly, con le motivazioni del rapimento che rivelano il legame tra il Padre e i Jones.

Loki salva Dover? Il suo destino è ambiguo

Dopo che la maggior parte dei misteri del film ha trovato risposta, il finale di Prisoners è lasciato ambiguo. Il modo principale in cui ciò avviene è attraverso il destino di Keller Dover. Alla fine, Keller viene lasciato per giorni nella fossa sotto il pick-up dei Jones dopo che Loki ha salvato Anna da Holly. L’ultima scena del film vede però Loki in piedi, con un’aria sconfitta, davanti alla casa di Holly. È in quel momento che sente un debole fischio emesso da Keller nella fossa, che sta cercando di attirare la sua attenzione per essere salvato.

Loki fa finta di niente, poi lo sente di nuovo e sembra andare a indagare prima che il film diventi nero. La possibilità che Loki salvi Dover è lasciata all’interpretazione del pubblico, che potrebbe formulare diverse ipotesi. Un finale di questo tipo, con una grande domanda senza risposta, può frustrare il pubblico, ma Prisoners è un film cupo e grintoso che sarebbe stato strano con un lieto fine definitivo. Il finale, così com’è, mantiene invece l’atmosfera cupa del film, ma in fin dei conti offre anche un tenue barlume di speranza.

Quale può essere il destino di Dover?

Una delle domande persistenti di Prisoners è quale sarebbe il destino di Dover se Loki lo avesse salvato o meno. Se Loki non lo salva, è probabile che Dover muoia nella fossa. Dover è stato colpito da Holly alla gamba e si è definitivamente rotto la stessa cadendo poi nella fossa. È difficile sopravvivere a queste ferite, soprattutto nelle condizioni fredde e insalubri a cui è costretto nella fossa. Il fischio di Dover è probabilmente il suo ultimo tentativo di essere salvato. Allo stesso modo, se Loki salva Keller, è probabile che venga arrestato per il rapimento e le torture inflitte ad Alex.

Il vero significato del finale di Prisoners

Il finale di Prisoners, in termini di conclusione e di rivelazioni complessive, unisce i temi del film che il regista Denis Villeneuve intendeva affrontare. Uno di questi temi è il titolo del film, che è stato spesso oggetto di dibattito. Il finale del film vede Loki e Keller, i due protagonisti, affrontare le conseguenze dell’essere diventati loro stessi prigionieri. Dover diventa prigioniero del suo stesso dolore sacrificando la sua umanità per ritrovare la figlia, cosa che lo porta alla fossa alla fine del film. Anche Loki diventa prigioniero del caso a causa della sua ossessione di ritrovare le ragazze, e riesce a fuggire dalla prigione salvando Anna.

Un altro tema del film è la fede e la religione. Le famiglie le cui figlie scompaiono sono cristiane, che si collegano a Holly, a suo marito, Patrick Dunn, e a Dio stesso. Holly e il signor Jones possono essere visti come il “diavolo” del film, che conduce la sua guerra contro Dio. Loki, il cui personaggio ha molti tatuaggi religiosi, può essere visto come l’“angelo” di Dio che sconfigge il diavolo. Anche Dover si adatta a questi temi religiosi come seguace di Dio che perde la sua fede e sacrifica la sua umanità attraverso il rapimento e la tortura di Alex. La fine del film può essere quindi vista come una richiesta di aiuto a Dio da parte di Dover, con Loki come angelo che potrebbe salvarlo, liberando entrambe le prigioni a cui Prisoners dà il titolo.