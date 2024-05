Quello che non so di te: dal libro al cast, tutto quello che c’è da sapere sul film

Il genere Young Adult vanta un seguito pressocché unico nel mondo della narrativa. Seguito che poi si sposta anche sul grande schermo nel momento in cui un libro di questo genere viene traposto in film. È quello che è accaduto per titoli come After o il recente Fabbricante di lacrime, ma anche per opere di genere come Twilight e Hunger Games. Un altro lungometraggio che fa parte di questa categoria è il film del 2021 Quello che non so di te, diretto da Brian Baugh, noto anche per i film I’m Not Ashamed e The World We Make. Quello che non so di te è infatti l’adattamento di un noto romanzo, pubblicato in realtà ben dieci anni prima della realizzazione di questo film. Pur se limitato nella sua circolazione dalla pandemia di Covid-19, tale lungometraggio ha piano piano trovato il proprio pubblico, affermandosi come un discreto successo. Il pubblico lo ha infatti apprezzato per la sua affascinante leggerezza e il tagliente umorismo proposto, che si sono rivelati sufficienti a conquistare i cuori degli appassionati di opere romantiche come è questa. Grazie ora al suo passaggio televisivo, sarà possibile anche al pubblico italiano di scoprirlo e lasciarsi ammaliare tanto dalla storia d’amore narrata e dai suoi valori quanto anche dalle splendide location dove si sono svolte le riprese. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Quello che non so di te. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location dove è stato girato. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

Il libro da cui è tratto il film

Come anticipato, il film è tratto da un libro pubblicato nel 2011, There You’ll Find Me, scritto da Jenny B. Jones, autrice vincitrice di diversi premi letterari e nota per i suoi romanzi di genere sentimentale e mistery. È nota in particolare per le serie The Charmed Life, Sugar Creek e Enchanted Event. There You’ll Find Me è invece, ad oggi, un libro a sé, appartenente – come un po’ tutti i romanzi di Jones – al genere Young Adult, cui solitamente appartengono tutti quei libri destinati a un pubblico adolescente, più o meno dai 12 ai 18 anni di età e nei quali si affrontano le sfide dei giovani, motivo per cui questi libri vengono spesso classificati anche come romanzi di formazione.

La trama e il cast di Quello che non so di te

Protagonista del film è Finley Sinclair, un’aspirante violinista, che dopo un’audizione non andata a buon fine presso un prestigioso conservatorio di New York, parte per studiare in Irlanda, dove farà un incontro inaspettato. Mentre è su un volo diretto nell’Isola di Smeraldo per trascorrere un semestre di studi in un villaggio sulla costa irlandese, la ragazza conosce Beckett Rush, giovane star del cinema, impegnato a girare alcune scene del suo nuovo film fantasy di ambientazione medievale.

Nonostante la fama di Beckett come rubacuori, tra i due nasce una storia d’amore, nella quale Finley sarà spinta dall’attore a lasciar andare via il nervosismo che tanto la contraddistingue e viversi la vita. Dal canto suo, la violinista aiuterà Beckett a fare i conti con il suo futuro e con quello che vuole veramente. Il loro amore, però, vivrà giorni duri quando il mondo dello spettacolo, a cui appartiene il ragazzo, inizierà a fare sempre più pressioni sulla coppia e a frapporsi tra loro, portando Finley a chiedersi se sia veramente pronta a rischiare la sua tranquilla vita per amore.

Ad interpretare Finley Sinclair vi è l’attrice Rose Reid, divenuta celebre proprio grazie a questo ruolo. Per poterlo interpretare, si è sottoposta a tre mesi di allenamento con il violino, arrivando a poter eseguire i brani che le si vedono suonare nel film. Accanto a lei, nel ruolo di Beckett Rush vi è invece Jedidiah Goodacre, noto per aver interpretato Dorian Gray in Le terrificanti avventure di Sabrina. Completano il cast Katherine McNamara nel ruolo di Taylor Risdale, Patrick Bergin in quelli di Seamus e Saoirse-Monica Jackson in quello di Emma Callaghan. La premio Oscar Vanessa Redgrave interpreta invece Cathleen Sweeney.

Le location dove è stato girato il film

Per quanto riguarda i luoghi dove si sono svolte le riprese del film, questi si possono ritrovare in Irlanda. Quello che non so di te è infatti stato girato a Dublino ma anche nee dintorni, come nella Contea di Claire, zona dell’Irlanda che offre panorami e paesaggi unici al mondo e di notevole bellezza, la Contea di Offaly, il cui paesaggio è in gran parte pianeggiante ed è ben noto per le sue vaste estensioni di brughiere e paludi, e la Contea di Kildare. Il “set del villaggio” del film è stato invecce allestito nella splendida cittadina di Carlingford. Tra le altre location si annoverano però anche le statunitensi New York, Los Angeles e Nashville, in Tennessee.

Il trailer di Quello che non so di te e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Quello che non so di te grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Goole Play, Apple TV, Tim Vision e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 2 maggio alle ore 21:20 sul canale Rai 2.