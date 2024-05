Paul Walter Hauser nel remake di Una pallottola spuntata

La carriera di Paul Walter Hauser ha definitivamente preso il volo. Il talentuosissimo attore che lavorerà per la New Line nel film biografico su Chris Farley in cui reciterà per la regia di Josh Gad, l’attore ha firmato per il reboot senza titolo di Una pallottola spuntata in lavorazione alla Paramount Pictures.

Hauser si unisce a un ensemble che comprende anche Liam Neeson e Pamela Anderson. Assumerà il ruolo del Capitano Ed, interpretato in Una pallottola spuntata da George Kennedy.

Akiva Schaffer dirige e produce la commedia, la cui uscita nelle sale è prevista per il 18 luglio 2025. Dan Gregor e Doug Mand hanno scritto la bozza della sceneggiatura insieme a Schaffer, con il quale hanno collaborato al film vincitore dell’Emmy Chip ‘n Dale: Rescue Ranger. Seth MacFarlane e Erica Huggins produrranno tramite Fuzzy Door, con Daniel M. Stillman che fungerà anche da EP.

Dopo aver vinto Emmy, Critics Choice e Golden Globe per il suo inquietante ruolo nel ruolo del serial killer Larry Hall nel film poliziesco della Apple Black Bird, Paul Walter Hauser è stato visto di recente anche nella seconda stagione della commedia di successo della Apple The Afterparty di Lord & Miller.