Rambo 2 – La vendetta: la spiegazione del finale del film

Con Rambo 2 – La vendetta Sylvester Stallone torna al ruolo che lo ha reso famoso con il film del 1982 (tratto dal romanzo di David Morrell), ovvero quello John J. Rambo, un ex berretto verde che ha prestato servizio in Vietnam e che è tornato a casa con un nuovo tipo di guerra, che lo ha messo in contrasto con tutti quelli che lo circondano, compresa la polizia locale e la Guardia Nazionale. Imprigionato dopo gli eventi del primo film, Rambo riceve in questo secondo la visita del colonnello Trautman (Richard Crenna) che gli propone di partire per una missione top secret alla ricerca di prigionieri di guerra americani ancora in Vietnam, il che gli garantirebbe la grazia e la libertà.

Rambo 2 – La vendetta pone dunque il tema della redenzione per Rambo, non solo per le sue azioni del primo film, ma anche per il periodo trascorso come soldato in Vietnam. Rambo stesso è stato fatto prigioniero durante quella guerra, dove si è procurato la maggior parte delle sue cicatrici ed è proprio nella zona da cui è fuggito che ora viene rispedito, il che non solo lo rende adatto alla missione, ma riapre vecchie ferite, spingendolo non solo a completare la missione, ma anche a deviarla. L’operazione è gestita da un appaltatore civile di nome Marshall Murdock (Charles Napier), che si rivela losco fin dall’inizio.

Una volta scoperti i prigionieri di guerra, Rambo inizia dunque la sua missione di salvataggio per liberarli, invece di limitarsi a scattare foto da riportare. È a questo punto che viene nuovamente tradito dal suo governo, lasciandolo catturare e torturare ancora una volta in Vietnam. Mentre cerca di salvare i suoi compagni, cerca dunque anche di salvare se stesso, sia in senso letterale che figurato, facendo ciò per cui è stato addestrato, mentre viene attaccato su tutti i fronti. Questo porta al finale di Rambo 2 – La vendetta, che vede il soldato raggiungere il suo obiettivo ma rifiutare di tornare a casa nonostante abbia ricevuto la grazia.

La spiegazione della disubbidienza di Rambo

Dopo la fine della guerra del Vietnam, ci sono state molte segnalazioni di soldati ancora prigionieri nei campi di concentramento in tutto il Paese. In Rambo 2 – La vendetta, il Congresso autorizza quindi una missione per trovare prove della presenza di prigionieri di guerra al fine di assicurarne il ritorno. Il nome di Rambo viene “estratto da un computer” come una delle tre persone in grado di portare a termine con successo la missione, che consisteva nel lanciarsi con il paracadute nell’area vicina ai presunti campi di prigionia e ottenere fotografie dei prigionieri di guerra per dimostrare la loro presenza. Il piano prevedeva poi l’invio di una squadra completa per estrarre i prigionieri di guerra.

Gli ordini espliciti erano di non attaccare il nemico, ma solo di ottenere le prove, ovvero le fotografie, della loro presenza. Rambo riesce facilmente ad ottenere delle fotografie, ma mentre tenta di attraversare un fiume si imbatte in un prigioniero di guerra legato a una croce e lo libera, portandolo con sé. Questo devia immediatamente dal piano della missione, ma come soldato non c’è modo per cui Rambo possa lasciare un compagno a morire in quel modo. Sarebbe contrario a ciò che lui è, un soldato dedicato e letale, lasciare un soldato in quello stato, anche se gli ordini glielo impongono.

Perché Murdock ha lasciato Rambo a morire invece di salvarlo

Quando Rambo raggiunge il punto di estrazione con il prigioniero di guerra liberato, viene pesantemente inseguito dalle forze vietnamite. All’arrivo dell’elicottero di estrazione, che trasporta il colonnello Trautman e due dei mercenari ingaggiati per la missione, Trautman dice: “Cristo, ne ha trovato uno”, quando vede Rambo che lotta per raggiungere l’elicottero. Quando Murdock viene a sapere che Rambo ha con sé un prigioniero di guerra, ordina però di interrompere la missione e di lasciare Rambo lì. Trautman si arrabbia, ma viene tenuto sotto tiro, mentre Rambo viene ancora una volta tradito e lasciato morire. Trautman torna alla base e affronta Murdock, portando alla luce la verità.

Rambo non avrebbe mai dovuto portare a termine la missione che gli era stata affidata, tanto meno deviare da essa. Murdock conferma i sospetti di Trautman, ovvero che l’intera operazione non è mai stata concepita per trovare o salvare prigionieri di guerra, ma solo per riferire che è stata fatta la dovuta diligenza e che non è stato trovato nulla per soddisfare il Congresso, che aveva però fatto la sua parte. Se Rambo fosse tornato non solo con prove fotografiche, ma con un vero prigioniero di guerra, avrebbe gettato tutto nel caos, con richieste di potenziale reinvasione o, per lo meno, di riapertura di nuove ferite con il Vietnam, cosa che il Congresso non voleva assolutamente.

Il significato della collana di Co Bao per Rambo

Co Bao (Julia Nickson) è il contatto di Rambo in Thailandia, un’agente dei servizi segreti donna che lo assiste nella sua missione. I due hanno una forte dinamica e mentre attraversano il fiume per entrare in Vietnam, Rambo chiede informazioni sulla sua collana di giada intagliata a forma di Buddha, che lei dice di indossare perché le porta fortuna. Quando Rambo viene catturato e torturato dai russi, Co Bao organizza un audace salvataggio e riesce a liberare Rambo. Quando finalmente si salvano, Rambo dice a Co Bao che “non dimenticherà mai” ciò che lei ha fatto per lui, promettendole di portarla in America, pochi istanti prima che lei venga uccisa da un colpo di pistola.

Rambo la seppellisce nelle vicinanze prima di prepararsi a compiere la sua vendetta. Poiché la collana portava fortuna a Co Bao e significava qualcosa per lei, Rambo la indossa per ricordare l’amica ma anche per motivarsi nella sua oscura ricerca di vendetta contro coloro che l’hanno uccisa. Rambo indossa ancora la collana di Co Baeo anche in Rambo III, finendo per donarla a un giovane combattente mujahideen per il coraggio dimostrato in battaglia, il che potrebbe significare diverse cose per Rambo, tra cui trasmettere la fortuna di Co Bao a una nuova generazione, soprattutto dopo essere sopravvissuto agli eventi del terzo film.

Rambo combatte contro i militari russi e vietnamiti

Sebbene non sia strano vedere militari vietnamiti in Vietnam, l’apparizione di truppe russe nel Paese è stato un cambiamento inaspettato nella parte centrale del film. Tuttavia, la Russia (allora Unione Sovietica) è stata fortemente alleata del Vietnam per tutto il XX secolo e ha persino sostenuto la sua lotta contro gli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam, fornendo aiuti militari per tutta la durata del film, compresi consiglieri. Dopo la cattura di Rambo, il personale militare sovietico arriva con un piccolo contingente, tra cui il tenente colonnello Podovsky (Steven Berkoff), che viene portato a interrogare Rambo per scoprire le ragioni della sua presenza lì.

Podovsky vuole che Rambo comunichi via radio al suo quartier generale che è stato catturato e che sarà trattenuto per spionaggio, come avvertimento a non tentare mai più una missione del genere. Poiché Rambo 2 – La vendetta è stato girato durante l’apice della Guerra Fredda, si è presentata l’opportunità di far combattere Rambo contro i sovietici, cosa abbastanza facile da inserire nella sceneggiatura, date le reali relazioni diplomatiche tra Russia e Vietnam, anche se la realtà potrebbe non vedere russi chiamati a interrogare un prigioniero americano.

La minaccia di Rambo a Murdock

Dopo la fuga, Rambo riesce a requisire un elicottero e inizia a decimare gli accampamenti nemici, salvando tutti e sei i prigionieri di guerra conosciuti e tornando alla base. Ancora una volta, questo è in linea con il carattere di soldato, la cui priorità è quella di non lasciare indietro nessuno, specialmente i suoi compagni catturati durante la guerra che lo ha cambiato per sempre. Quando Rambo torna alla base, afferra la mitragliatrice M-60 ed entra nel centro di comando, facendolo a pezzi e mettendo alle strette Murdock nel suo ufficio. Spinge Murdock contro la sua scrivania, dicendo “missione compiuta”.

Lancia poi un forte avvertimento: “Sai che ci sono altri uomini là fuori. Sai dove sono. Trovali. O io troverò te”. A questo punto, Rambo sa di essere stato ingannato e sa che Murdock e i suoi superiori sanno che ci sono altri prigionieri di guerra là fuori da trovare e riportare a casa. Non uccidendo Murdock, Rambo si assicura la propria sopravvivenza fuori dal sistema carcerario, dimostrando al contempo di essere un uomo di parola e di fare sul serio. Vista l’impresa compiuta da Rambo alla fine, Murdock non avrebbe motivo di non credere alle sue parole.

Il vero significato del finale di Rambo 2 – La vendetta

Una volta terminata la missione, Rambo inizia ad allontanarsi con Trautman che lo segue, dicendogli che “non può continuare a scappare” e che dovrebbe ricongiungersi alle forze e continuare a combattere. Rambo dice che i suoi amici sono morti lì e che anche una parte di lui è morta lì, mentre Trautman gli chiede cosa vuole. Rambo dice di volere la stessa cosa che vogliono i prigionieri di guerra, cioè che il Paese lo ami quanto lui ama il Paese stesso. Trautman gli chiede allora: “Come viviamo, John?” mentre Rambo si allontana, e lui risponde: “Giorno per giorno”, un sentimento portato avanti da molti veterani del combattimento, in particolare dell’epoca del Vietnam.

Il discorso finale può sembrare smielato, ma rimane una frase comune a tutti coloro che hanno prestato servizio in guerra, compreso Rambo. Il finale di Rambo 2 – La vendetta mostra che, nonostante le bugie e gli inganni burocratici, Rambo rimane fedele ai suoi fratelli d’armi e alla fine trova la redenzione salvando alcuni di loro e riportandoli a casa, il che serve anche a salvare se stesso. Tuttavia, il dolore e il tradimento da parte del suo governo, ancora una volta, sono troppo grandi perché possa prendere in considerazione l’idea di tornare negli Stati Uniti, lasciandolo alla deriva per trovare il suo posto nel mondo.