Red Sparrow: la spiegazione del finale del film

Red Sparrow (qui la recensione), il film del 2018 diretto da Francis Lawrence, regista di Hunger Games, e interpretato da Jennifer Lawrence, è un thriller di spionaggio intricato con molti colpi di scena e un finale particolarmente scioccante. Racconto claustrofobico di agenti doppiogiochisti, tradimenti, identità segrete e secondi fini, Red Sparrow è un viaggio scomodo e straziante nel mondo delle spie clandestine nel clima politico teso delle relazioni tra Russia e Stati Uniti.

Quando iniziano i titoli di coda, i dettagli specifici del finale di Red Sparrow possono essere un po’ difficili da discernere. Il film ha molti livelli e parti in movimento, anche per essere un thriller di spionaggio, e può lasciare lo spettatore un po’ confuso dopo la prima visione. Tuttavia, sebbene il finale di Red Sparrow abbia molteplici livelli, non è così complicato come sembra a prima vista. Una volta spiegati i momenti salienti del finale, questo film sottovalutato con Jennifer Lawrence può essere apprezzato per la trama intricata che è in realtà.

L’identità della talpa in Red Sparrow

Ci sono due personaggi principali in Red Sparrow: Dominika (Jennifer Lawrence) e Nash (Joel Edgerton). Dominika è una Sparrow, una sabotatrice/provocatrice/agente d’élite russa. Nash è un agente operativo della CIA incaricato di proteggere il suo contatto, una talpa all’interno del governo russo. Il film inizia con Nash che rischia di scatenare un incidente internazionale mentre cerca di proteggere l’identità della talpa e, di conseguenza, viene espulso dalla Russia. L’identità di questo doppio agente è un segreto gelosamente custodito per gran parte del film, fino a quando non viene rivelata verso la fine.

Per tutto il tempo, il generale Vladimir Andreievich Korchnoi, interpretato da Jeremy Irons, ha spiato per conto degli americani. Rivela la sua vera fedeltà a Dominika e si rammarica che il suo tempo sia quasi scaduto. La sua lealtà alla Russia è stata messa alla prova dalla fine della Guerra Fredda ed è rimasto affascinato dal richiamo dell’individualismo offerto dall’Occidente. La Russia era diventata una sorta di prigione per un uomo come Korchnoi, che era stanco di essere nient’altro che un ingranaggio anonimo in una macchina apparentemente troppo grande. Così ha deciso di collaborare con la CIA per promuovere l’agenda occidentale, piuttosto che quella della Russia neo-sovietica.

Verrà scoperto, ma ha un piano: fare in modo che Dominika, attualmente sospettata di essere lei stessa una doppia agente, lo denunci e diventi un’eroina nazionale. Da questa posizione di impunità, lei potrà continuare il suo lavoro, minando i piani della Russia e fornendo informazioni all’Occidente. Lui è disposto a sacrificarsi se la sua eredità continuerà a vivere attraverso Dominika. L’unico problema per Dominika è che lei non ha necessariamente fedeltà né agli Stati Uniti né alla Russia. Ha accettato di diventare una spia solo perché l’alternativa era la morte. Per quanto ne sa il pubblico, l’unica persona della sua vita a cui tiene davvero è sua madre.

Il doppio gioco di Dominika

In tutto Red Sparrow, Dominika è combattuta tra la sua fedeltà forzata alla Russia e il suo apparente desiderio di disertare negli Stati Uniti. Tuttavia, nonostante tutto, ha in mente un obiettivo più specifico: la vendetta. Lo zio di Dominika, Ivan, è un catalizzatore fondamentale per la sua ricerca di giustizia. Recluta sua nipote per una missione che si conclude con il suo stupro e un omicidio violento, per poi spedirla in una scuola di spionaggio clandestina dove le viene insegnato a diventare un’agente spietata dello Stato.

Dominika viene disumanizzata attraverso lo stupro, l’omicidio e la sistematica rimozione della sua identità, e questo prima ancora che lui manifesti sentimenti incestuosi per sua nipote e la baci. Tutto ciò che accade è colpa sua, e Dominika lo sa fin dall’inizio, o almeno molto presto. Durante le sue missioni, sia per la Russia che per gli Stati Uniti, raccoglie e piazza prove contro suo zio, e tutto culmina nel finale, uno scambio di ostaggi.

I russi restituiscono la talpa alla custodia degli americani, mentre gli americani restituiscono Dominika ai russi. Quando la borsa opaca viene rimossa dalla testa della talpa, il film torna indietro ai momenti cruciali tra Dominika e suo zio Ivan, tra cui il furto di un bicchiere (con le sue impronte digitali) dal suo ufficio e la creazione di copie false dei dati acquisiti dal senatore Boucher (Mary-Louise Parker). Quando la maschera viene rimossa, il volto rivelato non è quello di Korchnoi, ma di Ivan, che è stato incastrato con successo da Dominika.

Ha usato il bicchiere per collocarlo dove non era mai stato e il floppy disk per suggerire che stesse fornendo dati falsi ai russi. Il tutto si conclude in modo sanguinoso. In precedenza, gli americani temevano che i russi non avrebbero mai permesso a una talpa smascherata di vivere e condividere segreti con l’Occidente, e il loro sospetto si rivela fondato quando un cecchino pone fine alla vita di Ivan con un colpo ben mirato alla testa.

Ci sono due talpe alla fine di Red Sparrow

Alla fine di Red Sparrow, il governo russo è minato da due talpe: Korchnoi mantiene il suo ruolo nell’esercito mentre passa informazioni alla CIA, e ora Dominika è infiltrata nei servizi segreti russi. Al di sopra di ogni sospetto per aver smascherato suo zio come traditore dello Stato, Dominika è in una posizione ideale per aiutare la CIA e minare gli interessi della Russia, anche se la sua vera fedeltà è sconosciuta. È preoccupata per gli intrighi politici e le dispute clandestine tra Russia e America? Ora che la sua missione personale è compiuta, come userà le sue capacità per influenzare il più ampio panorama geopolitico delle relazioni tra Est e Ovest?

Il futuro è tutto da scrivere per Dominika, e la nuova Guerra Fredda del XXI secolo è il luogo in cui lascerà il segno. L’ultima scena del finale di Red Sparrow mostra Dominika che risponde a una telefonata. Presumibilmente, è la CIA, forse lo stesso Nash, che solleva domande sottintese. Dominika prova davvero sentimenti romantici per l’agente Nash? O il suo affetto era solo uno stratagemma per usare lui e le sue risorse per vendicarsi del malvagio zio Ivan? Ma se non fosse la CIA a chiamare?

Mentre il film sfuma nei momenti finali del finale di Red Sparrow, si sente della musica dall’altra parte della linea. Musica di balletto russo. È il suo contatto o rappresenta qualcosa di più personale? Qualunque sia il caso, Dominika non è ancora fuori pericolo. I suoi segreti sono solo suoi, ma ora deve vivere nella costante paura di essere scoperta da persone che non ci penseranno due volte prima di giustiziarla come spia.

Cosa dice Red Sparrow sulla politica tra Stati Uniti e Russia?

Il romanzo originale Red Sparrow, pubblicato nel 2013, era attuale nella sua rappresentazione della Russia come un paese che lavora instancabilmente per minare gli interessi occidentali, come se la Guerra Fredda non fosse mai finita. Nel 2018, quando Red Sparrow è uscito sullo sfondo delle crescenti prove dell’interferenza russa nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, quella avvincente storia di spionaggio sembra ancora più attuale.

Un elemento centrale è il gioco di scacchi che consiste nell’installare agenti doppiogiochisti in posizioni chiave di potere per minare il nemico. Korchnoi e Dominika sono agenti americani infiltrati in Russia. Un eventuale sequel del film ribalterebbe la situazione e guarderebbe alle spie russe negli Stati Uniti? È importante notare che il presidente della Russia non viene mai nominato esplicitamente nel film, anche se il libro originale fa ripetutamente riferimento a Vladimir Putin; nonostante la sua natura politica, Red Sparrow non cerca di essere politico.

Il vero significato del finale di Red Sparrow

Sebbene il finale di Red Sparrow sia piuttosto complesso per quanto riguarda i vari tradimenti e le talpe nelle agenzie di intelligence sia russe che statunitensi, i temi centrali dei momenti finali sono molto più semplici. Red Sparrow è, in sostanza, una storia che ruota attorno a due temi: la vendetta e la difficoltà di sfuggire al circolo vizioso della violenza. Per Dominika, gli eventi del film sono stati guidati dal bisogno di vendicarsi di suo zio Ivan e, in senso più ampio, della spietata comunità dei servizi segreti che ha facilitato il tormento da incubo che ha dovuto sopportare.

Dominika non sembra avere alcuna fedeltà alla Russia o agli Stati Uniti, anche se il finale suggerisce che forse stava chiamando la CIA e che avrebbe potuto servire gli interessi degli Stati Uniti. Tutto ciò che le importava davvero era assicurarsi che Ivan morisse. Se fosse riuscita a creare più caos lungo il percorso senza destare sospetti, tanto meglio. Tuttavia, c’è ancora la netta sensazione che, se il suo piano fosse fallito, avrebbe ricorso a mezzi più semplici per vendicarsi di Ivan, tanta era la profondità del suo odio incredibilmente giustificato nei suoi confronti.

A un livello secondario, il significato dietro il finale di Red Sparrow era un commento sulla natura ciclica della violenza e su quanto sia difficile per persone come Dominika sfuggire veramente alle vite pericolose e distruttive che conducono. L’ultima telefonata ha lasciato molte domande, ma sembra chiaro che le cose sono ben lungi dall’essere finite per Dominika. Le possibilità che lei possa semplicemente svanire nel nulla e vivere una vita normale sono più o meno inesistenti. Potrà anche aver finalmente ottenuto vendetta su Ivan, ma questo non ha posto fine alla vita che le hanno procurato le sue decisioni crudeli e i tormenti che ha subito per mano dell’apparato di intelligence dello Stato.