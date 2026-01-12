A Quiet Place – Un posto tranquillo: la spiegazione del finale del film

L’avvincente film horror di John Krasinski, A Quiet Place (qui la recensione), racconta la lotta di una famiglia per sopravvivere in un mondo pieno di mostri che cacciano grazie al suono. Lee (Krasinski) ed Evelyn (Emily Blunt) comunicano con i loro figli Marcus (Noah Jupe) e Regan (Millicent Simmonds) usando il linguaggio dei segni, camminano a piedi nudi e hanno costruito con cura la loro vita intorno al silenzio. Nel frattempo, Lee sta facendo tutto il possibile per scoprire di più sulle creature che li danno la caccia, e il finale del film svela un segreto che potrebbe salvarli tutti. La vita silenziosa della famiglia è resa complicata dal fatto che Evelyn è incinta e i bambini sono notoriamente incapaci di stare zitti.

Nel tentativo di garantire la sicurezza di tutti durante il parto e i primi anni di vita del bambino, la famiglia ha costruito un rifugio sotterraneo insonorizzato e una culla simile a una bara dotata di una bombola di gas e una maschera, in modo che il bambino possa respirare mentre si trova nella culla insonorizzata. Nonostante i loro piani ben congegnati, però, Evelyn entra in travaglio con due settimane di anticipo e le creature attaccano la casa nel momento peggiore possibile. Ecco una descrizione dettagliata di cosa sono esattamente questi nemici mortali e di come finisce A Quiet Place.

Cosa sono i mostri di A Quiet Place?

È implicito, anche se non viene mai detto direttamente, che i mostri in A Quiet Place siano alieni. Lee ha una collezione di ritagli di giornale relativi alle loro origini, e tra questi c’è una storia su una meteora caduta nel New Mexico. Altri ritagli di giornale si riferiscono alle creature come “angeli oscuri” o “angeli della morte”, il che suggerisce che siano caduti dal cielo per punire l’umanità. Krasinski ha descritto il loro arrivo come “rilasciare dei lupi in un asilo nido… non avevamo alcuna possibilità contro queste creature”. Dagli appunti raccolti da Lee sappiamo che ci sono almeno tre mostri nella zona circostante la casa.

Il sequel A Quiet Place II e in seguito anche il prequel A Quiet Place – Giorno 1 (leggi qui la nostra recensione) hanno poi confermato che si tratta di alieni arrivati sulla terra, anche se sono ancora molti i misteri riguardo le origini di queste creature. Ad ogni modo, all’inizio del film i mostri sono visibili solo come un insieme sfocato di arti, ma con il proseguire del film riusciamo a vederli meglio in tutta la loro orribile gloria. Hanno la pelle pallida, si muovono molto velocemente e hanno zampe anteriori allungate. La loro caratteristica più sorprendente, tuttavia, è la testa, che si apre in sezioni per esporre un orecchio gigante.

Il loro udito è estremamente sensibile in ogni momento, consentendo loro di sentire potenziali prede da grandi distanze, e quando raggiungono la fonte del rumore aprono la testa per massimizzare ulteriormente l’udito e individuare la preda. La pelle di queste creature è estremamente resistente, rendendole praticamente invulnerabili, ma c’è un modo per ucciderle. Quando le loro orecchie sono aperte e le placche di pelle corazzata sulla testa sono separate, si crea un punto debole. La scoperta di questa debolezza è fondamentale per il finale del film.

La spiegazione del finale di A Quiet Place

La famiglia di A Quiet Place aveva un vantaggio quando i mostri hanno invaso la loro casa: dato che Regan è sorda, tutta la famiglia conosceva già bene la lingua dei segni. Lee ha anche trascorso un anno cercando di riparare l’apparecchio acustico di Regan utilizzando un manuale e tutti i pezzi di ricambio che è riuscito a trovare, ma senza ottenere grandi risultati. Tuttavia, anche se l’apparecchio acustico che le dà all’inizio del film non migliora effettivamente il suo udito, si rivela comunque salvifico.

Ogni volta che le creature cercano di usare il loro super udito intorno a Regan, il suo apparecchio acustico crea un feedback che provoca un dolore immenso sia a lei che a loro. Quando un mostro mette alle strette i membri sopravvissuti della famiglia (Lee si sacrifica per dare ai suoi figli la possibilità di fuggire) nel seminterrato della casa, Regan avvicina l’apparecchio acustico alla radio per amplificare il segnale, disorientando e facendo infuriare la creatura. Mentre è indebolito, Evelyn gli spara alla testa con un fucile, riuscendo finalmente a ucciderlo.

Il rumore dello sparo attira gli altri due mostri verso la casa, ma questa volta Regan ed Evelyn sono preparate. Regan alza il volume della radio, mentre Evelyn carica il fucile, e qui finisce il film: in una situazione pericolosa, ma con una nota di ottimismo. Naturalmente, questo fa sorgere la domanda sul perché il governo e l’esercito non abbiano mai pensato di usare dispositivi sonori per indebolire le creature con l’udito super sviluppato, ma non vediamo molto di ciò che accade nel mondo esterno. Forse altri hanno trovato la stessa soluzione e l’umanità alla fine riuscirà a riprendersi il proprio pianeta.

In che modo A Quiet Place prepara il sequel A Quiet Place II

Il finale di A Quiet Place conduce perfettamente al sequel A Quiet Place II, che espande il mondo creato nel primo film. Quando Evelyn e i suoi figli Regan, Marcus e il suo bambino sopravvivono, è chiaro che la battaglia è solo all’inizio, poiché si trovano in una situazione peggiore rispetto all’inizio della storia, dato che stanno piangendo la perdita del marito e padre Lee. Allo stesso tempo, però, hanno scoperto il punto debole di questi alieni e possono sfruttare la cosa per dar vita ad una resistenza e ribaltare le sorti dell’umanità. In A Quiet Place II, Regan diventa quindi un personaggio ancora più importante, come suggerito dal finale del primo film.

Essendo non udente, si rende conto che le creature non amano i feedback audio ad alta frequenza e usa questa conoscenza per proteggere la sua famiglia. Man mano che il suo personaggio viene approfondito e le vengono assegnati compiti più importanti nel sequel, Regan diventa una vera e propria protagonista. È compassionevole e premurosa come Evelyn e condivide anche la grinta e la capacità di adattarsi a circostanze terribili e spaventose della madre. Resta ora da attendere A Quiet Place 3 per scoprire come si concluderà la vicenda e lo scontro con gli alieni.

