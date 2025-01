Robert Zemeckis spiega perché Here è il film più difficile che abbia mai realizzato

Sebbene abbia affrontato avventure di viaggi nel tempo e storie fantasy classiche, Robert Zemeckis afferma che Here è probabilmente il film più difficile che abbia mai realizzato. Il cast di Here riunisce Zemeckis con le star di Forrest Gump Tom Hanks e Robin Wright, con la partecipazione anche di Paul Bettany e Kelly Reilly. Basato sull’omonima graphic novel di Richard McGuire, il film è ambientato in una sola stanza di una casa e segue diverse famiglie che occupano la casa nel corso di un secolo. Oltre alle limitazioni che comportano le riprese in una sola stanza, la storia di Here ha anche richiesto che Hanks e Wright fossero ringiovaniti.

In un’intervista con Variety, Zemeckis ha approfondito il motivo per cui Here è stato un film così impegnativo da realizzare, affermando che sarebbe stato impossibile realizzarlo cinque anni fa a causa delle sfide tecniche che hanno dovuto affrontare. Il regista ha spiegato cosa significava girare in una sola stanza (anche con una sola angolazione della telecamera) e ha descritto nei dettagli il processo di ringiovanimento degli attori:

“Non avremmo potuto realizzare questo film cinque anni fa. Si è rivelato essere forse il film più difficile che abbiamo mai realizzato. Ogni singola scena e ogni singolo momento dovevano svolgersi e funzionare perfettamente in questa inquadratura.”

Cosa dicono i commenti di Zemeckis sulle sfide di Here

Sebbene girare in una stanza con una sola angolazione della telecamera sia un’impresa impegnativa, ciò avrebbe potuto essere realizzato cinque anni fa. Tuttavia, il fatto che il team creativo dietro Here abbia dovuto ringiovanire Hanks e Wright è il motivo per cui Zemeckis ha sottolineato che questo film non sarebbe mai stato realizzato senza vari progressi tecnologici. Per ringiovanire Hanks e Wright, che a un certo punto del film interpretano degli adolescenti, il team creativo utilizzato migliaia di immagini d’archivio per creare una sorta di “trucco digitale” per entrambi gli attori, quindi lo ha sovrapposto ai loro volti durante la post-produzione e le riprese.

Dirigere Here è stato diverso da qualsiasi cosa Zemeckis abbia mai fatto prima

Nella stessa intervista, Zemeckis ha spiegato che avrebbe guardato due monitor mentre giravano per vedere i veri volti degli attori e per vedere i loro volti con il loro “trucco digitale”. Pertanto, dirigere Here è stato diverso da qualsiasi cosa Zemeckis abbia mai fatto prima. Parlando del processo di utilizzo di due monitor, Zemeckis ha almeno riconosciuto che si trattava di un “grande strumento” sia per lui che per i suoi protagonisti, ma che le loro performance erano ciò che ha permesso all’illusione di “funzionare“.

Sebbene possa considerare Here il suo film più impegnativo fino ad oggi, non è certamente l’unico film di Zemeckis ad aver richiesto effetti visivi estesi per mantenere gli spettatori immersi nei rispettivi mondi. Tra la creazione della sua visione del futuro in Ritorno al futuro – Parte II, l’unione di cartoni animati e personaggi dal vivo in Chi ha incastrato Roger Rabbit?, l’inserimento di Hanks in Forrest Gump in momenti storici degni di nota o l’essere uno dei primi registi di motion capture con Polar Express e A Christmas Carol, il regista si è cimentato in una serie di sfide tecnologiche, confermandosi un visionario della settima arte.