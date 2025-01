Horizon Zero Dawn e Helldivers diventeranno un film per il cinema

Sony ha confermato lunedì durante la presentazione del gigante dell’elettronica al Consumer Electronics Show di Las Vegas che Horizon Zero Dawn diventerà un film per il cinema.

Durante la sessione stampa, durata un’ora, i funzionari di Sony hanno anche rivelato che Columbia Pictures e Sony PlayStation stanno lavorando a un adattamento cinematografico del videogioco “Horizon Zero Dawn”. Questo titolo era in fase di sviluppo come serie per Netflix. Non sono stati rivelati altri dettagli sul progetto cinematografico, se non che le due unità di Sony stanno collaborando a un adattamento cinematografico, secondo quanto dichiarato dal capo di PlayStation Productions Asad Qizilbash.

È stato inoltre annunciato che lo sparatutto in terza persona “Helldivers” di Arrowhead Games sarà trasformato in un lungometraggio. L’originale “Helldivers” è stato un cult tra i giocatori in cooperativa, ma il franchise è esploso a livello mondiale quando il suo seguito “Helldivers 2” è stato pubblicato nel 2024. Il sequel è uno dei giochi per PlayStation più venduti di tutti i tempi, con 12 milioni di copie vendute nelle prime 12 settimane di commercializzazione.