Ormai volto noto del cinema d’azione statunitense, l’attore Jason Statham ha negli anni preso parte a film come Parker, Blitz e Death Race. Nel 2012 è invece stato protagonista di Safe, incentrato su una bambina molto speciale e un ex agente speciale incaricato di proteggerla ad ogni costo. Il film è scritto e diretto da Boaz Yakin, noto per essere stato lo sceneggiatore di film come La recluta e Now You See Me – I maghi del crimine. Qui al suo sesto film da regista, dà vita ad un’opera originale di genere ricca di azione e adrenalina, con colpi di scena capaci di attrarre e coinvolgere lo spettatore.

Con un budget di 30 milioni di dollari, le riprese di questo si sono svolte tra le città di Philadelphia e New York, catturando il meglio di entrambe. Prende così vita una corsa contro il tempo in cerca di un luogo sicuro, al riparo dai tanti nemici che i due protagonisti si attirano contro nel corso delle vicende. Accolto poi da recensioni generalmente positive, il film è però stato limitato da una ridotta distribuzione in sala. Safe non è infatti mai arrivato nei cinema italiani, rimanendo un titolo per molti ancora inedito. Nonostante ciò è comunque arrivato ad un incasso di circa 40 milioni a livello globale.

Per gli amanti del genere risulta però essere un titolo da recuperare, che permette di apprezzare ulteriormente le capacità di Statham, vedendolo coinvolto in una storia inedita. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Safe

Protagonista del film è Luke Wright, un ex agente speciale della polizia di New York, ora combattente di second’ordine che lotta nel circuito delle arti marziali miste. Egli vive una monotona routine fatta di incontri senza stimoli o speranze. Le cose cambiano però quando fa saltare il risultato di un match combinato. La mafia russa, per vendicarsi, uccide tutta la sua famiglia e lo esclude da ogni circuito di combattimento, facendone un barbone che vaga per le strade di New York tormentato dal senso di colpa e dalla paranoia di essere costantemente sotto controllo, e dalla consapevolezza che chiunque diventi per lui una persona cara è destinato a morire.

L’occasione per riscattarsi arriva quando si trova di fronte all’assassino della moglie, ora intento a tormentare una ragazzina cinese di 12 anni, Mei. Luke non esita a intervenire, prendendo così parte ad una guerra più grande di lui. Mei, infatti, non è una ragazzina qualsiasi, ma un genio della matematica che le Triadi hanno utilizzato per memorizzare dei codici numerici per cui sia loro che i loro rivali russi, e persino la polizia, sono disposti a uccidere. Rendendosi conto di essere l’unico di cui Mei si può fidare, Luke dovrà combattere duramente per salvare la vita di una giovane innocente e per riscattare la sua stessa esistenza.

Safe: il cast del film

Dotato di grande carisma, Jason Statham riesce ad apportare grande fascino ad ognuno dei personaggi da lui interpretati. Ciò vale anche per il suo Luke Wright, per il quale si è preparato come suo solito attraverso un rigido allenamento fisico. Grazie a questo, l’attore ha infatti potuto confermare la capacità di prendere parte anche alle scene più complesse e acrobatiche del film, evitando di dover eccessivamente ricorrere a controfigure. Per l’attore, però, la vera sfida è stata dare vita agli aspetti più fragili del personaggio. Egli ha infatti apprezzato questi proprio per il suo passare dall’essere un emarginato all’essere l’unico in grado di salvare la bambina protagonista. Attratto da questi elementi, Statham si disse da subito interessato a ricoprire il ruolo.

Accanto a lui, nel ruolo della bambina Mei, vi è la giovane attrice Catherine Chan, qui al suo primo lungometraggio per il cinema. Questa è stata scelta in seguito a numerosi provini, distinguendosi per le sue capacità attoriali e di espressione emotiva. L’attore Robert John Burke, noto per essere stato il capitano Ed Tucker nella serie Law & Order – Unità vittime speciali, interpreta qui il poliziotto corrotto Wolf. L’asiatico James Hong, da sempre caratterista del cinema statunitense, ricopre invece il personaggio di Han Jiao, boss della Triade che aspira ad ottenere grandi poteri grazie a Mei. Facente parte della mafia cinese è anche Quan Chan, interpretato da Reggie Lee. Infine, l’attore Anson Mount è presente nei panni di Alex Rosen, ex collega di Luke.

Il trailer di Safe e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile vedere o rivedere il film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Safe è infatti disponibile nel catalogo di Rakuten TV, Google Play, Apple TV e Amazon Prime Video. Per vederlo, in base alla piattaforma scelta, basterà iscriversi o noleggiare il singolo film. Si avrà così modo di poter fruire di questo per una comoda visione casalinga. È bene notare che in caso di solo noleggio, il titolo sarà a disposizione per un determinato limite temporale, entro cui bisognerà effettuare la visione. Il film sarà inoltre trasmesso in televisione il giorno martedì 27 febbraio alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.

Fonte: IMDb