Parker: dal cast al finale, le curiosità sul film con Jason Statham

Divenuto uno dei principali interpreti dei film d’azione statunitensi, l’attore Jason Statham si è trovato nel 2013 a dar volto ad un personaggio ambito da molti. Si tratta del ladro noto come Parker, specializzato in furti ma con un ferreo codice morale che gli impedisce di rubare ai poveri. Questi è il protagonista di Parker, film diretto da Taylor Hackford, già regista di Ufficiale e gentiluomo, e tratto dal romanzo Flashfire: fuoco a volontà, scritto nel 2000 da Donald E. Westlake. Si tratta di uno degli ultimi volumi della saga, composta da oltre venti romanzi, dedicata al personaggio.

Considerato uno dei più grandi giallisti di tutti i tempi, nonché maestro insuperato dello humor nelle trame poliziesche, Westlake aveva già visto diventare il suo ladro gentiluomo un personaggio dei film. Questo era infatti stato portato sul grande schermo nel 1967 da Lee Marvin in Senza un attimo di tregua, e nel 1999 da Mel Gibson in Payback – La rivincita di Porter. In entrambi i casi, però, l’autore non autorizzò l’utilizzo del nome da lui scelto per il personaggio. Per il film del 2013 fu possibile avvalersi di questo a causa della scomparsa di Westlake, avvenuta nel 2008.

Girato nelle città di Columbus, New Orleans e West Palm Beach, il film si affermò al suo arrivo in sala come un discreto successo. Con un budget di circa 30 milioni di dollari, Parker ne guadagnò infatti 46 a livello globale, e Statham venne lodato per la sua interpretazione. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Parker

Protagonista della storia è il ladro Parker, il quale ha costruito la sua fama sul non derubare mai i più bisognosi e innocenti, mettendosi invece spesso al loro servizio. All’inizio del film egli si trova coinvolto in una nuova rapina, richiestagli dal suo mentore, Hurley. Il suo compito è quello di collaborare con una banda di criminali capeggiata da Melander per sottrarre gli incassi della Ohio State Fair, fiera locale che raccoglie milioni di dollari. Nonostante un imprevisto, il colpo riesce ma durante la fuga in auto Parker rifiuta la proposta di unirsi alla banda per il loro successivo colpo. Non disposti ad accettare il suo rifiuto e a cedergli la parte di bottino che gli spetta, i criminali aggrediscono Parker e gli sparano, lasciandolo apparentemente morto sul ciglio di una strada deserta.

Questi riesce tuttavia a sopravvivere, e a trovare riparo presso una famiglia di braccianti agricoli. Qui si rimette in forze, progettando una spietata vendetta nei confronti dei suoi aggressori. Messosi sulle loro tracce, Parker giungerà fino nella sfarzosa Palm Beach, dove sa che i criminali daranno vita al loro prossimo colpo. Ad aiutarlo nella soddisfazione della rivincita, ci sarà Leslie Rodgers, un’agente immobiliare dotata di una conoscenza enciclopedica della zona. Con l’esperienza di lei, Parker diventerà pressocché inarrestabile, e nulla potrà fermarlo dall’ottenere ciò che vuole.

Da Jason Statham a Jennifer Lopez, il cast del film

Per riportare sul grande schermo il celebre personaggio, Jason Statham è stato l’unico attore considerato dai produttori e dal regista. Questi è noto per la sua grande presenza scenica ed esperienza con questo tipo di storie ricche di azione e adrenalina. Come suo solito, egli richiese di poter interpretare quante più scene possibile senza avvalersi dell’uso di controfigure. Ebbe così modo di eseguire spericolate acrobazie d’auto e complesse coreografie fisiche. Il regista affermò di essere stato in più occasioni seriamente preoccupato per la sua incolumità, ma Statham non ha riportato nessun infortunio. Accanto a lui, nel ruolo del suo mentore Hurley, vi è invece l’attore candidato all’Oscar Nick Nolte.

Il ruolo dell’affascinante Leslie Rodgers è invece interpretato da Jennifer Lopez. L’attrice si dichiarò particolarmente interessata a questo, che le avrebbe permesso di tornare a recitare in un film d’azione dopo diverse commedie romantiche. Nel romanzo il personaggio ha in realtà origini diverse da quelle sudamericane, ma il regista decise di riscriverlo affinché si adattasse alla Lopez. Michael Chiklis, celebre per essere stato La Cosa in I Fantastici 4, interpreta invece il criminale Melander, mentre Wendell Pierce e Clifton Collins Jr. i suoi scagnozzi Carlson e Ross. Bobby Cannavale, noto per i film Blue Jasmine e The Irishman, veste qui i panni dello sceriffo di Palm Beach Jake Fernandez. Patty LuPone, recentemente vista nella miniserie Agatha All Along, è invece la severa madre di Leslie, di nome Ascension.

Il finale del film

Nel finale del film, Parker capisce che la banda colpira un’asta di gioielli. Come previsto, Melander e i suoi rubano i gioielli e fuggono in barca. Parker, però, li aspetta a casa loro e si prepara ad attaccare. Le cose si complicano quando arriva anche Leslie, che viene catturata da Melander. Con l’aiuto di una delle pistole piazzate e dei percussori piegati, Leslie e Parker riescono però a uccidere l’intero equipaggio. Parker consegna così a Leslie i gioielli per custodirli e le dice che troverà un modo per ricettarli in futuro. In seguito uccide Danzinger a Chicago, spedisce a Leslie la sua parte un anno e mezzo dopo e invia del denaro ai contadini che lo hanno salvato.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile vedere o rivedere il film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Parker è infatti disponibile nel catalogo di Apple iTunes, Tim Vision e Amazon Prime Video. Per vederlo, in base alla piattaforma scelta, basterà iscriversi o noleggiare il singolo film. Si avrà così modo di poter fruire di questo per una comoda visione casalinga. Il film sarà inoltre trasmesso in televisione il giorno giovedì 21 novembre alle ore 21:20 sul canale Rai 4.