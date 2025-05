Senza rimorso: la spiegazione del finale del film

Il film Senza rimorso (qui la recensione), diretto da Stefano Sollima, è basato sul romanzo di Tom Clancy del 1993, ma è anche un reboot nonché storia delle origini di John Kelly/Clark, ambientato nell’universo cinematografico di Jack Ryan. La vicenda in esso narrata si conclude con il capo dei Navy SEAL John Kelly (Michael B. Jordan) che scopre esattamente chi c’è dietro una cospirazione internazionale per scatenare una guerra tra Stati Uniti e Russia. Di conseguenza, John Kelly “muore” e assume la nuova identità di John Clark, diventando un agente segreto della Central Intelligence Agency.

Il terzo atto di Senza rimorso prevede una sparatoria ultraviolenta a Murmansk, in Russia, dove l’obiettivo di John Kelly, Victor Rykov (Brett Gelman), rivela che entrambi sono stati usati come pedine nella cospirazione che ha avuto origine a Washington D.C. Rykov si è poi suicidato come previsto, costringendo Kelly e la sua squadra, tra cui il tenente comandante Karen Greer (Jodie Turner-Smith), a ingaggiare uno scontro a fuoco con la polizia russa. Kelly è così riuscito a provocare una distrazione che ha permesso a Greer e alla squadra di estrazione di fuggire, mentre il ferito John ha dovuto lottare per uscire dall’edificio per raggiungere il punto di incontro.

Una volta usciti tutti sani e salvi, Kelly si rende conto che l’agente della CIA Robert Ritter (Jamie Bell), di cui aveva sospettato per tutto il film, non era poi un suo nemico. Ritter ha quindi organizzato una storia di copertura secondo cui Kelly sarebbe morto in Russia, in modo che John potesse tornare a Washington e affrontare la vera mente del complotto: Il Segretario della Difesa Thomas Clay (Guy Pearce). Pur avendo il pedigree di Tom Clancy/Jack Ryan per quanto riguarda la geopolitica e gli intrighi internazionali, Senza rimorso si concentra molto di più sull’azione violenta.

La trama da potboiler del film passa in secondo piano rispetto alle sparatorie e alle scazzottate in cui John Kelly subisce (e infligge) una quantità disumana di punizioni nella sua ricerca della verità. Di conseguenza, la maggior parte della cospirazione viene spiegata dai personaggi l’uno all’altro verso la fine del film e, sebbene la trama non sia complessa o completamente approfondita, ha idee intriganti che spiegano abilmente perché John Kelly decide di diventare un “fantasma” e un agente disonesto di nome John Clark.

Il Segretario Clay voleva scatenare una guerra tra Stati Uniti e Russia

Il Segretario Clay ha orchestrato tutti i tragici eventi di Senza rimorso. Clay ha influenzato la CIA affinché lo aiutasse a inasprire le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia, nella speranza di scatenare una guerra. Non è chiaro se Clay si sarebbe accontentato di un’altra guerra fredda o se volesse un vero e proprio conflitto militare tra le due superpotenze, ma era fermamente convinto che gli Stati Uniti e il loro popolo avessero bisogno di un nemico altrettanto potente “che potesse minacciare le loro libertà”. Il ragionamento di Clay, secondo cui l’attuale clima politico vede metà del Paese come nemico, è un commento sociale puntuale sulle tensioni del mondo reale negli Stati Uniti.

Il Segretario è stato categorico nel dire che la soluzione è riportare l’orologio indietro di decenni, a quando l’America era unita contro i russi (che all’epoca erano l’Unione Sovietica). All’inizio di Senza rimorso, la squadra SEAL di John Kelly è stata dunque incastrata dalla CIA in Siria quando Ritter ha mentito loro riguardo i combattenti nemici durante la loro missione di estrazione. A Kelly e Greer era stato detto che stavano combattendo contro i siriani, non contro i russi, ma tutto faceva parte di un complotto più grande.

L’attacco ai russi in Siria ha provocato una risposta: i russi, guidati da Victor Rykov, hanno ucciso i compagni di squadra di Kelly, Rowdy (Luke Mitchell) e Webb (Cam Gigandet), e Kelly ha subito un attacco a casa, che ha portato all’omicidio della moglie incinta Pam (Lauren London). Questo ha mandato Kelly in una sanguinosa missione di vendetta in cui ha scoperto che l’assassino solitario fuggito da casa sua era Victor Rykov. Tuttavia, quando Kelly lo rintraccia a Murmansk, Rykov rivela di essere in realtà un agente della CIA, per cui l’attentato alla squadra e alla famiglia di Kelly fa parte dell’operazione della CIA ordinata dal Segretario Clay.

Victor Rykov fa parte del piano del Segretario Clay e della vendetta di John Kelly

Lo scopo di attirare Kelly a Murmansk con Rykov come esca era quello di creare un incidente internazionale in cui i soldati americani avrebbero inscenato un attacco sul suolo russo, che avrebbe ulteriormente alimentato le fiamme della guerra USA-Russia pianificata da Clay. Prima ancora che Kelly e la sua squadra arrivassero a Murmansk, Clay fece in modo che la CIA informasse i russi che l’aereo che fingeva di essere un volo commerciale con a bordo Kelly era in viaggio, in modo che i russi potessero abbatterlo. Quando Kelly e la sua squadra sono sopravvissuti, la fase successiva prevedeva che Rykov li attirasse nell’appartamento per poi uccidersi con un giubbotto suicida, scatenando la reazione della polizia russa.

Ma Clay non aveva previsto che Kelly e tutta la sua squadra sarebbero sopravvissuti e che Ritter avrebbe messo insieme il piano del Segretario e aiutato Kelly. Ritter diede a Kelly un borsone pieno di soldi e il rapporto ufficiale suo e di Greer affermava che John era stato ucciso in azione a Murmansk. Ora che è un “fantasma”, Kelly è tornato a Washington D.C. e ha rapito il Segretario Clay per costringerlo a una confessione, che ha registrato di nascosto. Kelly ha poi guidato il suo SUV nel fiume Potomac in modo che Clay annegasse mentre Greer salvava John. Al “funerale” di Kelly, gli “atti di tradimento” di Clay sono stati rivelati pubblicamente e John Kelly è riuscito a impedire la guerra tra Stati Uniti e Russia.

John Kelly è “morto” ed è diventato John Clark

Alla fine di Senza rimorso, il tenente comandante Greer dà a John la sua nuova identificazione falsa rilasciata dalla CIA e l’Agenzia gli dà il nome non creativo di John Clark. Ufficialmente, John Kelly è morto a Murmansk e ha avuto un funerale di Stato. John Clark è ora un agente della CIA che opera senza alcuna qualifica ufficiale. Ma non avendo più una famiglia, questo è il futuro che Clark ha scelto perché gli permette di lavorare per fermare ulteriori piani di uomini di potere come il Segretario Clay. Quando Kelly e Clay erano in fondo al Potomac, John ha fatto un sogno in cui diceva addio a Pam e alla sua vecchia vita per sempre.

John Kelly era un patriota che credeva nel contratto che aveva firmato quando si era arruolato in Marina, impegnandosi a difendere il proprio Paese. Gli eventi di Senza rimorso hanno spezzato la fiducia di John negli Stati Uniti, che lo hanno usato come pedina. Quando dava la caccia a Victor Rykov, credeva che il russo fosse un potente membro dell’FSB (il servizio di sicurezza federale russo, successore del KGB). Kelly rimase scioccato nell’apprendere che anche Rykov era della CIA e che entrambi erano pedine. John si immaginava di essere “una pedina a caccia di un re” quando dava la caccia a Rykov, ma con l’aiuto di Ritter e Greer, Kelly si rese conto che il “re” a cui avrebbe dovuto dare la caccia fin dall’inizio era il Segretario Clay.

Il ruolo di Robert Ritter e come è diventato direttore della CIA

Senza rimorso ha palesemente usato Robert Ritter come depistaggio. Dal momento che stava nascondendo qualcosa a John Kelly, che non si fidava di Ritter, il pubblico doveva sospettare che Ritter fosse il cattivo che tirava le fila. Tuttavia, pur essendo ingannevole e manipolatore, Ritter era anche a conoscenza dei loschi eventi in corso tra la CIA e il Dipartimento della Difesa guidato dal Segretario Clay, ma ha taciuto finché non è riuscito a raccogliere informazioni sufficienti. Ritter era anche intenzionato a fare carriera nella CIA e sapeva come manipolare gli eventi per assicurarsi la promozione ai vertici dell’Agenzia. Ritter non salì sull’aereo per la Russia con Kelly, Greer e la loro squadra di estrazione perché sapeva che la CIA aveva organizzato l’abbattimento.

Ritter si recò separatamente in Russia e reclutò agenti pagati per trovare Rykov, poiché si aspettava che la squadra di Kelly fosse morta. Quando Kelly si presentò e accusò Ritter di essere un traditore, l’agente della CIA capì che c’era qualcos’altro sotto e che Rykov non era il vero obiettivo dell’operazione. Dopo che la squadra di estrazione di Kelly è sopravvissuta allo scontro a fuoco con la polizia russa, Ritter ha capito chi erano i buoni e ha avuto la conferma che dietro a tutto c’era Clay. Ha così organizzato il trasporto negli Stati Uniti e ha inventato la storia che John Kelly è morto in Russia per ottenere la confessione di Clay. Ritter ha poi sfruttato la registrazione di Clay per ottenere un “favore”: la sua stessa promozione a Direttore della CIA.

Come Senza rimorso prepara Rainbow Six

La scena mid-credits di Senza rimorso si svolge un anno dopo. John Clark incontra Ritter sul terreno del Washington Memorial e si congratula con lui per la sua promozione a direttore della CIA. Clark rivela poi di aver riflettuto sugli eventi dell’anno precedente ed espone la sua nuova idea per impedire che ciò che Clay ha fatto si ripeta: “una squadra multinazionale antiterrorismo composta da personale statunitense, britannico e della NATO selezionato a mano, con il pieno supporto dei servizi segreti nazionali“. Clark intende guidare questa nuova squadra, che ha chiamato Rainbow per motivi “personali”, e ha annunciato la sua intenzione di presentare questo piano al Presidente, chiedendo tacitamente a Ritter l’appoggio della CIA.

Questo elemento è un’anticipazione diretta del seguito di Senza rimorso, Rainbow Six. Il piano del produttore Akiva Goldsman prevedeva la produzione di due film di John Clark, in modo che questo primo sfociasse in Rainbow Six, e Michael B. Jordan ha effettivamente firmato per recitare in entrambi. È probabile che Jamie Bell e Jodie Turner-Smith riprendano i ruoli di Robert Ritter e del tenente comandante Greer in Rainbow Six. Ma vista la squadra proposta da Clark, i fan di Tom Clancy possono aspettarsi anche un nuovo gruppo internazionale di agenti speciali a sostegno di John Clark in Rainbow Six.