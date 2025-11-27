Il destino di Max nella quinta stagione di Stranger Things spiegato: è ancora viva?

Il destino di Max nella quinta stagione di Stranger Things è comprensibilmente uno dei punti focali più importanti dell’ultima puntata della serie. Non sono mancati momenti strazianti nella serie Netflix, ma quello che è successo a Max, interpretata da Sadie Sink, alla fine della quarta stagione di Stranger Things è stata una delle sequenze più emotivamente devastanti finora.

Dal suo debutto nella seconda stagione, Max è diventata uno dei personaggi preferiti dai fan, affermandosi come una delle figure più importanti della serie. Man mano che il suo legame con i personaggi più giovani cresceva, cresceva anche la complessità che circondava Max come personaggio. La quarta stagione, in particolare, ha offerto uno sguardo interessante su come la morte di Billy l’abbia segnata, sia attraverso il dolore, il senso di colpa o un misto di entrambi.

È stata una sorpresa quando Max è diventata il bersaglio di Vecna, e una sorpresa ancora più grande quando i fratelli Duffer hanno deciso di uccidere il personaggio. Max potrebbe essere in coma, ma i creatori di Stranger Things hanno confermato il destino di Max, spiegando che era viva ma “cerebralmente morta”. Per fortuna, la stagione 5, volume 1, di Stranger Things non impiega troppo tempo ad aggiornare gli spettatori sul vero destino di Max.

Max è ancora in coma all’inizio della stagione 5 di Stranger Things

Nonostante il tempo trascorso dopo la stagione 4 di Stranger Things, Max è ancora in coma durante gli eventi dei primi quattro episodi della stagione 5. Tuttavia, ciò non ha impedito a Lucas di rinunciare alla speranza che lei torni in sé. Continua persino a suonare “Running Up That Hill” di Kate Bush mentre le fa visita nel tentativo di svegliarla, anche se lei non ha mostrato alcun segno che i suoi metodi stiano funzionando.

Per quanto riguarda il suo aspetto, Max sembra essere in condizioni leggermente migliori rispetto all’ultima volta che l’abbiamo vista. Le sue ossa rotte sono guarite e non ha più il collare ortopedico, quindi se e quando si sveglierà, si spera che non sarà più costretta a letto. Certo, Max sembra essere diventata cieca a causa della maledizione di Vecna, e non è chiaro se questo rimarrà permanente se mai si sveglierà.

Cosa è successo a Max dopo la sua “morte” nella quarta stagione

Alla fine dell’episodio 3 della stagione 5 di Stranger Things, intitolato “The Turnbow Trap”, viene rivelato che la misteriosa figura che tiene d’occhio Holly a casa Creel è Max, ma non nella versione reale. Max rivela a Holly che è davvero morta per mano di Vecna, ma che ha sentito qualcosa “chiamarla” prima di ritrovarsi nella Rainbow Room dopo il massacro di Henry. Max si ritrova quindi intrappolata nella mente di Vecna, passando da un ricordo all’altro.

La mente di Vecna è diventata essenzialmente un labirinto e, proprio quando Max stava per arrendersi, si ritrova di nuovo nella Rainbow Room, ma questa volta sente suonare “Running Up That Hill”. All’insaputa di Lucas, Max stava ascoltando la musica mentre era in coma. Mentre era nel ricordo della notte in cui Vecna l’ha uccisa, Max ha incontrato una porta simile a un portale che conduceva alla stanza d’ospedale. Prima che potesse attraversarla, la canzone è finita, chiudendo il portale. A peggiorare le cose, Vecna l’ha trovata mentre cercava di scappare.

Perché Max vive nella caverna nella mente di Vecna

Mentre cercava di sfuggire a Vecna, che aveva assunto le sembianze di Henry Creel, Max è finita nel ricordo in cui Holly viene portata alla fine. Invece di entrare nella casa dei Creel, Max ha corso attraverso il bosco ed è entrata nella caverna, seguita da Vecna. Stranamente, Vecna si è rifiutato di avvicinarsi alla parete rocciosa, quindi non ha seguito Max nella caverna. Non è chiaro cosa gli impedisse di entrare, ma Max spiega a Holly che la sua incapacità di entrare nella caverna è il motivo per cui lei l’ha scelta come sua dimora nel mondo mentale.

Entro la fine della quinta stagione di Stranger Things, la serie dovrà svelare la verità su quel particolare ricordo che coinvolge la struttura rocciosa e la caverna, compreso ciò che è successo a Henry e perché non può entrare in quella zona. Tuttavia, la domanda più importante è se Max e Holly riusciranno a trovare una via d’uscita dalla mente di Vecna in modo che entrambi possano tornare al mondo reale. Holly, in particolare, è una delle vittime di Vecna, che lui intende usare per “rimodellare il mondo”.

Il volume 1 della stagione 5 di Stranger Things è ora disponibile su Netflix. Il volume 2 uscirà il 25 dicembre, seguito dal finale della serie il 31 dicembre.