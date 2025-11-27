Homeland, la spiegazione del finale della serie

I suoi occhi non sorridono. Sulla copertina del libro di Carrie Mathison, in cui racconta tutto sulla malvagità apparente del governo degli Stati Uniti, lei non sorride. Anzi, sembra decisamente abbattuta nella fotografia in bianco e nero sopra il titolo, Tyranny of Secrets, e nella prima immagine che il “professor Rabinow” ha visto della sua protetta dopo anni. È a questo che Carrie è stata ridotta, il simbolo della propaganda russa contro il Paese per cui ha sacrificato tutto?

Questo almeno sembra essere il primo insegnamento che si può trarre dall’epilogo del finale della serie Homeland. Ambientato due anni dopo il resto degli eventi dell’episodio, il nostro addio a Carrie non avviene in una lontana zona di guerra o nel cortile della cintura di Washington, dove la vediamo idilliaca mentre guarda crescere sua figlia. Invece, l’apparente visione di pace di Carrie (Claire Danes) è quella di essere il prezioso canarino nell’attico della gabbia dorata di Yevgeny Gromov. Prima di vedere il suo libro, ne viene anticipata l’esistenza quando Yevgeny sorprende allegramente la sua ragazza (o moglie?) con un regalo.

È per averlo “finito”, dice Yevgeny. “Hai fatto una cosa molto, molto importante, Carrie”, le dice con tono affettuoso, come un padre orgoglioso della pagella di sua figlia. “Festeggiamo”. E così fanno: vediamo Carrie tutta agghindata e davvero felice, probabilmente per la prima volta da quando Nick Brody era vivo, mentre si prepara per una serata fuori a Mosca, che include un concerto jazz di Kamasi Washington. Il suo sax lamentoso riecheggia la sigla di Homeland e le radici decisamente americane che Carrie si è lasciata alle spalle.

Naturalmente si tratta di un inganno. Due anni dopo aver tradito completamente e totalmente il suo mentore e ultimo amico ancora in vita, Saul Berenson, Carrie si è assunta la responsabilità dell’agente russo che ha bruciato. Anna Pomerantseva, apparentemente l’ultima risorsa attiva della CIA all’interno del Cremlino, è stata così profondamente tradita da Carrie nel tentativo di prevenire una guerra nucleare che lo scenario migliore per Anna è diventato il suicidio piuttosto che una morte tortuosa per mano del GRU russo. Come ha spiegato Saul nel suo videomessaggio a Carrie di ancora più anni fa, oltre a Carrie, Anna era la relazione professionale più importante della sua carriera e la donna più coraggiosa che avesse mai conosciuto.

Consegnando questa donna visibilmente forte ai russi (per non parlare del fatto di aver consegnato Saul paralizzato a potenziali assassini russi), Carrie ha davvero fatto ciò che recita il sottotitolo del suo libro di memorie, “Betrayed My Country” (Ho tradito il mio Paese). Lo ha fatto in modo così completo che ha persino scritto un libro al riguardo, isolandosi ulteriormente come preziosa pedina all’interno del governo russo, che apparentemente sta usando come base per continuare il lavoro di Anna.

A un primo sguardo, è un finale profondamente agrodolce. Carrie riparerà il suo rapporto con Saul, anche se probabilmente non vedrà mai più il suo volto, diventando quella donna coraggiosa che aveva rinunciato a essere. Ha sacrificato una vita per salvarne migliaia in Pakistan e diventerà gli ultimi occhi e orecchie di Saul in un governo che è ancora chiaramente ostile agli Stati Uniti, sia nel mondo immaginario di Homeland che nel nostro (anche se almeno Saul non deve preoccuparsi che un presidente chiuda volutamente un occhio sulle interferenze elettorali, eh compagno?).

Rendendosi conto di non aver perso Carrie per sempre, gli occhi di Saul brillano anche se la sua smorfia ferita rimane immutata. Carrie, nel frattempo, sorride tra le braccia di Yevgeny, anche se i suoi occhi piangono nell’immagine di chiusura della serie. Tuttavia, il significato di questo finale va oltre la trama che vede Carrie fare ammenda per aver tradito Saul. Piuttosto, il finale di Homeland chiude il cerchio e commenta, un’ultima volta, l’era dello spionaggio che ha caratterizzato la serie Showtime.

Debuttata nell’ottobre 2011, Homeland è diventata maggiorenne durante il primo mandato del presidente Barack Obama. Meno di sei mesi prima della sua prima, Osama bin Laden è stato ucciso in un complesso pakistano e gli Stati Uniti hanno iniziato collettivamente a cercare di voltare pagina sulla guerra al terrorismo. Per voltare pagina sulla paura e la paranoia che hanno segnato gli anni di Bush dopo l’11 settembre 2001 e che hanno portato a una politica estera disastrosa con una guerra senza fine in Afghanistan e un’altra (inutile) guerra in Iraq.

Gli orrori e i fantasmi di quell’epoca non vengono riportati alla luce con delicatezza nel finale della serie Homeland. Per scrivere la sua condanna della politica estera americana per i suoi nuovi amori russi, Carrie ha tappezzato le pareti del suo ufficio disordinato con scandali fittizi dell’universo di Homeland, come l’articolo “Circle of Corruption in the Oval Office” sul breve mandato della presidente Elizabeth Keane, oltre a capitoli davvero oscuri della storia della guerra al terrorismo americana, come le torture e le umiliazioni nella prigione di Abu Ghraib. Nel frattempo, il neoconservatore John Zabel continua a trovare scuse a Saul Berenson per aver invaso l’Iraq con false pretese.

Gran parte della stagione 8 di Homeland riguarda il confronto con l’eredità della guerra al terrorismo e, quindi, l’eredità di Carrie Mathison. Il conflitto centrale che porta Carrie Mathison a sacrificare la sua vita, sua figlia e persino la sua reputazione pubblica riguarda una potenziale guerra nucleare al confine tra Afghanistan e Pakistan. In sostanza, un presidente inesperto e incapace di nome Ben Hayes si sta preparando a invadere un paese del Medio Oriente a causa di un’ipotesi errata sulla colpevolezza di quella nazione in un attacco terroristico… non diversamente dal presidente George W. Bush che insisteva sul fatto che ci fosse un legame tangibile tra il regime di Saddam Hussein in Iraq e la rete terroristica di al-Qaeda che ci ha colpito l’11 settembre.

Questa ricostruzione immaginaria del peccato originale dell’America del XXI secolo si interroga sulla capacità degli americani di imparare davvero dai propri errori passati e sulla possibilità per Carrie di convivere con la propria colpevolezza. La presunta autobiografia che ha scritto per consolidare la sua copertura sembra uscita dal manuale di Edward Snowden: un libro di memorie autoassolutorio che si compiace degli errori del governo statunitense in un mondo post 11 settembre che tratta gli Stati Uniti, in definitiva, come il cattivo. Ma questo non è mai stato il vero punto di vista di Carrie, né quello di Homeland.

Lei è una patriota segnata psicologicamente dagli eventi di una fatidica mattina del settembre 2001, che le hanno effettivamente causato di avere le mani sporche di sangue innocente, e non solo quello di Anna Pomerantseva. Nella quarta stagione, che anche la stagione finale rivisita, Carrie è diventata la “Drone Queen” della stazione della CIA a Kabul. Ha sicuramente autorizzato l’uccisione di centinaia di combattenti talebani e di al-Qaeda e ha impedito attacchi contro soldati americani e civili afghani, ma ha anche autorizzato lei stessa l’uccisione di civili, più di un centinaio dei quali durante un matrimonio. Questo era ovviamente basato su una politica estera che è sopravvissuta all’amministrazione Bush e si è verificata dopo che Obama ha tentato di voltare pagina sul mondo post-11 settembre.

Ma non c’è mai stata una pagina da voltare. Né per Carrie, né per Saul, né per gli agenti dei servizi segreti che Homeland venera per essersi avventurati nella nebbia e non essere mai tornati negli ultimi due decenni. Nel 2020, e dopo un evento globale che ha cambiato il paradigma come la pandemia di coronavirus, sembra quasi bizzarro pensare che ci sia ancora un cartello nelle viscere di Langley che recita: “Ogni giorno è il 12 settembre”, ma per quasi 20 anni questo è stato lo stimolo per persone come Carrie e Saul, che operano alla ricerca di un bene netto nel loro mondo per giustificare “il costo di fare affari”.

Come ci è stato presentato durante i titoli di testa della prima stagione, Carrie ha detto: “Una volta mi è sfuggito qualcosa e non voglio, non posso, lasciare che succeda di nuovo”. Una visione del mondo così specifica ha definito la vita di Carrie e, a modo suo, le ha permesso di chiudere il cerchio con Nicholas Brody. Come ci ricorda la sequenza iniziale del finale della serie Homeland, Brody si considerava un patriota senza patria. È andato in guerra in Iraq, ma non è mai tornato veramente, anche se è stato liberato dalla prigionia di al-Qaeda dopo otto anni di torture e lavaggio del cervello. Homeland è iniziato prendendo in considerazione e riflettendo sulle cicatrici lasciate da quelle iniziali decisioni sbagliate della guerra al terrorismo.

Ora conclude quella riflessione mettendo Carrie Mathison, la spia che ha amato e distrutto Brody, in una situazione speculare. Lei è una straniera in terra straniera e ha scritto una versione letteraria del video del suicidio di Brody: un’apparente auto-giustificazione per aver tradito il suo Paese. Ma come Brody prima della sua ignominiosa morte in Iran, tale insoddisfazione è diventata una bugia per servire meglio il suo Paese. Disonorando se stessa e la sua nazione, può continuare a combattere una guerra al terrorismo che per lei non è mai finita e che ora non finirà mai.

In questo senso, Carrie, e ora Saul come suo improvviso supervisore fuori dal pensionamento, è ancora prigioniera della guerra al terrorismo come lo era Brody fino al giorno della sua morte. Non c’è stato un ritorno a casa figurato per Brody, e probabilmente non ci sarà un ritorno a casa letterale per Carrie o Saul. Nessun pensionamento sotto il proprio albero di fico.

Sebbene sia un gesto visibile per fare i conti con gli errori commessi dall’America negli ultimi 20 anni dopo essere stata così ferita l’11 settembre, il finale di Homeland è un inno agli americani che hanno dato tutto nei giorni successivi alla caduta delle torri e continuano a farlo. Proprio come Saul continua a combattere la Guerra Fredda proteggendo Anna Pomerantseva, Carrie sta pagando per sempre il prezzo di aver combattuto una presunta guerra al terrorismo sacrificando la sua libertà a Yevgeny, al Cremlino e, in ultima analisi, a un pubblico americano che probabilmente la considererà una traditrice. Un pubblico che include una generazione cresciuta ben oltre la paranoia inflitta da quei giorni bui, compresa la figlia di Carrie, da cui è separata.

Alla fine, è in realtà un finale molto ottimista e patriottico, che permette agli spettatori di immaginare Carrie che dà il massimo per decenni, un libro alla volta. È la spia che non è mai tornata dal freddo. Una spia di cui dovremmo essere felici che qualcuno continui a seguire le vicende.