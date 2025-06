The Life of David Gale: la spiegazione del finale del film

Alla sua uscita nel 2003, The Life of David Gale ha ricevuto recensioni tiepide ed è stato definito un “thriller inverosimile e contorto”. Tuttavia, il pubblico in generale non sembra condividere la stessa opinione negativa dei critici, come dimostra l’ampio divario tra il pessimo punteggio del Tomatometer (19%) e il punteggio del pubblico, notevolmente più alto. Diretto da Alan Parker, regista di “Bugsy Malone” e “Mississippi Burning”, The Life of David Gale tocca infatti un tema complesso, ovvero il sistema della pena capitale americano.

Il film vede Kevin Spacey nei panni di David Gale, un professore di filosofia e convinto oppositore della pena di morte che (ironia della sorte!) viene condannato a morte per lo stupro e l’omicidio della collega attivista Constance Harraway, interpretata da Laura Linney. Convinto di essere stato incastrato dai sostenitori della pena capitale di destra, Gale espone il suo caso alla giornalista Bitsey Bloom (Kate Winslet) a soli tre giorni dalla sua esecuzione.

Dopo una serie di flashback, indagini e un uomo sospetto con un cappello da cowboy, una serie di rivelazioni nel terzo atto chiude finalmente il capitolo di The Life of David Gale. Il colpo di scena alla fine del film si è rivelato controverso, con Roger Ebert che ha scritto: “L’ultima scena mi ha fatto venire voglia di lanciare qualcosa contro lo schermo…”. In questo articolo analizziamo dunque il finale del film, fornendo una spiegazione del perché sia stato così divisivo.

Un doppio colpo di scena rivela la verità sulla morte di Harraway

Per gran parte del film, Gale sembra il colpevole ovvio dell’omicidio di Harraway, poiché ci sono prove sufficienti, comprese quelle del DNA, che lo collegano al crimine. Tuttavia, mentre l’indagine di Bloom continua, ciò che è realmente accaduto a Harraway viene alla luce. Tra una visita e l’altra a Gale, Bloom viene seguita da un uomo misterioso con un cappello da cowboy di nome Dusty Wright (Matt Craven). Bloom comincia a sospettare che Wright, ex amante di Harraway e membro del gruppo di sostegno DeathWatch, sia in realtà l’assassino.

Quando qualcuno lascia una videocassetta per Bloom nella sua stanza di motel, la giornalista guarda le immagini scioccanti dell’asfissia e della morte di Harraway. Mentre cerca di mettere insieme i pezzi, un’altra videocassetta conferma che Harraway, affetta da leucemia terminale, si è in realtà tolta la vita e ha inscenato un elaborato omicidio, con Wright come complice. Bloom si affretta allora a rivelare questa prova a discarico, ma purtroppo non riesce a fermare l’esecuzione di Gale. I colpi di scena, però, non finiscono qui.

Proprio quando Bloom, sconvolta, pensa di potersi lasciare alle spalle il caso Gale, riceve per posta un altro video con la scritta “Off the Record”. Il filmato rivela Gale che appone consapevolmente le sue impronte digitali sul corpo di Harraway. Poi fissa la videocamera prima di spegnerla. La rivelazione finale conferma quindi che Gale era in combutta con i suoi colleghi fin dall’inizio. Sia Harraway che Gale si sono dunque sacrificati per le loro convinzioni. Dopo l’esecuzione di Gale, Bloom rende allora pubblico il nastro che conferma che Harraway e Wright hanno inscenato l’“omicidio” di Harraway.

Ciò provoca un enorme clamore, poiché le prove confermano che lo Stato ha giustiziato un uomo innocente e, naturalmente, non c’è modo di porvi rimedio. Questo risvolto, però, rende comunque Gale colpevole dell’omissione di soccorso al fine di perseguire i propri scopi. Chiaramente, Harraway e Gale speravano che sacrificando le loro vite in questo modo avrebbero contribuito a influenzare l’opinione pubblica contro la pena capitale. Per farlo, però, hanno inscenato un inganno a costo delle loro stesse vite.

Gale e Harraway hanno complottato per dimostrare la loro visione del mondo

Sebbene il sacrificio di Gale sembri arrivare dal nulla, nel corso del film vediamo chiaramente quello che potrebbe essere stato il momento scatenante di tutto il piano. In un dibattito televisivo con il governatore del Texas, Gale espone in modo convincente le sue argomentazioni contro la pena di morte. Mentre il governatore dipinge con condiscendenza le argomentazioni di Gale come “pensiero liberale confuso”, Gale sottolinea l’ipocrisia del politico e afferma che “un sistema imperfetto ucciderà uomini innocenti”.

Tuttavia, quando gli viene chiesto di nominare un uomo innocente che è stato giustiziato in Texas, Gale non riesce a trovare un solo nome. In questo momento, possiamo vedere l’idea che comincia a germogliare nella mente di Gale. Venendo giustiziato dallo Stato, Gale, un uomo innocente, colmerà proprio il vuoto che mancava nella sua argomentazione. Durante il dibattito, possiamo anche vedere una Harraway visibilmente coinvolta a margine. Poiché sa di essere già in fin di vita a causa del cancro, Harraway sembra non avere alcun problema a usare la sua morte per contribuire all’abolizione della pena di morte.

Gale ha scelto Bitsy Bloom

Una volta spiegate le motivazioni di Gale e Harraway, rimane un’altra domanda sospesa alla fine del film: perché Gale ha cercato specificamente Bloom per indagare sulla sua storia? All’inizio di The Life of David Gale, Bloom è caratterizzata principalmente dalla sua discrezione giornalistica. Durante il suo ultimo incarico, un articolo sulla pornografia infantile, Bloom si è rifiutata di rivelare la fonte del suo articolo alle autorità, finendo per trascorrere alcuni giorni in prigione. L’integrità giornalistica di Bloom spiega perché Gale le abbia inviato il video finale che lo implicava nella trama.

Basandosi sulla sua reputazione, era chiaramente sicuro che lei non avrebbe condiviso il nastro con il pubblico, proteggendo così l’immagine della sua innocenza martirizzata. Ciò che è meno chiaro è perché si sia sentito in dovere di informarla. Forse è stato per totale trasparenza e per la volontà di fornire alla giornalista una conclusione. È anche possibile che Gale provasse una certa arroganza, con il nastro che fungeva da suo ultimo respiro di “Guardate cosa mi è riuscito!”. In ogni caso, Bloom sembra fungere da analogia per lo spettatore. Che sia per ispirazione ingenua o disgusto morale, il colpo di scena dell’ultimo minuto lascia Bloom e gli spettatori a bocca aperta per l’incredulità.