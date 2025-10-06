Famke Jenssen reagisce al ritorno dei suoi colleghi di X-Men in Avengers: Doomsday

Diverse star originali degli X-Men appariranno nel Marvel Cinematic Universe nel 2026 in Avengers: Doomsday, ma non Famke Janssen. Mentre le fasi 4-5 hanno già reso omaggio ai franchise Marvel al di fuori della timeline MCU, il 2026 sarà il più grande crossover mai realizzato tra l’era Fox-Marvel e la Marvel Studios. Con il franchise che detiene i diritti degli X-Men, l’uscita del 2026 riporterà dunque sul grande schermo diversi attori dei film degli anni 2000.

Il cast di Avengers: Doomsday ha ora terminato le riprese principali il 19 settembre 2025, con Joe e Anthony Russo pronti a dirigere anche il sequel, Avengers: Secret Wars. Grant Hermanns di ScreenRant, intanto, ha parlato con Famke Janssen della sua nuova serie Netflix, Amsterdam Empire, e della sua reazione al ritorno dei suoi ex colleghi nei rispettivi ruoli nel prossimo film Marvel. Dopo aver interpretato Jean Grey nella trilogia originale degli X-Men, l’attrice ha dato la seguente risposta riguardo al fatto che l’MCU onori il suo franchise:

“Sì, ad essere sincera, non conosco bene la trama, quindi non ne sono sicura. Non è il mio mondo, non è mai stato il mio mondo, in realtà, tutto quel mondo dei fumetti. Ormai dovrei saperlo, ci sono dentro da abbastanza tempo. Ma sono davvero entusiasta di vederlo quando uscirà. Proprio come tutti gli altri, scoprirò quali sono le trame e come è andata a finire.

Janssen ha poi raccontato che “è stato fantastico partecipare a quei film, che hanno fatto tantissimo per la mia carriera”. Ha poi aggiunto: “È incredibile che in tutti questi anni abbia potuto partecipare a franchise come X-Men, Taken per tre film, la serie Netflix Hemlock Grove per tre stagioni, Amsterdam Empire e un film di Bond”. L’ex attrice della Marvel ha infine dichiarato: “È [fantastico] far parte di questi progetti, ma poi avere varietà è sempre la cosa migliore per me. Non sono proprio brava a ripetere le cose”.

L’attrice olandese ha interpretato Jean Grey per l’ultima volta nel film X-Men – Giorni di un futuro passato del 2014, con la trama che ha resettato la linea temporale del franchise e annullato la sua morte in X-Men – Conflitto finale del 2006. La sua controparte più giovane è stata poi interpretata da Sophie Turner nei film prequel, a partire da X-Men: Apocalisse. Al momento, dunque, non è previsto che l’attrice riprenda il ruolo per i prossimi Avengers, anche se non è escluso che potrebbe essere chiamata ad unirsi più in là.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).