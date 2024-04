Sulle ali della musica: la vera storia dietro al film

Proprio di recente con il film Tár, interpretato da Cate Blanchett e presentato all’edizione 2022 della Mostra del Cinema di Venezia, la figura della direttrice d’orchestra è tornata in auge. Un ruolo complesso, faticoso, tanto da conquistare quanto poi da mantenere. Se oggi alle donne è possibile ricoprire tale ruolo, lo si deve i particolare ad Antonia Brico, che agli inizi del Novecento inseguì il sogno di ricoprire tale posizione fino a concretizzarlo nonostante gli innumerevoli ostacoli incontrati lungo il percorso. Proprio a lei e alla sua storia è stato dedicato un film, dal titolo Sulle ali della musica, scritto e diretto da Maria Peters nel 2018.

Si tratta di una co-produzione tra il Belgio e i Paesi Bassi, quest’ultimo patria della Brico. Il film, mai distribuito in Italia, ripercorre dunque i primi anni di vita della direttrice d’orchestra, le sue vicende personali e le battaglie che ha dovuto affrontare per poter realizzare i propri sogni. In Sulle ali della musica si fondono dunque musica e vita, proponendo un appassionante racconto che permette di svelare di più su una figura femminile fondamentale non solo per il suo contesto ma per l’intera storia delle conquiste di genere.

Sulle ali della musica è dunque un titolo che, grazie al suo passaggio televisivo, merita di essere scoperto da un pubblico più vasto, permettendo così alla storia della Brico di mostrarsi in tutta la sua continua attualità. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera su cui si basa il film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il titolo nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Sulle ali della musica

Protagonista del film è Antonia Brico, che è solo una bambina quando arrivata in America dai Paesi Bassi con i suoi genitori, all’inizio del ‘900. Mentre impara ad adattarsi al nuovo contesto, Antonia sogna di diventare direttrice d’orchestra. Nessuno, tuttavia, sembra prenderla sul serio riguardo questa sua ambizione. In un mondo conservatore e maschilista, è infatti difficile per una donna far valere il proprio talento artistico. Di conseguenza, Antonia si trova a dover sfidare tutto e tutti per essere ammessa alla Berlin Philharmonic Orchestra ed inseguire così il suo sogno. Tuttavia, con il profilarsi all’orizzonte dell’amore della sua vita, sarà chiamata a dure scelte.

Ad interpretare la protagonista, Antonia Brico, vi è l’attrice Christanne de Bruijn. Si tratta di un’interprete attiva prevalentemente nel proprio paese d’orige e dunque sconosciuta a livello internazionale. Sulle ali della musica è il film per cui è principalmente nota. Recitano poi accanto a lei Benjamin Wainwright nei panni di Frank Thomsen e Annet Malherbe e Raymon Thiry rispettivamente nei panni della madre e del padre di Antonia. Gli attori Scott Turner Schofield e Seumas F. Sargent ricoprono invece i ruoli di Robin Jones e Mark Goldsmith. L’attore tedesco Richard Sammel, visto in Bastardi senza gloria, ricopre invece il ruolo di Karl Much.

La vera storia dietro il film

Quella di Antonia Brico è una storia forse non nota ai più, ma estremamente significativa quando si parla dell’inseguire i propri sogni ad ogni costo, trovando il modo di superare ogni ostacolo pur di poterli vedere realizzati. La vicenda di Antonia ha dunque inizio a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove nasce nel 1902 col nome di Antonia Louisa Brico da madre olandese non sposata. In seguito ricevette il nome di Wilhelmina Wolthuis dai suoi genitori adottivi e insieme a loro migrò negli Stati Uniti d’America nel 1908, stabilendosi in California. Da subito la bambina si rivela essere un prodigio della musica, portando avanti con successo le proprie lezioni di pianoforte.

Quando, nel 1919 lasciò la Technical High School di Oakland, era già una pianista esperta e aveva già fatto esperienze di direzione d’orchestra. All’Università della California di Berkeley Brico lavoro come assistente del direttore del San Francisco Opera. Dopo la laurea, ottenuta nel 1923, studiò pianoforte con molti insegnanti, soprattutto con Zygmunt Stojowski. Nel 1927 si iscrisse alla Universität der Künste di Berlino e, nel 1929, ottenne il master class in direzione d’orchestra, divenendo così il primo statunitense ad ottenere tale riconoscimento. Successivamente, decise di dedicarsi alla direzione d’orchestra e nel 1930 si trasferì a Berlino per studiare direzione con i famosi direttori d’orchestra Karl Muck e Fritz Zweig.

Iniziò in questi anni a subire la discriminazione e l’ostilità di alcuni colleghi e critici, che non accettavano il fatto che una donna potesse ricoprire tale ruolo. La cosa però non le impedì di proseguire il suo percorso e nel mese di luglio 1938 divenne la prima donna a dirigere la New York Philharmonic. Nel 1942 si è poi stabilita a Denver, dove nel 1948 venne nominata direttrice della Denver Community Symphony. Continuò naturalmente ad apparire come direttrice ospite in orchestre di tutto il mondo, tra cui anche la Japan Women’s Symphony. Dopo aver ottenuto ogni successo possibile e aver aperto la strada alle donne per il ruolo di direttrici d’orchestra, Antonia Brico morì nel 1989 a 87 anni, dopo una lunga malattia.

Il trailer di Sulle ali della musica e dove vedere il film in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente presente nel palinsesto televisivo di martedì 23 aprile alle ore 21:30 sul canale Rai 1. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.

