Chi è senza colpa: trama, cast e curiosità sul film con Tom Hardy

I racconti e i romanzi di Dennis Lehane si sono sempre rivelati ottimo materiale per il cinema, dando vita a film particolarmente celebri e premiati, da Mystic River a Gone Baby Gone, da Shutter Island a La legge della notte. Considerato uno dei nuovi maestri del romanzo thriller statunitense, Lehane vanta dunque un’influenza particolarmente forte sull’industria audiovisiva americana. Oltre che dai libri, però, vi è un film tratto da un suo racconto breve. Si tratta di Chi è senza colpa (qui la recensione), thriller del 2014 sceneggiato dallo stesso Lehane e diretto da Michael R. Roskam, regista belga già noto per il film candidato all’Oscar Bullhead – La vincente ascesa di Jacky.

Chi è senza colpa, il cui titolo originale è The Drop, è basato sul racconto breve del 2009 Animal Rescue. All’interno di questo si svolge una cupa storia incentrata sulle attivitià criminali nel quartiere di Brooklyn. Come ogni opera tratta o scritta da Lehane, anche questo film presenta dunque una serie di elementi ricorrenti legati al mondo criminale, alle attività illecite che mandano avanti il mondo e alla tragicità dei personaggi coinvolti in tutto ciò. Interpretato da un grande cast di attori, si tratta di un film tanto teso quanto avvincente, dove bene e male sono concetti sempre più labili.

Acclamato dalla critica e affermatosi come un buon successo di pubblico, Chi è senza colpa è un thriller che gli amanti del genere non possono lasciarsi sfuggire. Forse meno noto rispetto agli altri titoli tratti dalle opere dello scrittore, non ha però nulla da invidiare ai suoi simili. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Chi è senza colpa. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Chi è senza colpa

Protagonista del film è Bob Saginowski, un ex criminale che gestisce ora un bar nei sobborghi di Brooklyn assieme a suo cugino Marv. Nonostante egli cerchi di tenersi lontano dai guai, il locale è in realtà il centro di un sistema illecito, un deposito temporaneo di denaro sporco per un gruppo di gangster locali. Bob ogni volta fa finta di non vedere e non sapere, convinto che così potrà evitare di essere coinvolto in situazioni spiacevoli, che potrebbero far nuovamente crollare la sua vita. Tuttavia egli sa di essere altrettanto colpevole, al punto di non sentirsi degno della comunione in chiesa, luogo dove si reca regolarmente.

La sua apparente tranquillità inizia però a sgretolarsi nel momento in cui si imbatte in un cucciolo di cane abbandonato in un bidone della spazzatura. Lo soccorre insieme a Nadia, sua vicina di casa. Da quel momento tra i due nascerà una reciproca attrazione, che sembra allontanare ulteriormente Bob dai malaffari. Tuttavia, una strana rapina avvenuta nel bar lo porta ad essere sotto l’osservazione sia delle forze dell’ordine che del boss ceceno proprietario del locale. Nel tentativo di uscire dalla complicata situazione, prima che sia per lui troppo tardi, Bob dovrà far luce sulla rapina, arrivando però a comprendere di non potersi fidare di nessuno.

Il cast del film

Protagonista del film, nei panni di Bob Saginowski, è il celebre attore Tom Hardy, conosciuto per film come Il cavaliere oscuro – Il ritorno, Revenant e Venom. Nei panni di Nadia, invece, vi è Noomi Rapace, divenuta celebre a livello internazionale per la trilogia di Millennium. I due attori sono buoni amici nella vita e cercavano da tempo un progetto per lavorare insieme. Dopo essersi imbattuti nel racconto di Lehane, decisero di sottoporlo ad una produzione. Per prepararsi ai rispettivi ruoli, i due hanno anche vsitato diversi centri di soccorso per cani. In uno di questi Hardy ha trovato un cucciolo di pit-bull a cui si è subito affezionato, decidendo di adottarlo e tenendolo con sé sul set.

Nei panni di Marv, cugino del protagonista, vi è invece l’attore James Gandolfini. Questi è noto in particolare per il suo ruolo di Tony Soprano nella serie I Soprano, anche questa ambientata nel mondo del crimine. Quella in Chi è senza colpa è l’ultima interpretazione dell’attore, deceduto prematuramente appena un mese dopo la fine delle riprese. Matthias Schoenaerts è invece presente nei panni di Eric Deeds, il vero proprietario del cane ritrovato dai protagonisti. Sono poi presenti John Ortiz ed Elizabeth Rodriguez nei panni dei detective Torres e Romsey. Poiché nessuno degli attori è newyorkese, il regista assunse un dialect coach per insegnare loro il giusto accento per risultare credibili.

Il trailer di Chi è senza colpa e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Chi è senza colpa è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Prime Video e Disney+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 23 aprile alle ore 21:20 sul canale Rai 4.

