Superman: analisi del costume visto nella foto condivisa da James Gunn

James Gunn ha pubblicato ieri la prima immagine promozionale del suo film Superman, con l’attore David Corneswet che fa il suo debutto ufficiale nel nuovo costume di Superman. Gunn ci ha insegnato che non fa mai nulla per caso quando si tratta di promuovere il suo nuovo Universo DC, quindi l’immagine di Superman contiene alcuni interessanti easter eggs da analizzare. L’abito scelto per l’Universo DC sembra avere il design a colletto alto del costume di Superman dei “New 52”, e lo stesso si può dire per le linee che disegnano le porzioni blu e rosse del costume, così come i polsini degli stivali e delle maniche.

Detto questo, le insegne di Superman sul costume sembrano un mix tra il design classico e quello new-age, e la foto non lo sottolinea in modo particolare, ma in primo piano è chiaro che il Superman di Corenswet indosserà gli slip rossi all’esterno – l’epitome di un look classico per il personaggio. Tuttavia, la location di questa scena è discutibile: finestre a tutta altezza in un appartamento del centro città, con uno stipendio da reporter? Difficile da credere, ma dunque dove si trova il personaggio?. Il punto di maggiore curiosità in questo momento sembra però essere lo stato del costume di Superman in questa foto.

La tuta ha sicuramente visto giorni migliori rispetto alle bruciature e allo sporco che vediamo nell’area del petto in alto a destra. È evidente che Superman ha combattuto una battaglia intensa e l’apparizione di un oggetto gigante, fluttuante, a forma di oculo energizzato sullo sfondo sembra essere l’oggetto di questa battaglia. Nell’indossare questo costume, infine, Superman trasmette un’idea di abitudine, quasi come che fosse ormai apatico nei confronti di questo suo ruolo. Ci si chiede a questo punto quando potremo vedere una nuova immagine del costume, magari con Superman non seduto ma in piedi, che ci mostri ulteriori dettagli di questa tuta.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.