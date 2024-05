X-Men ’97: lo showrunner Beau DeMayo conferma l’influenza di L’Uomo d’Acciaio sulla serie Marvel

X-Men ’97 è stata elogiata per la sua interpretazione avvincente e fedele ai fumetti dell’iconica squadra e per le trame puntuali e incisive che rendono grandi questi personaggi. Beau DeMayo ha ricoperto il ruolo di capo sceneggiatore della serie Disney+, ma è stato improvvisamente licenziato a pochi giorni dalla prima. Non sappiamo ancora cosa sia successo e DeMayo non ha spiegato perché si sia separato dai Marvel Studios. Tuttavia, ha condiviso di volta in volta una sorta di commento agli episodi via X, condividendo con i fan easter eggs e segreti dietro le quinte.

L’episodio della scorsa settimana, intitolato “La tolleranza è l’estinzione – Parte 1”, ha rivelato la storia delle origini di Bastion e una scena in particolare ha colpito i fan della DC. Questi ultimi hanno subito sottolineato le somiglianze tra il momento in cui Bastion scopre la sua connessione con le macchine e quello in cui Clark Kent scopre i suoi superpoteri kryptoniani, con un confronto fianco a fianco che rivela quanto il film L’Uomo d’Acciaio del 2013 abbia influenzato X-Men ’97.

Non sarebbe la prima volta che lo show si ispira al kolossal di Zack Snyder del 2013: in Vitamorte – Parte 2, infatti, Tempesta riacquista i suoi poteri mutanti e spicca il volo in una sequenza che sembra attingere a piene mani dallo SnyderVerse. In effetti, DeMayo ha persino confermato di essersi ispirato alla memorabile scena del primo volo dell’Uomo d’Acciaio (in cui il Clark adulto si è finalmente vestito e ha spiccato il volo dopo aver scoperto qualcosa di più sulla sua eredità kryptoniana, compreso l’iconico costume di Superman).

Poco dopo l’uscita dell’episodio della scorsa settimana, DeMayo ha persino scherzato su X per dire che la madre di Bastion si chiama Martha (dopo aver rivelato che l’avevamo incontrata per la prima volta in X-Men: The Animated Series). Tuttavia, prima di affrontare l’ira della fedele legione di fan di Snyder, l’ex showrunner di X-Men ’97 si è affrettato ad aggiungere: “Inoltre. Disclaimer totale: sono un fan di Snyder. Soprattutto di L’Uomo d’Acciaio”. Non ci saremmo mai aspettati che un progetto del MCU facesse riferimento ad un progetto DC, ma la sua influenza su questo revival animato è impossibile da ignorare.

Cosa c’è da sapere su X-Men ’97?

La nuovissima serie X-Men ’97, composta da 10 episodi, è arrivata in streaming a partire dal 20 marzo. La serie rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, con il gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).