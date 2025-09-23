Swiped: la spiegazione del finale del film

Il film drammatico biografico Swiped, racconta la storia vera di Whitney Wolfe Herd (interpretata da Lily James), che ha conquistato il mondo degli incontri online con Tinder e Bumble. Il film, disponibile su Disney+, segue il suo percorso da neolaureata desiderosa di cambiare il mondo a donna travolta dalla cultura delle start-up dominate dagli uomini. Sebbene il suo talento e la sua dedizione le abbiano portato un enorme successo, il suo percorso è costellato di ostacoli che la tormentano fino a quando non decide di prendere il controllo della situazione e vivere la sua vita secondo le sue regole. Raggiungere questo obiettivo è piuttosto difficile, ed è proprio questo che rende il film così interessante.

La trama di Swiped

Whitney Wolfe è una giovane laureata che cerca di trovare investitori per la sua nuova start-up. Il problema è che la sua start-up si concentra sul mettere in contatto i volontari con i luoghi in cui sono necessari, e nessun tecnico è interessato a questo. Preferiscono lanciare un nuovo gusto per una bevanda analcolica. Le cose prendono una svolta quando incontra Sean Rad, che sta lavorando ad alcune idee proprie. Il loro incontro casuale porta a un altro incontro in cui Sean rimane impressionato dalle capacità di marketing di Whitney e la assume nella sua azienda. Si scopre che il team sta lavorando a un paio di progetti, nessuno dei quali ha avuto successo finora.

Uno di questi progetti è un’app di incontri, inizialmente chiamata Match Box, fino a quando Whitney suggerisce di cambiarne il nome in Tinder. Da questo momento in poi, le cose migliorano per l’azienda, poiché Whitney si dedica completamente al lavoro, ricercando altre app di incontri per individuarne i difetti e correndo per il campus della sua alma mater per convincere le confraternite femminili e maschili a registrarsi sull’app. Nel frattempo, inizia anche una relazione con Justin Mateen, uno dei fondatori di Tinder, insieme a Sean. All’inizio, la loro relazione sembra funzionare nonostante il rapporto capo-dipendente.

Tuttavia, quando il lavoro di Whitney viene riconosciuto e Rad annuncia che lei sarà accreditata come co-fondatrice di Tinder, le cose tra lei e Justin iniziano ad andare male. Lei rimane con il cuore spezzato quando Tinder riceve un premio e lei non viene invitata sul palco perché non è stata nominata come co-fondatrice. Rompe con Justin, ma in seguito si accorge che lui sta spacciando le sue idee per proprie, che non viene inclusa nelle riunioni e che viene lentamente emarginata dall’azienda. Le cose peggiorano quando Justin continua a molestarla tramite messaggi e a parlar male di lei davanti ai colleghi, che iniziano a insultarla apertamente.

Whitney ne parla con Sean, ma lui non solo non fa nulla, ma quando lei gli dice che non può lavorare con Justin, lui stravolge le sue parole dicendo che lei si sta dimettendo dal suo incarico. Lei fa causa a Tinder per discriminazione sessuale e molestie, ma le viene consigliato di raggiungere un accordo extragiudiziale per proteggere la sua reputazione. Le viene anche chiesto di firmare un accordo di riservatezza, il che significa che non può parlare di Tinder in alcun modo. Questo si rivela controproducente perché mette il potere della narrazione nelle mani dei suoi ex datori di lavoro. Lei subisce odio online, riceve minacce di morte e si sente alienata da tutti.

Alla fine, inizia a lavorare su un’altra idea, ed è qui che entra in scena Andrey Andreev. Lo aveva già incontrato a una festa, dove lui le aveva offerto il posto di CMO della sua app di incontri Badoo. All’epoca, lei aveva speranze e sogni per Tinder e non aveva accettato la sua offerta. Ma ora lui è l’unico a credere pienamente nella sua idea. Lei gli dice che vuole creare un’app per donne incentrata sulla gentilezza. Tuttavia, lui le chiede di prendere questa idea di gentilezza per le donne e di fare qualcosa al riguardo nel settore delle app di incontri. Questo la porta a sviluppare l’idea di una nuova app e, ancora una volta, ci mette tutto il suo impegno e la sua energia. Ma questa volta è lei ad avere il controllo. O almeno, questo è ciò che sembra all’inizio.

Cosa succede ad Andrey?

Quando Andrey Andrey si offre di entrare in affari con Whitney, sembra essere l’esatto opposto degli uomini con cui ha lavorato a Tinder. È solidale e incoraggiante e rimane in secondo piano, lasciando che Whitney sia al centro della scena. Nonostante sia l’azionista di maggioranza di Bumble, non esercita alcuna restrizione inutile su Whitney, che ha completa libertà creativa sull’app. Questo è uno dei motivi per cui lei è in grado di rendere Bumble un’app più tollerante e inclusiva che mette il controllo nelle mani delle donne. Nel corso degli anni, lui diventa un buon collaboratore e amico.

Motivo per cui Whitney rimane scioccata quando viene informata di un articolo che descrive in dettaglio tutti i modi in cui lui ha incoraggiato un ambiente tossico e misogino in Badoo. Jessica Powell, nominata CMO di Badoo dopo che Whitney ha rifiutato l’offerta di Andrey, racconta ai media il trauma che ha subito a causa della cultura lavorativa tossica di Badoo. Whitney non riesce a capacitarsi del fatto che Andrey, che lei conosce e apprezza per la sua cordialità e il suo apparente femminismo, si sia lasciato andare a comportamenti dissoluti e contorti, come quelli di cui lo accusa Powell.

Quando le viene chiesta una prima dichiarazione, Whitney parla a favore del suo amico. In seguito, il suo avvocato le consiglia di mantenere questa posizione. Tuttavia, ciò è in contrasto con la sua ideologia di sostenere e difendere le donne. Contraddice l’idea con cui ha avviato Bumble e la fa sentire un’ipocrita. Ne parla con Andrey, ma lui sostiene che tutte le accuse contro di lui sono false. Poi, all’evento in cui lancia un nuovo capitolo di Bumble, lei parla apertamente del suo disgusto per le accuse mosse contro Andrey e si schiera con le donne piuttosto che perdonare il suo comportamento.

L’ultima immagine che abbiamo di Andrey è quella di lui che se ne va mentre Whitney continua a parlare contro di lui. Tuttavia, questo non significa che verrà arrestato. Nella vita reale, nonostante tali accuse, non sono state presentate accuse penali contro Andrey, che non è mai andato in prigione. Tuttavia, ha finito per lasciare Bumble. Come mostrato nel film, nella vita reale Andrey ha venduto la sua quota della società al Blackstone Group in un accordo del valore di 3 miliardi di dollari. Ciò significa che, anche se ha lasciato Whitney e Bumble, ha guadagnato molti soldi.

Whitney rimane l’amministratore delegato di Bumble?

Quando vengono rese pubbliche le accuse contro Andre, l’avvocato di Whitney le consiglia di parlare a suo favore. Questo perché sa che se Whitney si schierasse contro di lui, perderebbe Bumble, dato che lui è l’azionista di maggioranza dell’azienda. In seguito, quando Whitney condanna le azioni di Andrey, sa che questo avrà un impatto negativo sull’app. Come previsto, le azioni della società madre crollano, il che significa che anche i giorni migliori di Bumble sono ormai alle spalle. Andrey non permetterà che la situazione continui così. Tuttavia, lei sceglie di non scendere a compromessi sulla sua moralità e sui suoi ideali.

Ha già tollerato troppa tossicità da parte di uomini che non si curavano di ciò che le stavano facendo con le loro manipolazioni. Se essere fedele a se stessa significa perdere Bumble, è pronta anche a questo. Il suo atteggiamento senza rimpianti è amplificato dal fatto che la sua amica e collega Tisha e suo marito Michael sostengono la sua decisione. Pochi giorni dopo, Whitney riceve la visita di Matthew Slate del gruppo Blackstone. Whitney lo riconosce da un breve incontro in cui sono stati presentati l’uno all’altra a una festa. Lui le dice che Andrey ha venduto loro Bumble e le sue app gemelle, tra cui Badoo. Ciò significa che ci sarà un cambiamento significativo nella gestione.

Whitney presume che, poiché sono stati i suoi commenti a scatenare questo problema, Matthew sia lì per chiederle di lasciare il suo posto di amministratore delegato. Lei ribadisce di non avere alcun rimorso per aver mantenuto la propria posizione e avverte Matthew che non si dimetterà da amministratore delegato senza lottare. Tuttavia, Matthew le assicura che non è lì per toglierle nulla. Infatti, considerando tutto, soprattutto che Bumble e il suo successo sono frutto della sua mente, lei è la persona perfetta per continuare a guidare l’azienda, ma non è tutto.

Vuole anche che lei prenda sotto la sua ala Badoo e Magic Lab, poiché nessun candidato è più qualificato di lei. Whitney non deve pensarci due volte prima di accettare l’offerta e, con una mossa che dimostra che è nata per essere una leader, dice a Matthew di avere alcune idee. Il suo entusiasmo e la sua determinazione lo impressionano, ma lui non è sorpreso perché è proprio quello che si aspettava da lei. Così, lascia le redini nelle sue mani e Whitney, ancora una volta, emerge vincitrice in una situazione in cui sembrava che potesse perdere tutto ciò per cui aveva lavorato così duramente, ancora una volta, a causa di un uomo.