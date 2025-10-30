Tenet: spiegazione della linea temporale e delle regole del viaggio nel tempo

Il regista Christopher Nolan è noto per le sue linee temporali non convenzionali nei suoi film, ma il concetto centrale di Tenet, ovvero il viaggio nel tempo attraverso l’inversione dell’entropia, rende la linea temporale di Nolan la più confusa – e affascinante – mai vista finora. John David Washington è il protagonista del cast nei panni di un uomo conosciuto solo come il Protagonista, reclutato da un’organizzazione top secret che sta combattendo una guerra contro un nemico futuro.

Nolan ha fatto scalpore per la prima volta nel 2000 con l’uscita del suo lungometraggio Memento, la cui storia era raccontata in ordine cronologico inverso dal punto di vista di un uomo affetto da amnesia che cerca di risolvere un misterioso omicidio. Il film di fantascienza di alto livello di Nolan del 2010, Inception, presentava una storia in cui gli eventi si svolgono simultaneamente ma non alla stessa velocità, a causa della dilatazione temporale su diversi livelli di sogno. Interstellar del 2014 ha esplorato gli effetti dei viaggi spaziali sul tempo, e anche il film di guerra di Nolan del 2017, Dunkirk, aveva una linea temporale non convenzionale. Con Tenet, Nolan torna al campo della fisica teorica e trasforma un’ipotesi sulla possibile inversione del tempo in una storia sulla prevenzione della terza guerra mondiale.

Come il titolo del film, la storia di Tenet è un palindromo. Nella prima metà del film, il protagonista viaggia in avanti nel tempo mentre sperimenta contatti fugaci con oggetti e persone invertiti. Dopo una rapina in autostrada a Tallinn, in Estonia, attraversa una macchina chiamata “tornello” che inverte l’entropia del suo corpo e inizia a vivere il mondo in modo molto diverso. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla linea temporale di Tenet e su come funziona il viaggio nel tempo nel film.

Linea temporale e ordine cronologico degli eventi di Tenet

La linea temporale di Tenet può essere complicata, ma la storia del Protagonista è raccontata in un ordine cronologico lineare… almeno dal suo punto di vista. Le cose si complicano quando lui si inverte e vive gli eventi precedenti del film da un’altra prospettiva. Per seguire la trama, è meglio pensare agli eventi della linea temporale come a luoghi su una mappa: ci sono tre luoghi principali in cui i personaggi tornano.

La data più importante nella linea temporale di Tenet è “il 14” (non viene mai specificato a quale mese si riferisca). Questo è il potenziale giorno del giudizio, quando Andrei Sator progetta di seppellire l’Algoritmo per rimandarlo al futuro, dove verrà utilizzato per distruggere il passato e il presente. Tre eventi principali del film si svolgono tutti in questo giorno: l’assedio del Teatro dell’Opera Nazionale di Kiev che dà il via al film, il confronto tra Sator e Kat sullo yacht in Vietnam e la battaglia finale a Stalask-12. Tenet inizia e finisce il 14 (escluso l’epilogo).

Poi c’è l’infiltrazione nel porto franco di Oslo, dove il Protagonista incontra per la prima volta un tornello e finisce per lottare con il proprio sé invertito. Il Protagonista deve tornare al tornello del Freeport dopo che Kat è stata colpita, perché Tenet non prende il controllo di un tornello nella linea temporale fino a dopo la rapina a Tallinn. L’inversione salva la vita di Kat, dandole il tempo di guarire dalla ferita da proiettile invertita, ma crea anche il problema di come tornare indietro e affrontare di nuovo la direzione giusta. Il protagonista e Neil sfruttano la loro precedente incursione al Freeport di Oslo come un’opportunità per farlo.

L’ultimo evento importante è la rapina di Tallinn, in cui il protagonista e Sator inscenano una rapina in movimento a un furgone blindato per ottenere l’ultimo pezzo dell’algoritmo.

Sator inverte alla fine della rapina, viaggia indietro nel tempo e ottiene il frammento dell’algoritmo lungo il percorso, rimanendo invertito anche dopo, continuando il suo viaggio indietro nel tempo in modo che l’algoritmo completato sia pronto il 14 e lui possa morire come previsto sullo yacht in Vietnam.

Come funzionano i tornelli e l’inversione temporale

Ad un certo punto nel futuro di Tenet, uno scienziato ha scoperto un modo per invertire l’entropia degli oggetti utilizzando la fissione nucleare. Questa tecnologia è stata utilizzata per creare una macchina chiamata tornello, che inverte l’entropia di qualsiasi cosa (o persona) vi venga inserita. Quella persona o oggetto inizia quindi a muoversi all’indietro nel tempo invece che in avanti. Invertendo gli oggetti utilizzando i tornelli, le persone nel futuro possono dichiarare guerra al passato, ad esempio seppellendo capsule del tempo invertite che inviano oro e istruzioni ad Andrei Sator. Poiché lavorano con il vantaggio del senno di poi, le persone del futuro hanno un importante vantaggio tattico rispetto al presente. Tuttavia, l’inversione temporale ha anche i suoi punti deboli, specialmente quando ciò che si inverte non è un oggetto, ma un essere umano.

Una persona che ha attraversato il tornello sta effettivamente nuotando controcorrente. Potrebbe muoversi all’indietro, ma tutto il resto continua ad andare avanti, rendendo il mondo un luogo disorientante e pericoloso in cui muoversi. Persino l’aria è irrespirabile, perché non può passare attraverso la membrana dei suoi polmoni invertiti (l’unico modo in cui potrebbe “respirare” aria normale sarebbe quello di aspirare l’ossigeno dal sangue e riportarlo nei polmoni per riformarlo come aria non filtrata e poi espirarlo, il che sembra un modo rapido e spiacevole di morire). Anche il trasferimento di calore del fuoco e del ghiaccio è invertito, motivo per cui il Protagonista avvolto dalle fiamme soffre di ipotermia invece che di ustioni.

I tornelli in Tenet si basano su un’ipotesi della fisica teorica proposta da Richard Feynman e John Wheeler. Per ricapitolare un po’ di fisica 101, un elettrone è una particella che contiene una carica negativa, mentre un positrone è la sua controparte antimateria: una particella con la stessa massa dell’elettrone che contiene una carica positiva uguale ma opposta. Gli elettroni e i positroni sono immagini speculari l’uno dell’altro e tradizionalmente si ritiene che siano due tipi diversi di particelle subatomiche. Tuttavia, Feynman e Wheeler hanno teorizzato che ciò che percepiamo come positroni sono in realtà solo elettroni che hanno raggiunto un punto nel tempo in cui si sono invertiti e ora stanno tornando indietro con la loro carica invertita. Questo potrebbe spiegare perché elettroni e positroni hanno esattamente la stessa massa: sono lo stesso oggetto.

(Wheeler ha anche elaborato un’altra teoria, comunicata con entusiasmo a Feynman in una telefonata, secondo cui esiste un solo elettrone in tutto l’universo e tutti gli elettroni e i positroni che vediamo sono in realtà lo stesso elettrone che rimbalza all’infinito avanti e indietro attraverso lo spazio-tempo. Non sorprendetevi se il prossimo film di Nolan tratterà proprio questo argomento).

Neil cita Feynman e Wheeler, insieme alla loro teoria sugli elettroni e i positroni, quando lui e il Protagonista parlano dopo aver attraversato per la prima volta il porto franco di Oslo. È una battuta buttata lì e il Protagonista sottolinea immediatamente quanto la teoria sembri complicata, ma il pubblico ha appena visto una versione di essa svolgersi davanti ai propri occhi. Nella scena della lotta al Freeport, quando il Protagonista vede per la prima volta il tornello e un misterioso antagonista invertito ne esce e inizia a combatterlo, crede che l’uomo con cui sta combattendo sia solo un nemico senza volto. Più avanti nel film, tuttavia, si scopre che l’uomo mascherato uscito dal tornello era anche il Protagonista. Non stiamo vedendo due persone che combattono l’una contro l’altra, ma lo stesso uomo che combatte contro se stesso. In questa drammatica ricostruzione dell’ipotesi di Feynman e Wheeler, il protagonista che si muove in avanti è un elettrone e il protagonista invertito è un positrone.

Perché le persone invertite non possono toccare il loro io passato

Uno dei molti pericoli dell’inversione è il rischio di incontrare accidentalmente il proprio io passato. Questa è una caratteristica comune dei film sui viaggi nel tempo, e i personaggi vengono tipicamente messi in guardia contro questo rischio perché potrebbero finire per cambiare il futuro. In Tenet, tuttavia, il pericolo si riduce a una sola parola: “annichilimento”. In fisica, l’annichilimento si riferisce a una reazione in cui una particella (come un elettrone) entra in collisione con la sua antiparticella (un positrone). Quando ciò accade, sia la particella che la sua antiparticella scompaiono e viene rilasciata energia. Pertanto, una persona invertita che interagisce con il proprio sé passato potrebbe causare l’annichilimento di entrambe le versioni di quella persona. Questo è il motivo per cui gli agenti invertiti di Tenet devono indossare dispositivi di protezione.

Questo principio di annichilimento è anche ciò che rende l’Algoritmo l’arma definitiva del giorno del giudizio. Lo stato attuale delle cose in Tenet è che la stragrande maggioranza del mondo vive il tempo normalmente e solo pochi oggetti e persone al suo interno sono invertiti. Finché questi oggetti e persone invertiti non interagiscono con le versioni di se stessi che si muovono in avanti, sono al sicuro. Tuttavia, l’Algoritmo invertirebbe l’entropia dell’intero mondo. Ogni particella verrebbe convertita nella sua antiparticella e inizierebbe a muoversi all’indietro nel tempo. Nel momento in cui ciò accadesse, quelle particelle e antiparticelle entrerebbero in collisione, provocando l’annientamento totale. Non solo tutto nel mondo cesserebbe di esistere, ma l’effetto a catena attraverso il tempo significherebbe che non è mai esistito in primo luogo. Questo, ovviamente, porta al paradosso del nonno.

Il paradosso del nonno spiegato

Il paradosso del nonno è uno dei più famosi problemi logici associati al viaggio nel tempo e si riduce a questo: è possibile tornare indietro nel tempo e uccidere il proprio nonno? Si crea un paradosso perché se uccidessi tuo nonno, non potresti mai nascere e quindi non potresti tornare indietro nel tempo e uccidere tuo nonno, il che significa che tuo nonno vivrebbe, il che significa che tu potresti nascere, il che significa che potresti tornare indietro nel tempo e uccidere tuo nonno, ecc. Quando il protagonista chiede a Neil quale sia la risposta al paradosso, Neil risponde che non ce n’è una. Tuttavia, i loro discendenti futuri credono che sia possibile uccidere il nonno (cioè annientare il passato) senza che il conseguente Big Bang temporale distrugga anche loro.

Ci sono alcune soluzioni proposte al paradosso del nonno, una delle quali è la teoria del multiverso: uccidendo tuo nonno, creeresti una linea temporale alternativa in cui non sei mai nato. Tuttavia, la versione di te che ha commesso l’omicidio continuerebbe ad esistere, perché la linea temporale da cui provieni rimarrebbe intatta. Il mantra di Neil “ciò che è successo è successo” è un’espressione di fede in un’altra risposta al paradosso del nonno: che l’esistenza di un nonno in primo luogo significa che il piano di uccidere il nonno deve essere in qualche modo fallito. Infatti, Neil e il protagonista finiscono per sventare con successo il piano dei futuri antagonisti di uccidere i loro antenati.

Spiegazione delle manovre a tenaglia temporali e del “mezzo”

Il concetto di guerra temporale di Tenet implica l’introduzione di tattiche di battaglia uniche per combattere attraverso il tempo e lo spazio, e una tattica utilizzata più volte è la “manovra a tenaglia temporale”. In una manovra a tenaglia tradizionale, un esercito viene diviso per attaccare il nemico su più fronti. L’obiettivo è quello di circondare il nemico, mettendolo in una posizione vulnerabile senza possibilità di ritirata. Anche una manovra a tenaglia temporale attacca su due fronti, ma nel tempo piuttosto che nello spazio. Una squadra vive la battaglia nel tempo normale, riferendo tutto ciò che accade a una seconda squadra che è in standby. La seconda squadra poi inverte la situazione tramite un tornello e attacca dalla direzione opposta con il vantaggio delle conoscenze della prima squadra.

Sator usa una manovra a tenaglia temporale durante la rapina di Tallinn, motivo per cui il tentativo del protagonista di ingannarlo con una valigetta vuota fallisce. Il Sator che vede tenere Kat in ostaggio nell’auto è invertito, mentre il Sator che avanza aspetta vicino al tornello con una radio, ascoltando i resoconti di tutto ciò che accade sull’autostrada. Ecco perché Sator fa il conto alla rovescia (o alla rovescia, dal suo punto di vista) usando le dita piuttosto che parlando: qualsiasi cosa dicesse uscirebbe al contrario. Quando il protagonista lancia la valigetta, Sator sa già che è vuota.

I soldati di Tenet utilizzano un’altra manovra a tenaglia temporale nel loro assalto a Stalask-12 alla fine del film. Sono divisi in due squadre: la Squadra Rossa, che avanza, e la Squadra Blu, che è invertita. L’intera battaglia si svolge nell’arco di 10 minuti ed entrambe le squadre hanno il vantaggio di conoscere ciò che accade all’altra squadra. È così che, ad esempio, riescono a sincronizzare la distruzione di un edificio esattamente a metà della battaglia. L’efficacia della manovra a tenaglia temporale di Tenet è neutralizzata dal fatto che anche gli uomini di Sator hanno accesso a un tornello e quindi hanno sia soldati normali che invertiti sul campo. Tuttavia, l’obiettivo di Tenet non è in realtà quello di vincere la battaglia, ma di far sembrare che abbiano fallito, mentre Ives e il Protagonista usano la battaglia come copertura per rimuovere segretamente l’Algoritmo dalla sua tomba prima che venga sepolto dall’esplosione. Sator morirà pensando di aver vinto, ma i futuri antagonisti non metteranno le mani sull’Algoritmo.

Dopo la battaglia, quando Neil decide di invertire nuovamente per poter tornare indietro, sbloccare il cancello per il Protagonista e sacrificare la sua vita per salvarlo, rivela di conoscere il Protagonista da anni. Il Protagonista ha creato Tenet nel futuro, ha reclutato Neil e ha messo in atto quella che in realtà è una manovra a tenaglia temporale molto più grande, progettata per impedire l’attivazione dell’Algoritmo. Come spiega Neil, la fine di Tenet non è in realtà la fine della guerra, ma solo la sua metà. Dopo aver vinto la battaglia cruciale, il protagonista deve ora usare la sua conoscenza di come si sono svolte le cose per mettere in moto tutto ciò che ha permesso loro di vincere: dalla fondazione di Tenet, al ritorno di Neil nel passato per aiutare se stesso.