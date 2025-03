The Apparition: la spiegazione del finale del film

Molto spesso i film di genere horror rielaborano eventi, leggende o teorie esistenti nella realtà per i propri racconti. Di particolare interesse di questo filone sono i lungometraggi incentrati su vicende paranormali, tra cui si annovera il recente The Apparition, film del 2012 scritto, diretto e prodotto da Todd Lincoln, qui al suo debutto cinematografico. Per l’occasione, egli si è cimentato nel dar vita ad un film che si anima a partire dal celebre e inquietante Philip Experiment, in cui si cercò di determinare la possibilità di comunicare con fantasmi immaginari attraverso alcuni elementi fittizzi su di essi.

Nonostante si ispiri a questo esprimento, il film finito ha dovuto affrontare pesanti accuse di plagio e di aver preso spunto da vari altri film horror, tra cui The Ring (1998), Pulse (2001), The Grudge (2002) e Paranormal Activity (2007), tutti basati sull’orrorifica manifestazione di fantasmi. In particolare, le numerose similitudini con Pulse, hanno spinto alcuni a ritenere che The Apparition potrebbe essere un remake non ufficiale e non dichiarato del celebre horror giapponese. Al di là di queste vicende, il film comunque non ottenne particolare fortuna al momento della sua uscita in sala.

Anzi, la ricezione inziale nei suoi confronti è stata piuttosto negativa. Nonostante i suoi difetti, però, negli anni è diventato un film particolarmente ricercato dagli amanti di questo filone, che ritrovano qui elementi horror di particolare fascino. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Apparition. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The Apparition

Protagonisti del film The Apparition sono un gruppo di amici, Patrick, Lydia, Ben e Greg, con interessi particolarmente diversi rispetto a quelli dei loro coetanei. Sono infatti affascinati dagli esperimenti relativi alla comunicazione con i fantasmi o le creature dell’aldilà. Una sera, i quattro decidono di ridare vita ad un esperimento durante il quale evocare lo spirito di un defunto. Il gruppo segue attentamente le indicazioni, ma il risultato non è quello che immaginavano. Ben presto, infatti, una spaventosa serie di fenomeni paranormali inizia a verificarsi e i quattro amici scoprono con orrore di aver risvegliato un’oscura entità dormiente che inizia a perseguitarli senza pietà.

La spiegazione del finale

Nel corso del film, Ben e Kelly iniziano dunque a fare esperienza di strani fenomeni. Le cose si complicano quando Ben riceve 36 e-mail “urgenti” da Patrick che lo informano prima di un nuovo tentativo di esperimento Charles, poi di un avvertimento che “il contenimento è fallito” e infine “sei in pericolo”. Dopo aver assistito ad una nuova apparizione, la coppia terrorizzata si reca quindi in un hotel, ma viene attaccata anche lì. Mentre fuggono, ricevono una chiamata da Patrick e lo incontrano. Patrick spiega quindi che l’esperimento iniziale ha permesso a un’entità maligna di entrare nel loro mondo.

Patrick aggiunge però di aver costruito una stanza circondata da una corrente negativa che ritiene lo protegga da questa entità. Insieme, tornano a casa di Kelly e Ben per tentare quindi un nuovo esperimento e contenere la demoniaca presenza. Durante l’esperimento, la casa inizia a tremare e ad andare in frantumi per via della potenza di quanto stanno compiendo, fino a quando poi tutto si ferma bruscamente. Durante una pausa, mentre Kelly e Ben sono fuori, Patrick viene a quel punto trascinato nell’oscurità e scompare. Non riuscendo a trovarlo, i due decidono di fuggire nella camera di sicurezza da lui brevettata.

All’interno della casa, sentono la registrazione del diario personale di Patrick, nel quale sono riportate le informazioni sui membri dell’esperimento originale. Dei sei originari, due sono morti, uno si è suicidato e gli altri tre sono scomparsi. Ben, dopo essere entrato nella camera di sicurezza, scompare subito senza lasciare traccia. Terrorizzata, Kelly esce dalla camera e si ritrova davanti al cadavere contorto di Ben. A quel punto, la registrazione di Patrick spiega che l’entità diventa più forte con ogni persona che riesce a fare sua e che logora le sue vittime finché queste non sono troppo deboli per resistere.

Kelly comprende – e gli spettatori con lei – che l’entità è dunque ora dotata di una forza spaventosa e potenzialmente inarrestabile. Nel tentativo di sfuggirle, Kelly vaga senza meta fino a quando non ed entra in un centro commerciale Costco vuoto. Sapendo di non avere scampo, entra nell’ipermercato e si dirige verso la sezione campeggio. Si introduce in una tenda e aspetta di essere uccisa dall’entità, avendo ormai completamente rinunciato a resistere. L’entità non tarda ad arrivare: alcune mani appaiono da dietro a Kelly e l’afferrano portandola nell’oscurità che chiude il film. Non è però noto se l’entità sparisca con la morte dell’ultima persona legata all’esperimento o si sposti altrove nella sua fame di vita umana.

Il trailer di The Apparition

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. The Apparition è infatti disponibile nel catalogo di Prime Video e Apple iTunes. Per vederlo, basterà noleggiare il singolo film, avendo così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. È bene notare che in caso di noleggio si avrà soltanto un dato limite temporale entro cui guardare il titolo. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 7 marzo alle ore 21:15 sul canale Italia 2.