The Apparition: la vera storia dietro il film horror

Molto spesso i film di genere horror rielaborano eventi, leggende o teorie esistenti nella realtà per i propri racconti. Di particolare interesse di questo filone sono i lungometraggi incentrati su vicende paranormali, tra cui si annovera il recente The Apparition, film del 2012 scritto, diretto e prodotto da Todd Lincoln, qui al suo debutto cinematografico. Per l’occasione, egli si è cimentato nel dar vita ad un film che si anima a partire dal celebre e inquietante Philip Experiment, in cui si cercò di determinare la possibilità di comunicare con fantasmi immaginari attraverso alcuni elementi fittizzi su di essi.

Nonostante si ispiri a questo esprimento, il film finito ha dovuto affrontare pesanti accuse di plagio e di aver preso spunto da vari altri film horror, tra cui The Ring (1998), Pulse (2001), The Grudge (2002) e Paranormal Activity (2007), tutti basati sull’orrorifica manifestazione di fantasmi. In particolare, le numerose similitudini con Pulse, hanno spinto alcuni a ritenere che The Apparition potrebbe essere un remake non ufficiale e non dichiarato del celebre horror giapponese. Al di là di queste vicende, il film comunque non ottenne particolare fortuna al momento della sua uscita in sala.

Anzi, la ricezione inziale nei suoi confronti è stata piuttosto negativa. Nonostante i suoi difetti, però, negli anni è diventato un film particolarmente ricercato dagli amanti di questo filone, che ritrovano qui elementi horror di particolare fascino. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Apparition. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla vera storia a cui si ispira. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The Apparition

Protagonisti del film The Apparition sono un gruppo di amici, Patrick, Lydia, Ben e Greg, con interessi particolarmente diversi rispetto a quelli dei loro coetanei. Sono infatti affascinati dagli esperimenti relativi alla comunicazione con i fantasmi o le creature dell’aldilà. Una sera, i quattro decidono di ridare vita ad un esperimento durante il quale evocare lo spirito di un defunto. Il gruppo segue attentamente le indicazioni, ma il risultato non è quello che immaginavano. Ben presto, infatti, una spaventosa serie di fenomeni paranormali inizia a verificarsi e i quattro amici scoprono con orrore di aver risvegliato un’oscura entità dormiente che inizia a perseguitarli senza pietà.

Ad interpretare i protagonisti del film vi sono alcuni attori già particolarmente popolari e altri che lo sarebbero diventati solo qualche anno dopo questo titolo. Nei panni di Kelly, la ragazza di Ben, si ritrova dunque l’attrice Ashley Green, nota in particolare per essere stata la vampira Alice Cullen nella saga di Twilight. Il ragazzo di lei, Ben, ha invece il volto di Sebastian Stan. L’attore, all’epoca noto principalmente per essere stato Carter Baizen nella popolare serie Gossip Girl, è oggi particolarmente celebre per il ruolo di Bucky Barnes alias Winter Soldier nel Marvel Cinematic Universe.

Julianna Guill, attrice nota per essere stata tra i protagonisti del remake di Venerdì 13, interpreta qui Lydia. Altro noto attore presente nel film è Tom Felton, nei panni di Patrick. Questi è unanimemente ricordato per la sua interpretazione di Draco Malfoy in tutti i film della saga di Harry Potter. In ultimo, Luke Pasqualino interpreta Greg, anche lui facente parte del gruppo di ragazzi protagonisti. L’attore è in particolare noto per le serie Skins e The Musketeers, interpretando D’Artagnan in quest’ultima. Il cast è poi concluso dall’attore Rick Gomez nel ruolo di Mike.

La vera storia dietro il film

Il Philip Experiment è stato un esperimento di parapsicologia condotto nel 1972 a Toronto, Ontario, per determinare se i soggetti possono comunicare con fantasmi immaginari attraverso le aspettative della volontà umana. Questo fu condotto da una società di ricerca parapsicologica di Toronto guidata dal genetista matematico Dr. A.R. George Owen e supervisionata dallo psicologo Dr. Joel Whitton. L’obiettivo era quello di creare un personaggio fittizio attraverso una metodologia mirata e poi “tentare” di comunicare con esso attraverso una seduta spiritica. Il personaggio creato e concordato fu chiamato Philip Aylesford, indicato come Philip durante il test.

La sua storia fittizia coincideva in parte con eventi e luoghi reali, ma con molteplici contraddizioni ed errori. Nato nel 1624 in Inghilterra, ebbe una carriera militare precoce e fu nominato cavaliere all’età di sedici anni. Partecipò alla guerra civile inglese e divenne amico personale di Carlo II, lavorando per lui come spia. Phillip si sposò infelicemente con una donna di nome Dorothea e in seguito si innamorò di una ragazza rom che fu accusata di stregoneria e bruciata sul rogo. Disperato, Phillip si suicidò nel 1654 all’età di trent’anni.

Inizialmente, le sedute spiritiche non hanno prodotto nessun contatto, nessuna comunicazione e nessun fenomeno. Owen ha poi modificato le condizioni del test abbassando le luci e cambiando l’ambiente per imitare quello di una seduta spiritica più “tradizionale”. I partecipanti cominciarono a quel punto ad avvertire una presenza, vibrazioni del tavolo, brezze, echi inspiegabili e suoni che corrispondevano alle risposte alle domande sulla vita di Philip. A un certo punto il tavolo si è inclinato su una sola gamba e altre volte si è mosso nella stanza senza alcun contatto umano.

Sebbene audio, video e testimonianze documentino i fenomeni paranormali, Philip non è mai effettivamente apparso ai partecipanti. L’esperimento è stato poi criticato per la mancanza di controlli solidi e per i risultati ambigui dovuti all’inaffidabilità delle sedute spiritiche. Test ripetuti, che hanno creato personaggi fittizi chiamati “Lilith” e “Humphrey”, hanno dato risultati simili in circostanze analoghe ma sono sempre stati giudicati inconcludenti, portando a ritenere i fenomi avvertiti dai partecipanti come semplici effetti di isteria collettiva. Ad ogni modo, l’esperimento è stato fonte di ispirazione per The Apparition.

Il trailer di The Apparition e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. The Apparition è infatti disponibile nel catalogo di Prime Video e Apple TV. Per vederlo, basterà noleggiare il singolo film, avendo così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. È bene notare che in caso di noleggio si avrà soltanto un dato limite temporale entro cui guardare il titolo. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 5 aprile alle ore 21:15 sul canale Italia 2.