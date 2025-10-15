The Conjuring – Il caso Enfield: la spiegazione del finale del film

The Conjuring – Il caso Enfield (qui la recensione) ha continuato le avventure delle versioni cinematografiche di Ed e Lorraine Warren, con il finale del film che ha ampliato l’universo e ha persino creato un cattivo generale per il franchise. Uscito nel 2016, il film ha riportato Ed, interpretato da Patrick Wilson, e Lorraine, interpretata da Vera Farmiga, a indagare su un caso di fantasmi in Inghilterra. Il film è basato sul loro lavoro con gli Hodgson attraverso le loro esperienze con il poltergeist di Enfield.

La spiegazione del colpo di scena demoniaco e inquietante: chi è Valak

Il grande colpo di scena di The Conjuring – Il caso Enfield rivela che Bill Wilkins non è il vero artefice delle sofferenze della famiglia Hodgson, presentando il demoniaco Valak come una minaccia generale per l’intera serie. Il film si concentra in gran parte sui Warren e sui loro tentativi di aiutare Janet Hodgson a liberarsi dalla sua apparente possessione. All’inizio sembra che la crisi sia stata causata da Wilkins, il fantasma rancoroso di qualcuno che in passato viveva nella casa degli Hodgson. Tuttavia, verso la fine del film, si scopre che Wilkins in realtà non è affatto malvagio.

In realtà, era stato costretto a prendere di mira Janet per volere di Valak. Valak è una forza demoniaca introdotta in questo film sotto forma di suora. Rapidamente affermatasi come antagonista di Lorraine, Valak è diventata progressivamente una delle principali antagoniste dell’universo cinematografico di Conjuring. The Nun e The Nun 2 si concentrano direttamente sul personaggio, rivelando che il demone era stato imprigionato per secoli prima di liberarsi. Negli eventi dei film di The Conjuring, Valak aveva sviluppato un’ostilità nei confronti dei Warren e aveva apertamente cercato di metterli in pericolo.

Come Lorraine ed Ed sopravvivono e sconfiggono Valak

Oltre al pericolo che corre Janet, Lorraine trascorre The Conjuring – Il caso Enfield terrorizzata da una visione che ha avuto l’anno precedente e che sembrava preannunciare la morte di Ed. La visione era stata causata da Valak, che sembra essere anche la forza demoniaca responsabile della possessione avvenuta nella famigerata casa di Amityville. Questa storia fa da apertura al film e sembra essere la causa principale che spinge il demone a perseguire i Warren.

Quando i Warren capiscono la verità su Wilkins e tornano di corsa per aiutare Janet, Ed finisce in una situazione che sembra pericolosa, simile agli eventi profetizzati da Lorraine. Tuttavia, i precedenti incontri di Lorraine con Valak le hanno dato la possibilità di scoprire il vero nome del demone. Questo si rivela essere l’unico modo per bandire il demone all’inferno. Grazie a questa conoscenza, Lorraine è in grado di affrontare Valak e costringere il demone a tornare all’inferno. Questo libera Janet dall’influenza di Valak e le dà la possibilità di salvare Ed prima che possa cadere e morire.

Perché Valak stava manipolando lo spirito di Bill Wilkins

Bill Wilkins è inizialmente la minaccia più urgente di The Conjuring – Il caso Enfield, ma si rivela essere una pedina involontaria nei piani di Valak. Mentre lo spirito vuole semplicemente passare all’aldilà per stare con la sua famiglia, Valak lo costringe a rimanere sulla Terra come parte di un piano per tormentare gli Hodgson e prendere di mira i Warren. La ragione principale dietro a tutto questo sembra essere parte di un piano per nascondere il coinvolgimento di Valak. Sebbene il demone sia potente, le sue caratteristiche demoniache gli conferiscono una debolezza evidente che può essere usata contro di lui.

Una volta scoperta la vera natura del demone, i Warren potrebbero usare il suo nome per bandirlo all’inferno. Usando Wilkins come intermediario, Valak sperava di mettere in atto i suoi piani prima che i Warren potessero scoprire la chiave per sconfiggerlo. Se fossero stati troppo occupati a pensare che si trattasse semplicemente di una possessione spettrale o addirittura di una messinscena della famiglia Hodgson, i Warren non sarebbero stati in grado di contrastare Valak prima che delle vite innocenti andassero perdute, comprese potenzialmente le loro. Questo è il motivo per cui Valak ha costretto Wilkins a prendere di mira la famiglia, anche se lo spirito non nutriva alcuna vera malvagità nei loro confronti.

The Conjuring – Il caso Enfield introduce il vero cattivo della serie

L’aspetto unico e le tattiche spaventose di Valak lo hanno reso un cattivo memorabile per la serie, che ha progressivamente rivelato la portata dell’influenza di Valak sul mondo. Mentre Valak è stato introdotto in The Conjuring – Il caso Enfield, gli eventi dei film The Nun hanno rivelato il lignaggio delle suore che inizialmente avevano il compito di contenere il demone e come alla fine esso sia riuscito a liberarsi. È stato suggerito che Valak fosse anche direttamente collegato alla storia di Annabelle. In Annabelle 2: Creation, è stato rivelato che Valak era segretamente presente durante il soggiorno di suor Charlotte in Romania.

In seguito, una falsa sorella Charlotte attira Janice nel fienile dove può essere posseduta da Malthus, la forza demoniaca all’interno della bambola Annabelle. Ciò implica che Valak fosse presente durante la possessione di Janice da parte di Malthus e potrebbe anche aver svolto un ruolo chiave nel portare la ragazza da Annabelle. È interessante notare che Valak non è apparso nei film successivi ambientati più avanti nella linea temporale (come Annabelle 3), il che suggerisce che il demone sia rimasto all’inferno dopo gli eventi di The Conjuring – Il caso Enfield. Tuttavia, rimane la possibilità che il demone possa liberarsi, mettendo nuovamente in pericolo i Warren.

Come il finale di The Conjuring – Il caso Enfield amplia il mondo paranormale dei Warren

L’introduzione di Valak nel mondo dei film di The Conjuring non è l’unico modo in cui il film amplia la portata del franchise. Una parte importante di The Conjuring – Il caso Enfield è il modo in cui si espande oltre i Warren e gli Hodgson per toccare altri investigatori e fenomeni di infestazione. Il film si apre con i Warren alle prese con un altro caso di infestazione, quello della casa di Amityville. Questo mette in evidenza il numero di diversi casi di infestazioni e possessioni con cui i Warren hanno dovuto confrontarsi nel corso degli anni e mostra come questi possano estendersi oltre i confini nazionali per diventare una minaccia globale.

The Conjuring – Il caso Enfield richiama anche l’attenzione sul fatto che nel mondo esistono altri investigatori del soprannaturale, come Maurice Grosse e Anita Gregory. Questo suggerisce l’idea che i Warren non siano affatto gli unici in grado di affrontare le forze soprannaturali all’opera nel loro mondo. Il film torna anche alla collezione di oggetti soprannaturali e cimeli di Ed e Lorraine, ampliando ulteriormente la portata della serie e preparando direttamente gli eventi di Annabelle Comes Home.

Cosa è successo alla vera famiglia Hodgson dopo The Conjuring – Il caso Enfield

Uno dei grandi punti di forza della serie The Conjuring è il modo in cui utilizza storie di possessioni reali come ispirazione per le sue trame. Esiste una certa controversia sul fatto che le apparizioni fossero reali o meno, che si estende anche all’esperienza degli Hodgson. Sebbene non ci fosse nessuna suora demoniaca e i Warren fossero meno coinvolti nella storia vera di quanto descritto in The Conjuring – Il caso Enfield, essi si recarono comunque in Inghilterra per incontrare gli Hodgson dopo che questi ultimi erano stati perseguitati dallo spirito di Bill Wilkins. Dopo gli eventi del film e la loro esperienza con il poltergeist di Enfield, la famiglia Hodgson cercò di ritrovare un senso di normalità.

Purtroppo, il rapporto tra Janet e sua madre ha sofferto negli anni successivi alla loro esperienza soprannaturale. Come descritto nella serie docu-drama The Enfield Poltergiest, debuttata nel 2023, Janet alla fine lasciò casa e si sposò giovane. Anche se la maggior parte della famiglia è ormai deceduta, Janet ha continuato a parlare dell’incidente. Sebbene alcuni mettano ancora in dubbio la veridicità della storia, alcune testimonianze suggeriscono che anche altre famiglie che si sono successivamente trasferite nella ex casa degli Hodgson abbiano vissuto strani avvenimenti. Anche se The Conjuring – Il caso Enfield potrebbe aver drammatizzato la storia vera, è possibile che a Enfield siano ancora all’opera forze soprannaturali.