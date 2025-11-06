HomeCinema News2025

Sebastian Stan accenna a un futuro lontano dalla Marvel: “Per me è stato solo il primo passo”

Di Chiara Guida

-

Sebastian Stan
Sebastian Sten sul red carpet del Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Dal 2008, il Marvel Cinematic Universe ha portato al cinema (e in tv) molti amati eroi e cattivi del mondo dei fumetti. Mentre diversi attori di alto profilo si sono uniti alla timeline dell’MCU negli ultimi due anni, il viaggio potrebbe presto concludersi per un grande beniamino dei fan.

Durante la sua recente apparizione allo Stronger Podcast, Sebastian Stan ha parlato apertamente del suo futuro con i Marvel Studios e di quanto a lungo si vede interpretare Bucky Barnes. La star candidata all’Oscar ha dichiarato: “Devo cercare di offrire qualcosa di diverso rispetto a prima”.

Stan ha continuato: “E non ho mai favorito un ruolo rispetto a un altro. Il materiale Marvel, lo sentirò sempre, fino alla fine dei tempi, [mi] ha davvero aiutato a crescere come persona e come attore, e mi ha insegnato le relazioni”. Il co-protagonista di Falcon & The Winter Soldier ha sottolineato gli aspetti chiave del suo lavoro con star come “Robert Downey [Jr.] e Scarlett [Johansson] e tutte queste persone che ammirava”.

Mentre per lui “era un lavoro. Era una famiglia e mi ha dato un senso di appartenenza, e c’è sempre stato”, Stan ha sottolineato che il suo mandato nel MCU “è stato solo il primo passo per me”. L’attore è stato visto l’ultima volta sul grande schermo nel MCU come parte del cast del film Thunderbolts*.

Stan si è unito per la prima volta al franchise di supereroi nel 2011, dando vita a Bucky in Captain America: Il Primo Vendicatore durante la Fase 1. La cronologia di Bucky nell’MCU include apparizioni nell’intera trilogia di Captain America, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, oltre a cameo in Black Panther e Captain America: Brave New World.

Il 26 marzo 2025, Sebastian Stan è stato uno dei tanti attori rivelati come parte del cast di Avengers: Doomsday durante la diretta streaming a sorpresa dei Marvel Studios per il capitolo della Fase 6. Le riprese principali di questo capitolo si sono concluse il 19 settembre 2025.

Non è noto se il Bucky di Stan farà parte del cast di Avengers: Secret Wars, poiché le riprese del finale della Fase 6 devono ancora iniziare. Ma con l’ultimo film della Saga del Multiverso che dovrebbe resettare l’MCU, il 2027 potrebbe potenzialmente essere l’ultima volta che molte star di lunga data del franchise, tra cui Sebastian Stan, interpretano i rispettivi personaggi.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

