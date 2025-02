Misteri dal profondo, la spiegazione del finale: quali segreti si nascondono nell’abisso?

Diretto da Scott Derrickson, noto per Doctor Strange e The Black Phone, Misteri dal profondo (The Gorge) fonde azione, romanticismo e horror per creare un’inquietante lenta combustione che si trasforma in una battaglia per la sopravvivenza. Affidandosi ai suoi due protagonisti, Levi (Miles Teller) e Drasa (Anya Taylor-Joy), per portare avanti la narrazione, il film è claustrofobico e presenta dialoghi minimi. Entrambi sono reclutati come cecchini d’élite e sanno molto poco dell’operazione che stanno intraprendendo. Sanno solo che saranno posizionati in una torre di avvistamento su entrambi i lati di una gola, con precise istruzioni di non comunicare con l’altro lato. Naturalmente, infrangono quella regola, si legano per le loro somiglianze e le cose vanno male molto rapidamente, in più di un modo.

Cosa c’è dentro la gola?

Dopo aver trascorso alcuni mesi esplorando la base, e chiaramente diventati irrequieti, Levi e Drasa iniziano a comunicare tra loro attraverso grandi cartelli scritti, visti attraverso i rispettivi binocoli. Drasa, in particolare, sta lottando da sola, poiché suo padre le aveva detto che si sarebbe sottoposto a eutanasia mentre lei era via. La loro conversazione è sarcastica e spensierata, indicando immediatamente il loro senso di sé condiviso. Tuttavia, le loro chiacchierate finiscono bruscamente quando Levi vede queste creature umanoidi arrampicarsi sul lato della parete della gola, che il suo predecessore aveva chiamato gli uomini cavi. Questo è il primo indizio che le creature nella gola non sono solo senzienti ma anche fisicamente capaci, rappresentando una vera minaccia se raggiungono le torri.

Dopo essere riuscito a liberarsi delle creature, Levi usa una teleferica per raggiungere Drasa e i due condividono una cena romantica che si conclude con un bacio. La loro intesa è innegabile, nonostante il poco tempo trascorso insieme. Entrambi condividono il senso di colpa che deriva dall’uccidere un altro essere umano, quindi una comprensione reciproca li avvicina. Mentre Levi se ne va, la teleferica si rompe e lui cade nel burrone, quindi Drasa lo segue per assicurarsi che sia al sicuro. Qui, Misteri dal profondo (The Gorge) ci offre il primo assaggio di ciò che si cela sotto tutta la miseria, un paesaggio ambrato desolato coperto da una coltre di nebbia. Qui il film passa da un’affascinante storia d’amore a un’azione fantascientifica, mentre Levi e Drasa si muovono nel paesaggio, abbattendo il maggior numero possibile di uomini cavi e cercando di tornare in salvo. Durante il combattimento, si ritrovano in una chiesa, dove trovano un gruppo di scheletri con il cianuro in mano, il che li spinge a chiedersi quale destino possa essere peggiore della morte.

Dopo che Drasa viene catturata, Levi la segue e la salva, finendo inavvertitamente in quella che sembra essere una base di ricerca. Mentre i due si guardano intorno, trovano un vecchio generatore e una videocassetta. Sullo schermo appare uno scienziato degli anni ’40 che spiega che la struttura era stata progettata per costruire un’arma chimica in grado di competere con la bomba atomica. Tuttavia, gli esperimenti hanno portato alla creazione di una tossina che ha causato la mutazione degli esseri umani, combinando il loro DNA con quello di piante e animali: il risultato sono gli uomini cavi.

Come finisce Misteri dal profondo (The Gorge)?

Mentre si addentrano sempre più nella struttura, Levi trova un computer che sicuramente non sarebbe esistito negli anni ’40 e i due alla fine capiscono il vero scopo della gola. L’esercito americano sta usando la tossina mortale per creare un esercito di super soldati, creature letali per la loro forza ma anche tattiche. Levi clicca su una misteriosa cartella intitolata Straydog, che è un protocollo per decimare la gola nel caso in cui i cloaker falliscano e la loro posizione venga compromessa. Dopo essere riusciti a ritrovare la strada per risalire con una jeep, i due si separano di nuovo e Levi completa il suo controllo radio obbligatorio. Tuttavia, inaspettatamente sente la voce del capo della missione, Bartholomew (Sigourney Weaver), che gli chiede se ha qualche informazione sul perché i sistemi nella gola siano stati attivati. Dopo che lui risponde “negativo”, sullo schermo di Bartholomew appaiono Levi e Drasa che guardano nella telecamera, e lei dice a Levi di neutralizzare il suo contrappunto.

Rendendosi conto di essere in pericolo, Levi e Drasa corrono mentre un elicottero vola in cerchio sopra di loro. Avendo chiaramente pianificato tutto in anticipo, i due prendono posizione e sparano ai mimetizzati, attivando Straydog. Con due minuti per mettersi in salvo, Drasa riesce a raggiungere una radura, ma Levi presumibilmente non ce la fa, visto che viene visto sprofondare in una pozza d’acqua. Bartholomew e i suoi soldati sull’elicottero vengono uccisi dall’esplosione.

Dopo aver accettato di incontrarsi in Francia fuori campo, Drasa aspetta vicino alla gola per confermare di non essere infettata dalla tossina prima di andare a ricongiungersi con Levi. Tuttavia, lui non si presenta, lasciando invece una poesia che aveva scritto per lei. Qualche mese dopo, Drasa ha abbandonato la vita militare e lavora in un bar. Mentre serve un gruppo di clienti, vede Levi seduto a uno dei tavoli, permettendo ai due di riunirsi finalmente ed essere liberi.