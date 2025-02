Scarface, la spiegazione del finale: qual è il destino di Tony Montana?

Il ruolo più apprezzato di Al Pacino potrebbe essere stato quello di Michael Corleone, ma la sua interpretazione più rumorosa e indimenticabile è probabilmente quella di Scarface di Brian De Palma. Lo spirito del film si fonde con quello di Pacino, che offre un’interpretazione indimenticabile nei panni di Tony Montana, con un’ascesa e una caduta che lasciano il segno. Anche se il film fu recensito duramente al momento dell’uscita, nel corso degli anni è diventato un cult, spesso in cima alle classifiche dei film di gangster. La performance di Pacino, la storia avvincente e le scenografie sontuose sono tutti elementi che contribuiscono al suo fascino, ma ciò che lascia davvero un segno indelebile è il finale ipnotico del film.

Cosa succede in Scarface?

Il film è ambientato negli anni ’80, quando le tensioni tra Cuba e gli Stati Uniti erano in aumento. Molti cittadini cubani che si consideravano prigionieri politici cercavano asilo negli Stati Uniti. Così Fidel Castro, il leader comunista di Cuba all’epoca, rilasciò circa 25.000 fuggitivi, mandandoli negli Stati Uniti. E uno di questi fuggitivi è Tony Montana (Al Pacino), un tipo duro e irascibile che vuole fare qualcosa di buono per se stesso nella terra dei sogni. Montana non ottiene facilmente la sua carta verde americana, deve uccidere un comunista per ottenerla. Ma non che gli importi, ovviamente (“Ucciderei un comunista per divertimento, ma per una carta verde lo farei a pezzi per bene.”) Dopo aver ucciso, Montana riceve la sua carta verde, insieme al suo fedele complice, Manny (Steven Bauer). I due lavorano per un po’ in un ristorante, ma Montana crede di essere destinato a cose più grandi.

Tony finalmente ha la possibilità di mettersi in luce dopo aver incontrato il boss della droga di Miami, Frank Lopez (Robert Loggia). Lavorando per lui, Tony impara i trucchi del mestiere e accumula ricchezza e influenza. Ma l’ambizione di Tony è troppo grande per lasciarlo in un posto qualsiasi, e ben presto uccide Frank e inizia a lavorare con Sosa (Paul Shenar), un signore della droga boliviano estremamente ricco e potente. L’impero della cocaina di Tony gli dà grande successo: vive in una villa assurdamente ostentata, ha una tigre come animale domestico e una bella donna che ha sempre desiderato come moglie.

Ma niente di tutto ciò si traduce in felicità. Semmai, Tony diventa sempre più infelice e diffidente nei confronti di chi lo circonda. Sua madre disapprova la sua strada criminale e non vuole avere niente a che fare con lui, sua moglie si stanca della sua ossessione per il denaro e lo lascia, il suo amico Manny si stanca di essere guardato dall’alto in basso e sua sorella Gina (Mary Elizabeth Mastrantonio) è frustrata dal suo atteggiamento iperprotettivo. Quindi, nonostante abbia tutto ciò che desidera, Tony è più solo che mai. Inoltre, viene incastrato dal fisco e rischia un paio d’anni di prigione. Ma Sosa gli viene in aiuto e gli propone che se Tony lo aiuta a sbarazzarsi di un certo attivista di alto profilo, non dovrà passare del tempo in prigione. Tony accetta l’accordo, ma quando arriva il momento di agire, esita perché l’attivista è con la moglie e i figli, e Tony sarà anche un gangster spietato, ma non è privo di principi. Questo atto di misericordia lo mette nella lista nera di Sosa, che invia un esercito di squadre di sicari per far fuori Tony.

Come finisce Scarface?

Dopo il fallito tentativo di omicidio, Tony torna a casa e scopre che sua sorella è scomparsa. Indagando, scopre che Gina è a casa di Manny e, in un impeto di rabbia, uccide Manny. Ma poi si pente della sua decisione quando Gina gli rivela che si sono sposati da poco e che stavano progettando di fargli una sorpresa. Tony porta Gina a casa sua, la fa addormentare con l’aiuto di alcune pillole e si abbandona alla cocaina e al rimorso. Ma quando Tony è seduto nel suo ufficio, fatto e immerso nel suo dolore e nella sua rabbia, Gina entra nella stanza con un sorriso maniacale, indossando solo una vestaglia. Ha una pistola in mano e follia negli occhi, si avvicina a Tony suggerendogli che ha ucciso Manny perché la voleva tutta per sé, e poi inizia a sparargli ripetendo: “Fottimi, Tony!”

Ma la sua furia vendicativa viene interrotta quando uno degli uomini di Sosa si presenta alle spalle di Tony e inizia a spararle con una pistola automatica. Tony abbatte il tiratore, ma non riesce a salvare Gina. E presto la sua villa si riempie di uomini di Sosa. Uccidono tutti gli uomini di Tony e stanno di guardia fuori dalla sua porta per finire anche lui. Ma Tony non ha alcuna intenzione di arrendersi facilmente, quindi carica il suo lanciagranate, urla una frase iconica – “salutate il mio amichetto!” – e fa saltare in aria la porta e gli uomini che lo aspettano per ucciderlo. E poi si lancia in una carneficina alimentata dalla cocaina, sparando proiettili indiscriminatamente a tutti quelli che lo circondano. E quando finisce i proiettili, non scappa, ma rimane lì, ingoiando tutti i proiettili, rifiutandosi di cadere. Solo dopo essere stato colpito da un fucile a bruciapelo cade in una pozza d’acqua accanto a un vistoso globo che dice “Il mondo è tuo”.

L’eredità duratura di Scarface

Ora, a 40 anni dalla sua uscita, Scarface rimane un film controverso, e non solo per la sua violenza sfrenata. I critici non riescono a mettersi d’accordo se sia un grande film o solo uno spettacolo vuoto che si crogiola nei suoi eccessi. Roger Ebert ha tenuto il film in grande considerazione, lodando il modo in cui Tony Montana è stato scolpito per essere un personaggio avvincente, che “rimane nella memoria, assumendo le dimensioni di una persona reale e tormentata”. D’altro canto, Leonard Maltin ha suggerito che il film è sgradevole e inutilmente violento e che “non offre nuove intuizioni, se non che il crimine non paga”.

È interessante notare che Martin Scorsese in qualche modo aveva previsto questo odio. A metà della prima del film, Scorsese si è rivolto al regista e gli ha detto: “Siete grandi, ma preparatevi, perché a Hollywood lo odieranno… perché parla di loro”. Anche se ora Scarface si è affermato come un classico di culto, il dibattito continua. Ma anche questa polarità di opinioni è una testimonianza dell’eredità duratura del film, nel modo in cui riesce ancora a eludere qualsiasi opinione conclusiva. Potrebbe non essere considerato il segno distintivo di un film che è un capolavoro, ma è certamente il segno distintivo di un film che è interessante in tutto e per tutto.

