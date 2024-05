The Legend of Tarzan: tutte le curiosità sul film con Alexander Skarsgard

Più volte portato sul grande schermo, il personaggio di Tarzan è in particolare noto grazie all’omonimo film d’animazione Disney del 1999. Tra le più recenti trasposizioni in live-action dell’uomo che ha fatto della giungla il suo regno, vi è invece The Legend of Tarzan (qui la recensione), lungometraggio del 2016 diretto da David Yates, celebre per aver diretto gli ultimi quattro film Harry Potter. Con questo titolo, il personaggio nato dalla penna da Edgar Rice Burroughs è così tornato al cinema in tutto il suo splendore, avvalendosi di grandi ricostruzioni scenografiche, straordinari effetti speciali e un ricco cast composto da diversi celebri nomi di Hollywood, tra cui figura anche un noto premio Oscar.

Per anni gli studios cinematografici hanno tentato di riportare sul grande schermo il noto personaggio e le sue avventure, senza però trovare il modo di concretizzare il progetto. Infine, dopo oltre dieci anni di tentativi, il film ottenne il suo via libera nel momento in cui Yates venne scelto come regista. Questi decise di avvalersi di grandi Studi Leavesden di Londra per ricostruire la giungla del Congo, luogo dove sono idealmente ambientate molte delle scene. Qui si tentò dunque di ricostruire nel modo più fedele possibile tale paesaggio, portando ad un naturale innalzamento dei costi di produzione.

Con un considerevole budget di 180 milioni di dollari, il film si configurò dunque da subito come un potenziale rischio economico. Al momento del suo arrivo, in sala, tuttavia, questo venne scongiurato dal buono risultato ottenuto. The Legend of Tarzan arrivò infatti a guadagnare ben 356 milioni in tutto il mondo. Prima di lanciarsi in una visione del film, è certamente utile conoscere alcune delle principali curiosità legate al film, molte delle quali legate proprio al cast di attori protagonisti. Proseguendo nella lettura sarà dunque possibile scoprire queste come anche le piattaforme streaming dove è possibile ritrovare il titolo per una comoda visione casalinga.

La trama del film The Legend of Tarzan

La vicenda si apre verso la fine dell’Ottocento, quando John Clayton III, un tempo noto come Tarzan, vive ormai nuovamente in mezzo alla civiltà, a Londra, insieme a sua moglie Jane. In Congo, però, lì dove Tarzan è stato allevato dai gorilla, qualcuno ha però ancora un conto in sospeso con lui. Si tratta di Mbonga, capo di una tribù, che vuole vendetta per la morte del figlio, ucciso da Tarzan per vendicare l’uccisione della sua madre adottiva. Per una serie di coincidenze, in quelle terre si trova anche Léon Rom, inviato lì dal re belga Leopoldo II con la missione di trovare preziose risorse minerarie nella leggendaria città di Opar.

Dopo essere caduto nell’imboscata di Mbonga, Rom è costretto ad accettare un accordo: la vita di Tarzan in cambio di preziosi diamanti. Per questa ragione Leopoldo II persuade John a recarsi in Congo come rappresentante inglese, per collaborare alla spedizione. Sebbene sia inizialmente riluttante, l’uomo accetta l’incarico per accompagnare il funzionario americano George Washington Willis, il quale si propone di debellare il sistema schiavistico che il Belgio ha instaurato oltreoceano. Jane, Willis e John giungono in Africa ma non sanno che Rom e i suoi uomini li stanno aspettando. Il perfido mercenario attacca il gruppo, ospite di un villaggio Masai, e riesce a rapire Jane. Tarzan dovrà così compiere un viaggio incredibile nella giungla per salvare la donna che ama, affrontando i fantasmi del suo passato.

Il cast del film

Per dar vita a Tarzan, inizialmente, i produttori avevano considerato l’idea di affidare il ruolo al nuotatore olimpionico Michael Phelps. Tuttavia, in seguito, si preferì scegliere per tale compito un attore vero e proprio. Ad ottenere tale privilegio fu infine Alexander Skarsgard, il quale disse di aver accettato specialmente per poter far colpo su suo padre Stellan Skarsgard, il quale è notoriamente un grande fan di Tarzan. Per poter dar vita al personaggio, egli si sottopose ad una durissima dieta ed un allenamento particolarmente intensivo. Tutto ciò lo portò ad una radicale trasformazione fisica, necessaria a poter sfoggiare il fisico di cui Tarzan è solito essere dotato, nonché per poter eseguire personalmente molte delle sequenze più complesse.

Accanto a lui, nel film, si ritrova la candidata all’Oscar Margot Robbie nei panni di Jane. L’attrice ha raccontato di essersi preparata alla parte non solo allenandosi fisicamente, ma anche conducendo diverse ricerche per conoscere meglio il periodo durante il quale il film è ambientato. È poi presente Christoph Waltz nel ruolo di Léon Rom, militare belga realmente esistito nonché principale villain del film. Samuel L. Jackson interpreta invece George Washington Williams, politico e giornalista, anche questi realmente esistito durante i conflitti tra l’Inghilterra e il Congo. Djimon Hounsou è invece Capo Mbonga, l’altro grande villain del film, mentre Jim Broadbent interpreta il primo ministro inglese.

Il trailer di The Legend of Tarzan e dove vedere il film in streaming e in TV

Per gli appassionati del film è possibile fruire di The Legend of Tarzan grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Il film è infatti disponibile nel catalogo di Rakuten TV, Chili Cinema, Google Play, Apple TV, Now e Prime Video. Per vederlo, basterà sottoscrivere un abbonamento generale o noleggiare il singolo film. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. È bene notare che in caso di noleggio si ha soltanto un determinato periodo di tempo entro cui vedere il titolo. Il film sarà inoltre trasmesso in televisione il giorno lunedì 13 maggio alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.

Fonte: IMDb