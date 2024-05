Homefront: trama, cast e curiosità sul film con Jason Statham

Ormai volto noto del cinema d’azione statunitense, l’attore Jason Statham ha negli anni preso parte a film come Parker, Blitz, Safe e The Transporter. Nel 2013 è invece stato protagonista del thriller Homefront, diretto da Gary Fleder, già noto per opere appartenenti a questo genere, e scritto e prodotto da Sylvester Stallone, il quale non compare tuttavia come interprete. Il racconto da lui concepito si dimostra però di perfetto stile Stallone, con un ex agente della DEA chiamato a scontrarsi con un potente e malvagio signore della droga. Da qui si anima un film cupo, violento, ricco di adrenalina e azione, elementi di cui Statham si fa nuovamente portavoce.

Nonostante non compaia, quella di Homefront è una storia che Stallone aveva scritto per sé stesso anni prima ma poi mai realizzata. Questa è tratta dall’omonimo romanzo di Chuck Logan, ma sostanziali modifiche sono state fatte da Stallone al fine di permettere a Statham di poter interpretare il protagonista. Conosciutisi sul set di I mercenari, i due attori si sono piaciuti da subito e in Statham Stallone ha rivisto sé stesso da giovane. Proprio per questo ha infine deciso di riprendere in mano la sceneggiatura e offrirla al collega, il quale se ne è dichiarato entusiasta.

Con un budget di 22 milioni di dollari, Homefront è arrivato ad incassarne oltre 50, affermandosi come un buon successo e confermato la popolarità di Statham per questo genere di film. Per gli appassionati del suo cinema, oltre ai titoli più su citati, questo è assolutamente da non perdere. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama del film Homefront

Protagonista del film è l’ex agente della DEA Phil Broker, il quale ha abbandonato l’agenzia federale in seguito ad un brutto incidente, verificatosi durante una sua infiltrazione in un gruppo di spacciatori. Pieno di rimorsi, Broker decide di trasferirsi insieme a sua figlia Maddy nella cittadina in Louisiana dove è cresciuta la sua ormai defunta moglie. Qui la bambina inizia a frequentare una nuova scuola, trovandosi però a scontrarsi con un bullo di nome Teddy Klum. Dopo un loro scontro fisico, il preside decide di chiamare i rispettivi genitori e Phil si trova così convocato faccia a faccia con Jimmy Klum, con il quale a sua volta avrà un duro litigio.

Data l’offesa arrecata alla famiglia Klum, la moglie di Jimmy, Cassie, chiede l’intervento di suo fratello Gator Bodine, influente spacciatore locale, affinché egli spaventi Broker e lo induca a lasciare la cittadina. Il criminale entrerà così in azione, coinvolgendo anche Danny T, altro spacciatore finito in carcere a causa di Broker. Entrambi, con le rispettive bande, intraprenderanno una dura azione punitiva nei confronti dell’ex agente. Egli, però, non ha alcuna intenzione di lasciarsi intimidire e utilizzerà le sue abilità da soldato per sgominare i loro traffici.

Il cast del film

Come anticipato, nei panni dell’ex agente DEA Phil Broker vi è l’attore Jason Statham. Per lui, vedersi scelto da Stallone per un ruolo originariamente pensato per sé stesso è stata una delle consacrazioni della sua carriera. Come suo solito, egli si è allenato a lungo e duramente al fine di poter interpretare personalmente tutti i propri stunt, senza dunque ricorrere a controfigure. Allo stesso tempo, egli si è esercitato nell’utilizzo di diverse forme di arti marziali, così da poter risultare più credibile nei suoi combattimenti all’interno del film. Nei panni di sua figlia Maddy vi è invece la giovane attrice esordiente Izabela Vidovic.

Nei panni del criminale Gator Bodine si ritrova l’attore James Franco, il quale ha accettato il ruolo desideroso di poter recitare nei panni di un villain. La sua ragazza, Sheryl Mott, è invece interpretata da Winona Ryder. L’attrice ha ricoperto il ruolo attratta dalla natura di vittima e di carnefice allo stesso tempo del suo personaggio, che le permetteva dunque di esplorare nuovi aspetti di sé. Nei panni di Jimmy e Cassie Klum si ritrovano invece Marcus Hester e Kate Bosworth. Infine, si annovera anche la presenta di Frank Grillo nei panni di Cyrus Hanks, di Christa Campbell in quelli di Lydia e Rachelle Lefèvre come Susan Hetch. Chuck Zito è invece il criminale Danny T.

Il trailer di Homefront e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Homefront è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV e Amazon Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. È bene notare che in caso di noleggio si avrà soltanto un dato limite temporale entro cui guardare il titolo. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 13 maggio alle ore 21:20 sul canale Italia 1.

Fonte: IMDb