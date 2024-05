Edgar Wright in trattative per dirigere Barbarella con Sydney Sweeney

Alla fine del 2022 è stata riportata la notizia che Sydney Sweeney assumerà il ruolo della protagonista nel remake di Barbarella, il cult di fantascienza del 1968 con protagonista Jane Fonda, in cui un’astronauta del futuro viene inviata in missione per fermare uno scienziato malvagio la cui invenzione potrebbe distruggere la galassia. Nel novembre del 2023 alcuni rumor riportavano che il regista Edgar Wright (Last Night in Soho; Baby Driver; Scott Pilgrim Vs. the World) fosse in trattative per dirigere il film.

È ora Deadline, dopo mesi da quella prima indiscrezione, a confermare che Wright è effettivamente in trattative per ricoprire il ruolo di regista di Barbarella. Wright ha già in passato dichiarato di essere un grande fan del film originale e di averlo inserito nella sua lista dei migliori film di tutti i tempi. Non ci sarebbe dunque da sorprendersi se finisse con l’ottenere ufficialmente tale compito.

Il film è però ancora in fase di sviluppo, dato che Sweeney è molto impegnata e Edgar Wright è in piena fase di preparazione del reboot di The Running Man con Glen Powell, quindi il progetto non sarà il prossimo per nessuno dei due talenti. Jane Goldman e Honey Ross sono invece in trattative per scrivere la sceneggiatura. Goldman ha contribuito a lanciare franchise di successo come il reboot degli X-Men con James McAvoy e Michael Fassbender e Kingsman: Secret Service di Matthew Vaughn.

Cosa sappiamo sul remake di Barbarella?

Sydney Sweeney ha confermato per la prima volta il suo coinvolgimento nel progetto nell’ottobre 2022, condividendo su Instagram una foto dell’eroina con la didascalia “È ora di salvare l’universo”. Adattato dalla serie di fumetti dello scrittore e illustratore francese Jean-Claude Forest, l’originale Barbarella del 1968 aveva come protagonista Jane Fonda nel ruolo dell’eroina che viaggia nello spazio.

Anche se all’epoca il film non fu un successo al botteghino, nei decenni successivi si è guadagnato lo status di film di culto e Barbarella è considerata uno dei ruoli più iconici della Fonda sullo schermo. Sebbene negli ultimi anni siano stati ipotizzati diversi tentativi di riportare Barbarella sul grande schermo, nessuno è andato a buon fine. Fonda ha espresso la sua esitazione riguardo al reboot, dicendo: “Mi preoccupo di quello che sarà”.