The Silencing – Senza voce: la spiegazione del finale del film

Il film thriller d’azione del 2020 The Silencing – Senza voce presenta una trama tradizionale, ma il suo finale è piuttosto sorprendente. Si segue Rayburn Swanson (Nikolaj Coster-Waldau), un cacciatore redento con un disturbo da uso di alcol, la cui figlia Gwen è scomparsa cinque anni prima. Quando un cadavere viene ritrovato sulla riva di un lago, Rayburn incontra lo sceriffo Alice Gustafson (Annabelle Wallis) per identificarlo. Dopo aver stabilito che il corpo non è quello di Gwen, lo sceriffo si assume il compito di identificare la vittima e l’assassino. L’unico indizio sull’identità dell’assassino è una punta di lancia con incise le iniziali “M.B.”.

Tornato al suo rifugio per animali, l’ex cacciatore vede un uomo in tenuta mimetica che insegue una donna di nome Molly attraverso il bosco. Rayburn salva Molly dall’assassino, dandole rifugio in una trappola a spuntoni in disuso. Quando tornano alla capanna, l’assassino li attacca di nuovo. Alice arriva e nota un comportamento particolare che le fa credere che l’assassino sia suo fratello Brooks (Hero Fiennes Tiffin). Per proteggerlo, spara allora a Rayburn e chiede che venga arrestato. Quando lui fugge, un medico locale lo aiuta a curare le sue ferite. La trama avvincente di The Silencing – Senza voce porta a questo punto a un finale intenso, ricco di sequenze d’azione coinvolgenti e un colpo di scena sorprendente.

Chi è l’assassino? L’Identità e il suo movente

Sebbene Rayburn e Alice abbiano dei sospetti, l’identità dell’assassino rimane un mistero per tutta la durata di The Silencing – Senza voce fino alla fine. L’assassino non è altro che il dottor Boone, un medico che ha curato la ferita da arma da fuoco di Rayburn all’inizio del film. Questa rivelazione appare affrettata e confusa perché Boone ha pochissimo tempo sullo schermo prima di essere smascherato. Gli altri sospettati avevano almeno dei motivi, stabiliti in precedenza nel film, per commettere efferati omicidi. Non c’è quasi nessuna anticipazione o logica dietro la rivelazione del dottor Boone.

I moventi del dottor Boone hanno ancora meno senso della sua identità. Anni prima, la figlia del medico, Melissa, viene uccisa in un incidente stradale causato da un guidatore ubriaco. Questo distrugge completamente il suo stato mentale. Nel mezzo del suo dolore, decide di iniziare a rapire e uccidere ragazze adolescenti per salvarle dai genitori che non sentirebbero la loro mancanza. Il dottor Boone che rapisce ragazze adolescenti come sua figlia è in linea con il suo modo di pensare. Non vuole che affrontino le stesse conseguenze negative che ha subito sua figlia. Ciò che non ha senso è il motivo per cui le ucciderebbe. In sostanza, sta commettendo lo stesso atto della persona che ha ucciso sua figlia.

Cosa è successo alla figlia di Rayburn?

Rayburn è il protagonista centrale di The Silencing – Senza voce, e la scomparsa di sua figlia è la sua motivazione principale. Quando vede Molly che scappa dal dottor Boone in una tuta mimetica, mette a rischio la sua sicurezza apparentemente perché lei gli ricorda sua figlia. Rayburn non scopre cosa è realmente successo a Gwen fino a quando non smaschera il dottor Boone. Boone rivela di aver rapito Gwen a causa del disturbo da uso di alcol di Rayburn. Quando il dottore guarda Rayburn, vede un fallito e uno spreco di spazio, una percezione sociale comune delle persone con qualsiasi tipo di disturbo da uso di sostanze.

Quando il dottor Boone ha rapito Gwen, ha pensato che il padre fosse proprio come la persona che ha ucciso sua figlia a causa della malattia mentale di Rayburn. Nella sua mente, Rayburn non meritava di avere Gwen. Boone afferma anche apertamente che credeva che Rayburn avrebbe cresciuto Gwen rendendola “inutile” come suo padre. Sfortunatamente, questa mentalità sostenuta dal dottor Boone, ex moglie di Rayburn, e dal finale di The Silencing – Senza voce ignora completamente i fatti relativi al disturbo da uso di alcol.

Le persone affette da disturbo da uso di alcol hanno una malattia che influisce sulle loro funzioni cognitive, come il ragionamento e il controllo degli impulsi. La loro malattia non è un difetto caratteriale. In definitiva, l’unica cosa che salva il film dal demonizzare completamente le persone affette da questa malattia è il fatto che la persona principale che dice queste cose è un rapitore e un assassino.

Perché Rayburn smette di dare la caccia?

Prima degli eventi di The Silencing – Senza voce, Rayburn smette di cacciare e avvia un rifugio per animali. Sembra un cambiamento drastico da un estremo all’altro. L’unica spiegazione di Rayburn arriva quando parla ai bambini che visitano il suo rifugio. Dice loro che ha smesso di cacciare perché “a mia figlia non piaceva”. Tuttavia, la parte centrale e la fine del film rivelano dettagli che forniscono un quadro più completo del motivo per cui ha smesso.

Rayburn diceva la verità quando affermava che a sua figlia non piaceva, ma apparentemente non ha cambiato il suo comportamento fino a quando lei non è scomparsa. Potrebbe aver preso la decisione di onorare la sua memoria, come dimostra il fatto che il rifugio porta il suo nome. Tuttavia, è stato senza dubbio influenzato anche dal senso di colpa che provava per la scomparsa di sua figlia mentre lui era fuori a comprare alcolici.

Il significato del fienile in The Silencing – Senza voce

Quando Alice accompagna Brooks al suo appartamento all’inizio del film, lui le chiede di prendere una strada diversa. Lei non lo ascolta e lui va nel panico quando vede un fienile. Alice in seguito afferma che avrebbe dovuto adottarlo dopo la morte dei loro genitori. Il significato di queste scene diventa finalmente chiaro in un piccolo momento a poco più della metà del film. Alice va a parlare con Brooks e trova due ritagli di giornale nel suo appartamento vuoto. I titoli recitano: “Genitori affidatari accusati in un orribile caso di abuso su minori” e “Ragazzo adolescente tenuto rinchiuso in un fienile”.

Combinando queste informazioni con le scene precedenti, diventa chiaro che Alice si sente in colpa per aver lasciato suo fratello in una situazione in cui ha subito terribili abusi. Il fienile rimane un simbolo del trauma indiretto con cui lei non ha ancora fatto i conti. È anche il luogo in cui Brooks si reca per commettere atti di violenza, simboleggiando il ciclo di abusi. Questo lo rende uno dei luoghi di ripresa più significativi in The Silencing – Senza voce.

Il vero significato del finale di The Silencing – Senza voce

Alla fine di The Silencing – Senza voce, Rayburn spinge il dottor Boone in una trappola per animali, piuttosto che lasciare che Alice arresti l’assassino. In seguito, toglie i cartelli di ricerca, partecipa al funerale di Gwen e si sbarazza del suo alcol. Nel frattempo, Alice osserva mentre un escavatore demolisce il fienile. Queste ultime scene trasmettono il vero messaggio del film, anche se fuorviante. Il film dice agli spettatori che la chiusura permette alle persone di guarire dal trauma.

Anche se a prima vista questo è un sentimento bello, fraintende enormemente l’impatto a lungo termine di un trauma grave. Guarire da un trauma richiede molto più lavoro di quanto mostrato. Inoltre, il recupero dal disturbo da uso di alcol richiede più che semplicemente buttare via l’alcol. Nonostante queste discrepanze, il finale di The Silencing – Senza voce offre speranza in un mondo che è così spesso senza speranza, rendendo il suo messaggio prezioso.

LEGGI ANCHE: The Silencing – Senza voce: tutto quello che c’è da sapere sul film