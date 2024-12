The Six Triple Eight, la spiegazione del finale: chi ha scritto la lettera insanguinata e cosa diceva

The Six Triple Eight di Netflix si basa su una storia vera e stimolante che culmina in un finale potente. Il film, diretto da Tyler Perry, racconta la storia del 6888° Battaglione dell’Ufficio Postale Centrale, un battaglione composto interamente da donne nere durante la Seconda Guerra Mondiale. Il cast di Six Triple Eight vede la partecipazione di Kerry Washington nel ruolo del Maggiore Charity Adams, la prima donna di colore ad essere un ufficiale del Women’s Army Corps e l’ufficiale comandante del 6888° Battaglione.

Durante la guerra, si verificò un eccessivo arretrato di posta, poiché non c’era abbastanza personale per gestire i milioni di pezzi di posta che venivano inviati da e per il fronte. Questo problema, inizialmente trascurato, si trasformò in una questione importante, poiché i soldati americani durante la Seconda guerra mondiale non ricevevano lettere dai loro cari e i loro cari non ricevevano lettere dai soldati. La mancanza di comunicazione contribuì al declino del morale. Il film di Netflix rivela come il 6888° Battaglione affrontò questo problema e divenne un eroe non celebrato.

Come il Six Triple Eight ha smistato 17 milioni di pezzi di posta in meno di 90 giorni

Il generale Halt (Dean Norris) voleva vedere il 6888° Battaglione fallire, dando loro condizioni pessime e solo sei mesi per smistare 17 milioni di pezzi di posta. Sotto la guida di Adams, la sua unità lavorò instancabilmente, riuscendo a organizzare la posta arretrata da anni in meno di 90 giorni. La Adams fece dividere la sua unità in turni diurni e notturni, in modo che i progressi fossero compiuti a tutte le ore del giorno. Hanno sviluppato strategie intelligenti e assegnato persone con competenze specifiche per gestire determinate sfide.

Una di queste strategie prevedeva di capire quando le lettere erano state inviate per determinare dove l’unità fosse diretta in seguito. Nei casi in cui non c’erano informazioni sufficienti per determinare dove una lettera doveva essere spedita, le buste venivano aperte e le lettere venivano lette per trovare indizi che identificassero il destinatario. Per ogni lettera spruzzata di profumo, i soldati erano in grado di usare la loro conoscenza dei profumi per abbinare il mittente allo Stato in cui il profumo era venduto e quindi risalire al destinatario.

Chi ha scritto la lettera sporca di sangue a Lena e il suo significato

Conteneva un messaggio potente

Six Triple Eight inizia con un aereo che precipita in un campo di battaglia della Seconda Guerra Mondiale e una lettera macchiata di sangue che viene sottratta al pilota deceduto. Come spiegato nel finale, Abram David (Gregg Sulkin) ha scritto la lettera ed è il pilota morto che si è schiantato sul campo di battaglia all’inizio del film. Abram e Lena Derriecott King (Ebony Obsidian) erano innamorati e progettavano di vivere una lunga vita insieme dopo la fine della guerra. Dopo aver saputo della morte di Abrams, Lena decise di unirsi allo sforzo bellico per servire il suo Paese attraverso il 6888° Battaglione.

Mentre smista i milioni di pezzi di posta, la compagna di Lena, Johnnie Mae (Shantice Shanay), scopre la lettera macchiata di sangue e la consegna a Lena. Nella lettera, Abram sottolinea il suo amore per Lena e, pur sapendo che lei lo stava aspettando, incoraggia Lena a continuare a vivere e a godersi la vita senza di lui. Anche se la sua tragica morte significava la fine di un futuro con Lena, non voleva che questo le impedisse di continuare a vivere la sua bella vita.

Come le azioni dei Sei Tripli Otto hanno influenzato la Seconda Guerra Mondiale

Riaprirono le linee di comunicazione

Come si vede quando le lettere vengono consegnate alla fine del film, le azioni del 6888° Battaglione diedero un notevole impulso al morale. I soldati d’oltremare erano felicissimi di avere finalmente notizie dei loro cari a casa e i loro cari erano sollevati di avere finalmente notizie di loro. Le lettere furono consegnate nel 1945, l’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale. L’aumento della speranza e del morale aiutò i soldati a superare gli ultimi mesi di quella terribile guerra.

I membri del 6888° Battaglione furono spesso trattati male dai loro colleghi militari, i cui atteggiamenti pregiudizievoli nei confronti dell’unità erano in gran parte modellati dal razzismo e dal sessismo. Il generale Halt e altri non riuscirono ad andare oltre le loro opinioni bigotte. Tuttavia, c’erano anche molti membri dell’esercito che sapevano cosa aveva fatto il 6888° Battaglione e gli erano grati per aver riaperto le linee di comunicazione e aumentato il morale, come si vede dai soldati che li salutano alla fine del film.

I Six Triple Eight ebbero mai il riconoscimento che meritavano?

Non sono stati riconosciuti fino a molti decenni dopo

Nonostante la loro incredibile impresa, i membri del 6888° Battaglione non ricevettero alcun riconoscimento al loro ritorno negli Stati Uniti d’America. Anzi, furono trattati meglio in Europa che nel loro Paese d’origine. Molti decenni dopo, quando il Presidente Barack Obama era in carica, il 6888° Battaglione iniziò finalmente a ricevere un riconoscimento atteso da tempo, con i suoi membri che ricevettero la Medaglia d’Oro del Congresso per il Servizio, oltre all’erezione di un monumento per commemorare i loro successi.

In una clip mostrata durante i titoli di coda del film, la First Lady Michelle Obama ha reso omaggio a Mary Ragland e Alyce Dixon, che hanno servito entrambe nel Six Triple Eight. Il regista ha sottolineato come il 6888° Battaglione sia stata l’unica unità di colore nell’esercito degli Stati Uniti a prestare servizio oltreoceano durante la Seconda Guerra Mondiale. Uno dei motivi principali per cui è stato girato il film di Tyler Perry è che la straordinaria storia del 6888° Battaglione possa diventare più nota.

Che fine hanno fatto i veri membri del Six Triple Eight dopo la Seconda Guerra Mondiale?

La vera Lena appare alla fine del film

I vertici militari furono così impressionati dalla capacità del 6888° Battaglione di smistare 17 milioni di pezzi di posta così velocemente che inviarono l’unità a occuparsi di un altro arretrato di posta in Europa. Furono inviati a Rouen, in Francia, dove il 6888° Battaglione usò le sue strategie per organizzare e spedire la posta arretrata in un tempo record. Dopo la fine della guerra, tornarono negli Stati Uniti e ripresero le loro vite precedenti, senza sfilate di nastri o altri riconoscimenti in onore di ciò che avevano fatto.

In seguito la Adams si sposò, ebbe due figli e dedicò il resto della sua vita all’istruzione e all’attivismo, diventando anche preside di college e fondando il Black Leadership Development Program.

Una volta tornata a casa, Lena sposò il soldato Hugh Bell (Jay Reeves), conosciuto durante il periodo trascorso nel 6888° Battaglione. La vera Lena, oggi centenaria, è apparsa alla fine del film e ha condiviso lei stessa molte di queste informazioni. Quanto alla Adams, fu promossa tenente colonnello e andò a lavorare al Pentagono. In seguito si sposò, ebbe due figli e dedicò il resto della sua vita all’istruzione e all’attivismo, diventando anche preside di college e fondando il Black Leadership Development Program (via National Museum of the United States Army).

Il vero significato di Six Triple Eight

Una storia di speranza e resilienza su eroi non celebrati

The Six Triple Eight è una storia di speranza e resilienza umana. Lena, Adams e tutti i membri della loro unità sono stati respinti e sminuiti semplicemente perché erano donne di colore. Anche quando avevano un compito apparentemente impossibile, questo non le ha fermate dall’essere all’altezza della situazione e hanno lavorato insieme per garantire che i soldati e i loro cari ricevessero le loro lettere. La loro intraprendenza, determinazione e ingegno hanno fatto la differenza in innumerevoli vite.

Sebbene esistano molti film sulla Seconda Guerra Mondiale, ci sono ancora molte storie di coraggio e onore non raccontate. Questo rende ancora più significativo per Perry e il suo team creativo raccontare la storia del 6888° Battaglione, il cui contributo è stato sconosciuto e non riconosciuto per troppo tempo. Le donne di questa unità non hanno servito per la gloria, ma perché sapevano che era la cosa giusta da fare. The Six Triple Eight è una storia potente di eroi non celebrati.