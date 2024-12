Ferry 2, la spiegazione del finale: Ferry è morto? Cosa succede a Jezebel?

Ferry 2 è un’aggiunta del 2024 alla serie di thriller d’azione e criminali olandesi di Netflix, Ferry, anche se il fatto che questa nuova presentazione sia un film, mentre l’anno scorso era una serie, potrebbe confondere un po’ gli spettatori. Mentre il primo film omonimo e il successivo Ferry: The Series ci riportavano agli inizi della vita e della carriera di Ferry Bouman, il film sequel si svolge dopo gli eventi di Undercover, in cui il protagonista era stato catturato dalla polizia. La trama segue il viaggio di Ferry verso una vita di crimini e pericoli quando un membro della famiglia in difficoltà gli chiede aiuto, facendolo uscire dalla pensione. Nel complesso, Ferry 2 non offre nulla di nuovo o di eccitante e il franchise sta sicuramente perdendo il suo fascino, ed è anche per questo che i creatori fanno un certo passo per rinfrescare le cose proprio alla fine del film.

Avviso di spoiler

Di cosa parla il film di Netflix?

Ferry 2 inizia sulle calde e soleggiate spiagge della Costa Blanca, sulla costa meridionale della Spagna, dove molti anziani di tutta Europa vanno a trascorrere i loro giorni di pensione. Proprio come loro, anche il nostro protagonista, Ferry Bouman, vive in questo luogo, con l’intenzione di trascorrere qui il resto della sua vita, senza preoccuparsi della sua vita precedente. Dopotutto, Ferry aveva vissuto pericolosamente ed era diventato un noto criminale ricercato dalla legge durante la sua carriera professionale. Appartenente a un ambiente molto modesto e alimentato dalla rabbia di vedere il padre maltrattare quotidianamente la madre, Ferry aveva deciso di crearsi un nome e un’eredità. Quando gli si presentarono delle opportunità, le colse al volo e si ritrovò nel pericoloso ma redditizio business della droga nei Paesi Bassi e in Belgio.

Man mano che Ferry acquisiva esperienza sul campo, si trasformava in uno spacciatore incallito e in un capo banda che non doveva pensarci due volte prima di uccidere i suoi rivali o di torturarli quando necessario. Così, pochi anni dopo, Ferry Bouman si affermò come leader della più grande banda di spacciatori operante non solo nella regione ma anche a livello internazionale. Quando i suoi prodotti iniziarono a essere esportati in tutta Europa, Ferry fu coinvolto anche in una buona dose di omicidi e crimini simili, pur rimanendo indifferente alla natura violenta della sua professione. Voleva godersi i giorni con l’amore della sua vita, Danielle, che a poco a poco gli sembrava un sogno lontano. Nonostante abbia guadagnato tutte le ricchezze del mondo, Ferry ha iniziato a perdere tutte le persone più care della sua famiglia e del suo gruppo.

Se dapprima perse la cara sorella Claudia, deceduta a causa di un tumore alla testa, ben presto un’operazione di polizia per la sua cattura causò la morte dei suoi amici più stretti e dei suoi complici nel traffico di droga. Anche Danielle lo lasciò, dopo aver capito quanto fosse moralmente corrotto, prima che uno dei suoi stessi dipendenti, Dennis, lo vendesse alla polizia. Di conseguenza, Ferry viene arrestato e imprigionato per i suoi crimini, per poi essere rilasciato pochi mesi dopo. Nonostante la libertà, non poteva tornare alla sua vecchia vita e così Ferry fuggì in Spagna, dove vive da allora. Nel momento in cui Ferry 2decolla, lo si vede vivere in una piccola comunità, svolgendo il ruolo di Babbo Natale per i bambini del posto e cercando anche di corteggiare una sua coetanea. Ma questa vita tranquilla e regolare viene ancora una volta agitata e disturbata quando un parente della famiglia con cui desiderava tanto stare si presenta al suo camper, in cerca di aiuto.

Perché Jezebel viene da Ferry?

Quando Ferry torna al suo camper, dopo aver fatto una pausa dal lavoro di Babbo Natale locale e dopo aver ascoltato gli scherni di alcuni adolescenti che non lo amano molto, vede un giovane uomo in piedi all’esterno, come se facesse la guardia. Mentre si avvicina e gli chiede dei suoi affari, una giovane donna fa capolino dal camper: si tratta della nipote di Ferry, Jezebel. L’amata sorella del protagonista, Claudia, era morta in età relativamente giovane a causa di un tumore al cervello e anche sua figlia, Sonja, si era purtroppo ammalata dello stesso male. Anche Sonja è morta, lasciando una figlia piccola, Jezebel, che ha faticato ad accettare la perdita quando anche suo padre è morto, in circostanze misteriose. Sebbene Ferry avesse sempre voluto prendersi cura della sua famiglia, e in particolare della nipote della sorella, Jezebel, non poteva farlo perché la polizia lo stava già inseguendo.

Per questo motivo, è molto contento di vedere Jezebel nel suo camper, dopo otto lunghi anni, ma sospetta anche, a ragione, che ci sia qualcosa di sbagliato per cui lei è venuta da lui. Jezebel dichiara innanzitutto con calma di volere da lui cinquantamila euro, che ritiene essere una somma adeguata per compensare la mancanza del patriarca dalla famiglia per tutti questi anni. Ferry è ormai sicuro che qualcosa non va, e mentre insiste per saperne di più, si scopre che la nipote ha seguito le sue stesse orme. Jezebel e il suo fidanzato, Jer, avevano avviato un’attività di produzione e vendita di pillole di ecstasy, ma si erano imbattuti in un grosso problema quando avevano ricevuto un grosso ordine da un trafficante di droga di nome Lex van Dun.

Lex aveva già versato un acconto per la partita di droga che avrebbe dovuto ricevere da loro, con il quale Jezebel e Jer avevano acquistato un laboratorio e le materie prime per produrre le pillole. Tuttavia, prima che potessero produrre e consegnare l’ordine, la polizia bussò alle loro porte e confiscò l’attrezzatura e le materie prime. Quando Jezebel, impotente, ha informato Lex della questione, il gangster non ha voluto sentire scuse e ha insistito perché l’ordine di 250.000 pillole gli venisse consegnato senza ulteriori ritardi. Per questo motivo i due si sono rivolti a Ferry, chiedendo i soldi per poter ricominciare da capo e consegnare l’ordine. Sebbene Ferry Bouman si rifiuti inizialmente di partecipare a una situazione così incasinata, la notizia dell’aggressione fisica di Lex a Jezebel lo fa arrabbiare. Alla fine, Ferry decide di uscire dalla pensione e lasciare la Spagna per aiutare Jezebel e Jer in modo più diretto.

Cosa vuole davvero Lex da questo accordo?

Mentre torna dalla Spagna nella sua città natale, Ferry chiama una vecchia conoscenza per saperne di più sul malvagio Lex van Dun, e gli viene subito detto di stare attento. A quanto pare, Lex è un uomo che si diverte a torturare e uccidere le persone, e commette crimini orribili anche per capriccio, senza una particolare ragione. Ferry incontra Lex e gli dice che gli verrà restituito l’intero denaro che era stato dato a Jezebel come acconto e che l’accordo stipulato in precedenza verrà annullato. Ciò significa che non ci sarà più bisogno della droga ordinata e che Jezebel e Jer saranno liberi. Tuttavia, Lex si rifiuta di partecipare a questo accordo e insiste sul fatto che ha bisogno della partita di droga senza alcun fallimento. In modo psicopatico, Lex van Dun sostiene che l’ordine è stato fatto da qualcun altro e che lui deve eseguirlo per garantire che la sua reputazione nel mercato della droga non venga danneggiata in alcun modo.

È in questo momento che si scopre che Jezebel è entrata in contatto con Lex attraverso un altro suo conoscente, Dennis, al quale è molto legata. Dopo che il padre di Jezebel è stato ucciso e lei è rimasta orfana, è stato Dennis a prendersi cura di lei e ad aiutarla nei momenti di bisogno. Tuttavia, Ferry non è affatto felice di vedere Dennis, poiché è lo stesso uomo che aveva venduto il protagonista alla polizia, causandone l’arresto e l’incarcerazione. Attualmente, Dennis sembra lavorare per Lex e, sebbene continui a fingere di prendersi cura di Jezebel e Jer, in realtà è complice del vero piano ordito da Lex. Non appena Lex si accorge che Ferry Bouman è tornato in città, decide di far uccidere il veterano della droga per evitare qualsiasi concorrenza sul suo territorio.

Lex ingaggia quindi un assassino, Xia, per distruggere il camper di Ferry e uccidere l’uomo. Lo spacciatore psicopatico le ordina chiaramente di uccidere Jezebel e i suoi amici se tentano di intervenire, chiarendo che ovviamente non gli importa più della droga o dei soldi. Lex sa che, finché Ferry sarà vivo, dovrà lasciare Jezebel a piede libero, nonostante non sia riuscita a consegnare la droga in tempo. Anche se Lex può sicuramente ricostruire la sua reputazione in seguito, non vuole essere coinvolto in una situazione del genere perché non vuole inchinarsi a Ferry e accettare il suo ritorno. Per questo motivo, assume Xia per uccidere l’uomo e la sua famiglia, ma non si rende conto che Ferry ha già capito il suo piano e ha offerto all’assassino una somma molto più alta per uccidere Lex.

Perché Jezebel accoltella Dennis?

Al centro di Ferry 2 c’è una trama di tradimenti tenuta segreta per molti anni. Viene rivelato che Ferry stesso aveva ucciso il marito di Sonja, cioè il padre di Jezebel, quando aveva sospettato che l’uomo fosse una talpa nella sua banda. Tra i due c’è stato un litigio che ha portato Ferry a ordinare l’omicidio del marito di Sonja, ma lui crede sinceramente di averlo fatto solo per proteggere il resto della sua banda. Tuttavia, Dennis aveva iniziato a odiare Ferry a causa dell’omicidio di un uomo innocente, soprattutto perché era il padre di una giovane figlia che aveva già perso la madre. È stato soprattutto a causa di questo omicidio che Dennis ha deciso di dare le informazioni su Ferry alla polizia, e per questo odia ancora in larga misura il protagonista.

Sebbene Jezebel non abbia idea di ciò che il fratello di sua nonna ha fatto a suo padre, alla fine lo viene a sapere da Dennis in un momento molto intenso. A quel punto, aveva sentito Ferry parlare più volte di come Dennis fosse solo un traditore, ma aveva comunque mantenuto buoni contatti con l’uomo, solo per quello che aveva fatto per lei dopo che era rimasta orfana. Tuttavia, Jezebel diventa estremamente frustrata e pugnala Dennis, chiamandolo traditore. Può darsi che Jezebel non creda davvero a ciò che Dennis le dice di suo padre e che pensi che stia cercando di metterla ingiustamente contro Ferry. Oppure, potrebbe anche essere che Jezebel decida di agire in base agli eventi attuali, quando Ferry fa di tutto per tirarla fuori dai guai, mentre Dennis rischia la vita solo per far uccidere Ferry. Alla fine, Jezebel onora i suoi legami di sangue e sceglie di stare con Ferry, che spara a Dennis uccidendolo.

Ferry ha salvato Jezebel?

Nel finale di Ferry 2, Jezebel, Jer e Ferry devono affrontare un ultimo scontro con Lex e i suoi uomini. Sebbene il protagonista avesse ingaggiato Xia per uccidere il criminale, la donna non ha agito in tempo e si è scoperto che lavorava per Ferry, il che ovviamente l’ha portata a essere uccisa. Mentre Ferry e Jezebel eliminano gli uomini di Lex uno dopo l’altro, alla fine devono combattere contro il cattivo con estremo coraggio. Poiché Ferry è già stato colpito e si rende conto di essere in fin di vita, decide di sfruttare l’occasione per proteggere Jezebel a tutti i costi. Così, crea un diversivo per Jezebel e Jer per fuggire dal posto mentre si avvicina a Lex e sembra arrendersi a lui. Ma al momento giusto, Ferry estrae una seconda pistola e spara a Lex, prima di inciampare lui stesso su una panchina vicina. Nei suoi ultimi istanti, Ferry immagina che la sua amata, Danielle, si avvicini a lui e si sieda accanto a lui, il che rimane il suo più grande sogno irrealizzato, mentre muore sulla panchina tutto solo nella realtà.

La scena di metà film di Ferry 2 presenta anche un aggiornamento su Jezebel, confermando che non è scappata dalla vita di droga e crimine. Al contrario, consegna un ordine di pillole di ecstasy, per il quale viene pagata profumatamente, e la giovane donna sembra davvero godersi la vita. Forse sarà Jezebel a guidare il franchising Ferry da qui in avanti, perché potrebbe raggiungere lo stesso livello di fama e notorietà del nipote. D’altra parte, potrebbe anche accadere che Jezebel impari dalla vita di Ferry e si lasci alle spalle la vita criminale. Con i soldi guadagnati con lo spaccio di droga, potrà andare a stabilirsi in qualche paese straniero con Jer, e potranno vivere il resto della loro vita in pace.