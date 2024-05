The War – Il pianeta delle scimmie, la spiegazione del finale: Il viaggio di Cesare volge al termine

The War – Il pianeta delle scimmie è una conclusione. Forse non è la fine del franchise, ma è sicuramente la fine della trilogia di Cesare, che muore per le ferite riportate dopo aver guidato il suo popolo verso una terra promessa. È un finale toccante e commovente che dimostra che c’è spazio per una vera crescita e per una posta in gioco.

Ma soprattutto, dimostra che il viaggio di Cesare è importante. Era la figura centrale del reboot del Pianeta delle Scimmie, e The War – Il pianeta delle scimmie lo mostra non solo come la prima scimmia intelligente, ma anche come il leader capace di forgiare una nuova civiltà. Con la recente uscita del nuovo capitolo della serie, Il regno del pianeta delle scimmie, ricapitoliamo quanto accaduto nel film precedente.

Perché gli umani non parlano in The War – Il pianeta delle scimmie?

Il punto in cui alcuni spettatori potrebbero essere confusi da The War – Il pianeta delle scimmie è la conclusione, che stabilisce un possibile legame con il film originale del Pianeta delle Scimmie. Il più grande indizio è Nova (Amiah Miller), che condivide il suo nome con il personaggio di Linda Harrison del film originale del 1968. Inoltre, Nova, come il personaggio della Harrison e gli altri umani del film originale, non può parlare, motivo per cui l’astronauta George Taylor (Charlton Heston), che può parlare, è così notevole per le scimmie dominanti.

Sebbene il film originale Il pianeta delle scimmie non spieghi mai perché gli umani abbiano perso la capacità di parlare, War mostra che si tratta di una mutazione del virus originale, l’Influenza dei Simiani, che ha ucciso gran parte dell’umanità dopo gli eventi di L’alba del pianeta delle scimmie. Quindi, con Nova e una popolazione umana che probabilmente verrà reinfettata dalla nuova mutazione dell’Influenza Simiana, ciò significa che War si collega al Pianeta, giusto? Non proprio.

Innanzitutto, dobbiamo ignorare il fatto che L’alba del pianeta delle scimmie è un reboot diretto. Nella saga originale del Pianeta delle scimmie, le scimmie si ribellano perché sono guidate da Cesare (Roddy McDowall) in Conquista del pianeta delle scimmie. Cesare è il figlio di Cornelius (sempre McDowall) e Zira (Kim Hunter), che hanno viaggiato indietro nel tempo in Fuga dal pianeta delle scimmie dopo che il pianeta era stato distrutto alla fine di Sotto il pianeta delle scimmie (questo franchise regna sovrano).

L’alba del pianeta delle scimmie presenta una linea temporale completamente nuova in cui Cesare è la progenie di Bright Eyes, uno scimpanzé a cui è stato somministrato un farmaco per testare una cura per il morbo di Alzheimer. Bright Eyes ha un’intelligenza aumentata grazie al farmaco e questa intelligenza viene trasmessa a suo figlio, Cesare.

Quando si svolge The War – Il pianeta delle scimmie?

Il Pianeta delle Scimmie originale si svolge nell’anno 3978, quindi, anche se gli eventi di Rise, ambientato nel 2011, aiutano a spiegare perché gli umani non possono parlare nell’originale, questo è davvero l’unico collegamento con la serie originale di film, poiché le date da sole renderebbero impossibile tracciare una correlazione altrimenti. L’alba del pianeta delle scimmie si svolge nel 2021 e Guerra per il pianeta delle scimmie nel 2023, il che, ancora una volta, rende altamente improbabile che il franchise reboot faccia mai riferimento all’originale. Questo è un bene perché lascia ai futuri registi la possibilità di spaziare e raccontare nuove storie piuttosto che essere legati al film del 1968. Sì, The War – Il pianeta delle scimmie mostra l’umanità che perde la capacità di parlare, ma mostra anche che la coesistenza è possibile, dato che Nova viene accettata nella tribù di Caesar.

La collocazione di The War – Il pianeta delle scimmie nella linea temporale è affascinante, in quanto copre il momento cruciale in cui il copione viene ribaltato e l’umanità non è più, definitivamente, la specie dominante, con la sua regressione che permette alle scimmie di salire in cima alla catena evolutiva. L’alba copre i giorni immediatamente precedenti, il periodo di transizione in cui gli umani lottano con le conseguenze della pandemia e le scimmie sono in disaccordo su come approcciarsi agli umani, complicate dal ricordo di come sono state trattate dagli umani nel recente passato ancora fresco nelle loro menti. Cesare vuole fare la pace, mentre Koba (Toby Kebbell) vuole vendicarsi, e sono le azioni di Koba a forzare la mano di Cesare quando si tratta degli eventi di Guerra.

Come muore Cesare in The War – Il pianeta delle scimmie?

La Guerra per il Pianeta delle Scimmie si conclude con Cesare che, dopo aver condotto con successo la sua colonia nella nuova oasi, soccombe alla ferita d’arma da fuoco ricevuta in precedenza, mentre Maurice (Karin Konoval) promette che il figlio di Cesare, Cornelius (Devyn Dalton), saprà cosa ha fatto suo padre per le scimmie prima che Cesare muoia. Il Regno del Pianeta delle Scimmie riprende poco dopo la morte di Cesare, con la colonia che circonda il corpo di Cesare su una pira funeraria e lo onora mentre il fuoco viene acceso, mandando il loro leader nell’aldilà. Il film fa poi un salto in avanti di 300 anni, dove gli umani sono diventati più feroci e le scimmie hanno sviluppato i clan e i villaggi in cui vivono.

The War – Il pianeta delle scimmie getta le basi per il futuro

La promessa fatta da Maurice alla fine di The War – Il pianeta delle scimmie potrebbe essere stata mantenuta, ma da qualche parte tra gli eventi di War e Kingdom il suo messaggio è andato perduto e pochi sanno di lui. Nel nuovo capitolo, le scimmie e gli umani si sono ulteriormente allontanati e solo quando Noa (Owen Teague) incontra Raka (Peter Macon) viene a sapere di Cesare, i cui insegnamenti e le cui speranze un tempo erano tenuti in vita da pochi, ma ora solo da Raka.

Ma con Noa che ha appreso ciò che era andato perduto per tanto tempo, il messaggio di The War – Il pianeta delle scimmie – la speranza di una coesistenza pacifica tra uomo e scimmia – continua a vivere e a far progredire il franchise. Come apprendiamo in Kingdom of the Planet of the Apes, gli esseri umani stanno iniziando a risorgere, il che significa che il franchise d’ora in poi dovrà affrontare il tema di come, e persino se, l’uomo e la scimmia possano coesistere, molto prima che poi. È il viaggio promesso da The War – Il pianeta delle scimmie, e il franchise è diventato molto più intrigante per questo motivo.

The War – Il pianeta delle scimmie in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme: