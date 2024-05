Just Cause: il film è in lavorazione con il regista di Blue Beetle

Il film di Just Cause, che si propone di adattare l’omonima serie di Square Enix, è di nuovo in lavorazione con Ángel Manuel Soto, il regista del film Blue Beetle, alla regia. Quest’ultimo annuncio è il più recente sviluppo di una lunga gestazione per portare sul grande schermo il celebre videogioco. Un adattamento di cui però al momento non si ha ancora né una data di uscita né un cast di attori ad esso legati.

Ciò che sappiamo, tuttavia, è che il film di Just Cause non è più in mano alla Constantin Films. Dopo essere stato in fase di sviluppo per anni e con nomi come Derek Kolstad, ideatore di John Wick, legato al film, ora il progetto è stato resettato e la Universal Pictures ha iniziato ad occuparsene dopo che i diritti sono scaduti, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. Ad affiancare Soto nella lavorazione del nuovo film di Just Cause della sono Kelly McCormick e David Leitch, già produttori di The Fall Guy e Io sono nessuno.

Di cosa parla Just Cause?

Sebbene la serie Just Cause si sia espansa ben oltre l’originale videogioco del 2006, includendo diversi altri titoli, l’esperienza originale ha come protagonista Rico Rodriguez, un agente latino specializzato nei cambi di regime. Il gioco è infatti ambientato in Sud America durante un periodo tumultuoso in cui i giocatori si trovano al centro. “In Just Cause, siete un agente operativo latino e uno specialista nel cambio di regime, appoggiato da un’agenzia governativa americana top secret, che deve rovesciare il governo corrotto di San Esperito”, si legge in una panoramica del gioco.

“Lo Stato canaglia sudamericano è sospettato di accumulare armi di distruzione di massa e la vostra missione è quella di annullare la minaccia che questo rappresenta per la pace mondiale. Il fatto che il paradiso tropicale sia in procinto di implodere a causa delle varie fazioni che si contendono il potere potrebbe essere un vantaggio per voi: serve solo una leggera spinta nella giusta direzione”.