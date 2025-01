Togo: la vera storia dietro il film con Willem Dafoe

Nell’inverno del 1925, una malattia mortale colpì la città di Nome, in Alaska. I negozi di medicinali più vicini erano a centinaia di chilometri di distanza, nell’interno innevato dello Stato. Ma questa storia l’avete già sentita. Il film Balto del 1995 l’ha immortalata per una generazione: l’omonimo cane ha radunato la squadra che ha portato il siero salvavita attraverso le terre selvagge dell’Alaska, salvando eroicamente i bambini della città. Dal 1925, Balto si è guadagnato il plauso universale, schiere di fan e una statua di bronzo commemorativa nel Central Park di New York. Ma Togo, il film del 2019, ha corretto questo record storico a favore di un perdente.

Come si è scoperto, Balto era solo uno degli oltre 100 cuccioli che hanno reso possibile quella staffetta di cani da slitta salvavita verso Nome. Balto guidò la squadra canina nell’ultimo tratto di 55 miglia del viaggio (era ancora in testa al gruppo quando arrivò in città). Ma un altro cane, Togo, ha percorso più del doppio della distanza rispetto a qualsiasi altro cane della squadra e l’ha guidata in alcuni dei punti più rischiosi. Togo, interpretato da Willem Dafoe, racconta dunque la vita del cucciolo storicamente trascurato che ha però reso possibile la consegna di medicinali cruciali. In questo articolo, scopriamo ulteriori dettagli della vera storia dietro il film.

Powered by

La vera storia dietro il film Togo

La storia ha inizio quando un medico diagnostica il primo caso di difterite, una malattia mortale, in un ragazzo di Nome nel gennaio 1925. La città, situata a circa 150 miglia a sud del Circolo Polare Artico, contava poco meno di 1.000 abitanti. La difterite era chiamata “l’angelo strangolatore dei bambini”, perché rilascia una tossina che chiude la trachea della vittima. I bambini piccoli erano particolarmente vulnerabili. Nell’inverno di quell’anno, Nome aveva una scorta di antitossina, il siero allora usato per trattare la difterite, ma era tutto scaduto. L’unico medico e le quattro infermiere della città assistettero così impotenti alla morte di un bambino di tre anni, presto seguito da una bambina di sette.

Temevano che il tasso di mortalità delle persone infette fosse del 100%. Alcuni anni prima, un’epidemia di influenza aveva ucciso metà della popolazione indigena di Nome. L’équipe medica di Nome lanciò una richiesta di aiuto e scoprì che la fornitura di siero più vicina si trovava in un magazzino fuori Anchorage. I treni potevano portarlo a circa 700 miglia da Nome e l’équipe sperava che gli aerei da trasporto potessero portarlo da lì. Ma quella settimana un freddo record e venti fortissimi attraversarono l’Alaska, mettendo a terra gli unici aerei sgangherati della zona.

Gli abitanti di Nome si resero conto che i cani da slitta avrebbero dovuto trasportare il pacco di 20 libbre di medicinali nella loro città attraverso la tempesta. Era l’unico modo per poter avere il farmaco. Ed ecco che entra in gioco Togo, che nel 1925 era già un campione di corsa, ma i cui giorni migliori erano ormai alle spalle. Era nato nel 1913, un cucciolo più piccolo della media, ma si era subito distinto come cane da slitta, correndo per la prima volta 75 miglia in un’imbracatura. Secondo The Cruelest Mile di Gay e Laney Salisbury, una storia del 2003 sulla corsa del siero, Togo era una leggenda vivente tra i conduttori di slitte trainate da cani dell’Alaska, “un cane da guida nato”.

Sebbene Togo avesse 12 anni nel gennaio 1925, era ancora veloce e forte. Gli fu così affidato il compito di guidare la staffetta del siero. “Era il miglior cane che [il proprietario Leonhard Seppala] avesse a disposizione per navigare tra i ghiacci marini, e spesso correva molto avanti alla squadra con un lungo guinzaglio per individuare il percorso più sicuro e facile attraverso Norton Sound o altre parti del Mare di Bering”, scrivono i Salisbury. Questo talento è servito a Togo durante la corsa del siero: a un certo punto, l’intrepido cucciolo ha guidato la squadra attraverso 40 miglia di ghiaccio del Mare di Bering di fronte a una tempesta in arrivo.

Nessun singolo cane merita tutto il merito per aver salvato Nome. Per consegnare l’antitossina, più di 20 mushers e 100 cani hanno trasportato la medicina da una linea ferroviaria vicino a Fairbanks (dove le temperature si aggiravano intorno ai -50 gradi), lungo il fiume Yukon, su una baia ghiacciata e infine lungo la costa del Mare di Bering. Tuttavia, Togo è stato probabilmente il cane più sbalorditivo della squadra sia per la distanza percorsa – ha corso più di 350 miglia in totale, più di qualsiasi altro cane del gruppo – sia per l’eroismo.

Il film celebra le vere imprese di Togo

Gli spettatori del film Togo potrebbero pensare che i suoi momenti più cinematografici siano il prodotto della licenza creativa di Hollywood, ma si sbaglierebbero. In una scena molto drammatica, ad esempio, Togo raggiunge la riva, ma la slitta con la medicina è rimasta bloccata sul ghiaccio galleggiante dall’altra parte di un canale d’acqua gelida. Con una prodezza atletica e un’ingenuità francamente non da cane, Togo afferra la corda di piombo in bocca e tira la slitta a riva. Come riportato da testimoni diretti, tale atto di forza e coraggio si è verificato davvero.

C’è però anche un altro momento del flim che sembra troppo bello per essere vero, ma lo è: a causa delle dimensioni ridotte di Togo da cucciolo, una volta il suo padrone lo regalò a una famiglia perché lo tenesse come animale domestico. Nel giro di poche settimane, Togo ne aveva abbastanza della vita domestica. Ha sfondato una finestra ed è tornato di corsa al canile per slitte di Seppala, una scena che si verifica all’inizio del film. La corsa del siero verso Nome aveva forse bisogno di un riavvio? Si guarda a Togo con scetticismo, ma al termine della visione ci si convince che il film originale su Balto ha tralasciato il personaggio più interessante del viaggio.