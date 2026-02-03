Ultima notte a Soho: la spiegazione del finale del film

Il finale di Ultima notte a Soho (leggi qui la recensione) di Edgar Wright presenta alcuni colpi di scena e rivelazioni sorprendenti che contribuiscono a legare insieme questo thriller psicologico che abbraccia diverse epoche. Incentrato sul personaggio di Eloise “Ellie” Turner, interpretato da Thomasin McKenzie, il film fonde il presente con la Londra degli anni ’60, con visioni oniriche che lasciano il posto a una realtà da incubo. Wright ha lavorato per mantenere Ultima notte a Soho adeguatamente misterioso e segreto attraverso la sua campagna di marketing, ed è facile capire perché.

A parte il dispositivo narrativo centrale del film – Ellie ha visioni di persone morte – ci sono molti colpi di scena man mano che il film fa sprofondare Ellie nel passato e vede quel mondo attraversare il presente. Mentre Ellie è inizialmente affascinata dalla cantante Sandie (Anya Taylor-Joy) e desidera sfuggire alla realtà per seguire le sue avventure, scopre la verità più oscura, con Sandie costretta a prostituirsi e abusata da innumerevoli uomini, ed Ellie che ha visioni della notte in cui è stata apparentemente uccisa nella stessa stanza in cui ora vive.

Questo porta il finale di Ultima notte a Soho a diventare una lotta disperata per ottenere giustizia per Sandie, con Ellie convinta che il suo assassino sia ancora là fuori, sotto le sembianze di un vecchio cliente del bar in cui lavora, interpretato da Terrence Stamp. Ma, ovviamente, non è così semplice. Il film cerca di legare insieme tutti i suoi filoni e le sue linee temporali e di svelare alcuni grandi segreti, che si ricollegano ai suoi temi centrali anche se non del tutto con successo.

Come funzionano le visioni di Ellie in Ultima notte a Soho?

Fin dall’inizio di questo film con Anya Taylor-Joy, viene stabilito che Ellie possiede un’abilità molto particolare: quella di vedere quelle che sembrano essere visioni di persone morte. All’inizio, il film presenta questa situazione come se Ellie avesse solo visioni di sua madre, che si è tolta la vita diversi anni prima degli eventi del film, ma è anche chiaro che si tratta di qualcosa che accade da molto tempo (forse da quando sua madre è morta). Quando Ellie si trasferisce a Londra, però, diventa evidente che questo fenomeno va oltre sua madre, poiché inizia ad avere visioni degli anni ’60 e della cantante Sandie, che poi prendono sempre più il sopravvento sulla sua realtà.

La nonna di Ellie definisce queste visioni un “dono”, suggerendo una sorta di potere soprannaturale. Il colpo di scena finale di Ultima notte a Soho, in particolare, suggerisce il contrario. Viene menzionato più volte che la madre di Ellie soffriva di schizofrenia; a Ellie stessa non è stata diagnosticata alcuna malattia mentale specifica, ma il film suggerisce che stia vivendo una sorta di psicosi, che può includere allucinazioni.

Ultima notte a Soho non approfondisce troppo lo stato mentale di Ellie o il motivo per cui vede certe persone, ma lei ha subito un grave trauma in giovane età che la tormenta ancora oggi. Il fatto che Ellie si trovi nella stanza in cui sono accadute tante cose terribili non fa che aumentare questa sensazione, con un senso di soprannaturale ancora presente: quando viene rivelato che i cadaveri che inseguono Ellie sono uomini uccisi da Sandie, si capisce che stavano cercando di farle vedere cosa era successo.

In ogni caso, Ellie ha chiaramente un qualche tipo di connessione con i morti, in particolare se c’è un forte legame con loro, che si tratti dei suoi veri parenti o del senso del suono e del luogo che la lega così fortemente a Sandie e che la rende più suscettibile ad avere queste visioni. Mentre Ellie stessa lotta nel mondo reale e desidera ardentemente liberarsi dalle sue difficoltà all’università, le visioni inizialmente offrono un senso di evasione, il che significa che lei le accoglie con favore e le incoraggia. Tuttavia, quando le cose cambiano, non è più in grado di fermarle.

La svolta di Ultima notte a Soho: la signora Collins è Sandie

Il grande colpo di scena del finale di Ultima notte a Soho arriva con la rivelazione di un’identità importante: la padrona di casa di Ellie, la signora Collins, è in realtà la Sandie che Ellie ha visto nei flashback del 1965. Mentre Ellie credeva che le visioni che aveva erano di Sandie uccisa nella camera da letto in cui ora vive, non era proprio quello che era successo. Come spiega Sandie/la signora Collins, lei morì allora, ma in senso figurato, poiché gli aguzzini a cui sopravvisse le strapparono via la sua identità pezzo per pezzo.

Questo si riferisce al modo in cui lei affrontò la situazione, essenzialmente chiudendosi in se stessa e isolandosi dal dolore, e anche al modo in cui finì per abbandonare Sandie, uccidendo quella personalità e andando avanti con una nuova vita nella speranza di lasciarsi il passato alle spalle. Sebbene Sandie sia morta in senso più metaforico, in quella camera da letto sono stati commessi innumerevoli omicidi: lei ha ucciso e apparentemente seppellito tra le pareti e sotto il pavimento tutti gli uomini che hanno pagato per fare sesso con lei e l’hanno maltrattata.

A tal fine, ciò significava che Sandie ha sempre vissuto con la signora Collins durante tutto il film di Edgar Wright; il suo ritorno alla fine era forse inevitabile, perché non ha mai veramente lasciato il passato alle spalle, ma lo ha solo nascosto. Questo colpo di scena ribalta la trama di Ultima notte a Soho, ridefinendo le visioni e le azioni di Ellie, spiegando perché non ci fossero tracce di un omicidio a quell’indirizzo e complicando la storia di Sandie, trasformandola da vittima a sopravvissuta, ma posizionandola sempre come un’assassina vendicativa.

Perché Sandie cerca di uccidere Ellie (e si lascia morire) nel finale

Il colpo di scena sull’identità di Sandie nel finale di Ultima notte a Soho è combinato con un’altra sorpresa, poiché lei cerca poi di uccidere Ellie per aver riportato a galla il passato e coinvolto la polizia. Questo si adatta in qualche modo alle azioni di Sandie, che ha già dimostrato la volontà di uccidere quando necessario, ma è anche un salto drammatico dato che c’è poco che colleghi la signora Collins a Sandie o agli omicidi (di cui comunque nessuno sembra sapere nulla). Come per Ellie, sembra che il trauma violento di Ultima notte a Soho rimanga per Sandie e che lei non lo abbia ancora superato.

È possibile che la signora Collins cerchi di uccidere Ellie semplicemente perché non vuole andare in prigione, ma data la sua età e l’importanza di un passo del genere, è anche plausibile che sia davvero a causa del rischio che questo comporta per il suo benessere mentale e per il passato da cui ha cercato di fuggire. Ellie alla fine sopravvive, così come John (Michael Ajao), che Sandie pugnala nel suo disperato tentativo di coprire le sue tracce ed evitare che il suo segreto venga scoperto.

In definitiva, Sandie ha convissuto con i fantasmi per troppo tempo perché potesse essere altrimenti; è intrappolata in quel luogo, ed è per questo che il suo istinto – quello di uccidere coloro che considera una minaccia – prende il sopravvento. È anche il motivo per cui cerca di togliersi la vita e poi rimane nell’edificio in fiamme: anche se questo sembra un enigma, il film suggerisce un senso distorto della sua convinzione di meritarselo e di voler pentirsi (come sottolineato dalla sua frase in cui dice che “non ha mai voluto” nulla di tutto questo). Tuttavia, è anche, forse, un’occasione per lei di mettere finalmente a riposo quei fantasmi e trovare la pace.

Tutti gli indizi sul colpo di scena dell’identità di Sandie

Il colpo di scena finale di Ultima notte a Soho è concepito come una grande rivelazione, ma il film offre agli spettatori molti indizi che suggeriscono la vera identità della signora Collins come Sandie. Questi sono evidenti fin dal momento in cui Ellie visita per la prima volta la camera ammobiliata: la signora Collins la informa di una regola che vieta l’ingresso agli uomini, che inizialmente viene vista come un suo tentativo di proteggere Ellie (e lo è), ma col senno di poi c’è una ragione molto più chiara per cui ha stabilito una regola così specifica.

Anche il casting stesso sembra un indizio: la grande Diana Rigg, ormai scomparsa, non solo è una presenza che richiede un ruolo più consistente di quello di semplice padrona di casa, ma è lei stessa un’icona degli anni ’60 e quindi si adatta perfettamente all’idea di chi fosse Sandie (o almeno sperava di essere). Ci sono anche altri legami con gli anni ’60: la signora Collins sottolinea che la musica che Ellie ascolta è quella della sua epoca e fa notare che non ha cambiato la stanza dagli anni ’60.

Allo stesso modo, la signora Collins menziona che molte ragazze sono andate e venute, ha la stessa statua di ballerina di Sandie, avverte Ellie di coprire il cattivo odore e dice persino che avrebbe ucciso John se lo avesse sorpreso dopo la scena in cui credeva che stesse aggredendo Ellie. Presi singolarmente, questi elementi non sono necessariamente degni di nota. Ma nel loro insieme, è chiaro quanto Ultima notte a Soho abbia utilizzato la nostalgia degli anni ’60, tra le altre cose, per guidare gli spettatori verso il colpo di scena finale.

L’altro colpo di scena: il vecchio non è Jack

Naturalmente, la rivelazione su Sandie non è l’unico colpo di scena sul finale di Ultima notte a Soho, poiché c’è anche il vecchio che Ellie continua a incontrare al bar. Ellie è fermamente convinta che lui sia Jack, ma dopo la sua morte si scopre che si tratta di Lindsay, un agente di polizia della buoncostume che conosceva Sandie e l’aveva persino incontrata brevemente negli anni ’60 (appare all’inizio del film, interpretato da Sam Claflin). Anche questo colpo di scena ha un senso: Clafin non era presente nella campagna promozionale del film quindi il fatto che appaia in quello che inizialmente sembra un ruolo minore è un indizio del colpo di scena stesso, e lui assomiglia più a Stamp che a Matt Smith.

Un colpo di scena sull’identità alimenta l’altro: se il vecchio non è Jack come si credeva, ma il ruolo segreto di Claflin invecchiato, allora sorge la domanda su cosa gli sia successo, il che porta alla rivelazione della morte di Jack e al fatto che Sandie sia ancora viva. L’interesse di Lindsay per Ellie è ancora un po’ confuso; lui si presenta come un donnaiolo e le sue azioni sono discutibili, ma forse è anche consapevole dei pericoli che lei sta correndo. La morte di Lindsay nel finale di Last Night In Soho è anche prefigurata: Ellie viene quasi investita da un taxi in due occasioni, e poi lui viene investito e ucciso da uno.

Perché Sandie riappare a Ellie nel finale di Ultima notte a Soho

Anche se la signora Collins muore nel finale di Ultima notte a Soho, non è l’ultima volta che gli spettatori vedono Sandie. Il film salta avanti alla fine del suo primo anno di università, dove presenta il suo progetto finito a una sfilata di moda. Il lavoro di Ellie è ancora molto influenzato dagli anni ’60 e da Sandie, e alla fine del film, Sandie appare a Ellie nello specchio. Questa è la versione idealizzata di Sandie che Ellie credeva di aver aiutato, la cantante con la testa piena di sogni, una stella in ascesa.

In un certo senso, questo può essere visto come un gesto di perdono da parte di Ellie nei confronti di Sandie, che comprende ciò che ha fatto e perché. Ma si ricollega anche all’idea di aggrapparsi al passato o di non riuscire a sfuggirgli, il che è un avvertimento più pericoloso per Ellie; suggerisce che non ha ancora trovato un equilibrio tra passato e presente o che non è in grado di lasciar andare Sandie. La nostalgia rimane una parte fondamentale della sua vita.

Cosa significa davvero il finale di Last Night In Soho

Il ritorno di Sandie nello specchio nel finale di Ultima notte a Soho si adatta a uno dei temi centrali del film, ovvero il pericolo di vivere nel passato o di aggrapparsi ad esso, e che l’ossessione per la nostalgia non è necessariamente una cosa positiva. Il modo in cui il personaggio di Anya Taylor-Joy appare a Ellie è quello di una figura patinata, che è il modo in cui spesso si ricorda il passato: gli aspetti negativi vengono dimenticati o messi in secondo piano, mentre le immagini e l’iconografia evocano un forte senso di nostalgia per un luogo e un tempo perfetti che non sono mai realmente esistiti.

Questo vale per l’arco narrativo di Ellie nell’intero film, dal suo trasferimento a Londra e dalla realtà della vita nella grande città e all’università, fino al lato oscuro del mondo dei sogni degli anni ’60 che lei immagina. Proprio come i film della trilogia Cornetto trattavano dell’adolescenza perpetua, Ultima notte a Soho di Wright parla di come le persone riflettono sul passato senza imparare da esso o allontanarsene, e di quanto questo possa essere pericoloso. C’è anche la sensazione che il film cerchi di affrontare questioni come la mascolinità tossica, il comportamento sessista e l’abuso delle donne (anche nell’industria del sesso), sia nel passato che nel presente.

Ciò è evidente nella presentazione di Jack, un uomo beffardo e lascivo che funge da cattivo di fatto del film, nel vecchio del Toucan (prima della sua rivelazione) e nei commenti inappropriati del tassista nei confronti di Ellie. Dato che gran parte del film è incentrato sulla vita notturna di Soho e sulla cultura del divertimento e dell’alcol, è facile intuire che Edgar Wright e la co-sceneggiatrice Krysty Wilson-Cairns abbiano cercato di esaminare la misoginia intrinseca in questo contesto, oltre a gettare uno sguardo sulla società in generale. Se ciò funzioni o meno, tuttavia, è un altro discorso.