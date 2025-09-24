Ultimatum alla Terra: 10 curiosità del remake con Keanu Reeves

Ultimatum alla Terra è il film del 2008 diretto da Scott Derrickson, remake dell’omonimo film di fantascienza del 1951 diretto da Robert Wise e con protagonista Michael Rennie. Questa volta il ruolo dell’alieno Klaatu è stato affidato a Keanu Reeves, che con i suoi lineamenti affilati ed eleganti si è rivelato perfetto per il ruolo.

La trama di Ultimatum alla Terra

Nel 1928 un esploratore sul Karakorum scopre una sfera luminosa che, prelevato il suo DNA, scompare. Decenni dopo, nel 2008, un oggetto spaziale viene scambiato per un asteroide in rotta verso New York: si rivela invece un’astronave che atterra a Central Park. Dalla navicella escono un essere alieno, ferito da un colpo di arma da fuoco, e un enorme robot, GORT, che disattiva ogni tecnologia. L’alieno, Klaatu, viene portato in un centro studi dove assume sembianze umane, ricavate dal DNA dell’esploratore del 1928. Klaatu vorrebbe rivolgersi all’ONU, ma i militari lo considerano una minaccia e tentano di interrogarlo. Dopo essere sfuggito, trova aiuto nella scienziata Helen Benson e nel figlio adottivo Jacob.

Klaatu rivela la sua missione: è inviato da una confederazione di civiltà per preservare i pianeti abitabili. La Terra è a rischio estinzione a causa dell’uomo e l’umanità deve essere eliminata per salvare l’ecosistema. Klaatu sembra deciso, ma un vecchio alieno infiltrato gli mostra di aver scelto di restare sulla Terra per amore degli uomini, convinto che possano anche cambiare. Intanto, GORT si libera, trasformandosi in uno sciame di nanomacchine che divora ogni cosa, avviando lo sterminio.

Durante la fuga con Helen e Jacob, Klaatu si scontra con i militari e salva il ragazzo, guadagnandosi la sua fiducia. Convinto da Helen e dal professor Barnhardt che l’umanità può cambiare quando è vicina al baratro, Klaatu comincia a dubitare della distruzione totale. L’ennesimo atto di fiducia di Jacob lo persuade: decide di fermare lo sciame. Tornato alla sfera di Central Park, sacrifica la propria missione e blocca la catastrofe, salvando Helen e Jacob, ma al prezzo della propria partenza. L’ultima conseguenza della sua scelta è il blackout totale della tecnologia terrestre, un messaggio potente per spingere gli uomini a riflettere sul futuro del pianeta.

10 curiosità su Ultimatum alla Terra